Vesitilanne Kemijoki Oy:n toiminta-alueella: Jäädytysjuoksutukset alkamassa – Vesivarastot puskurina kylmää talvea varten

Säännöstellyt järvet Lokka, Porttipahta ja Kemijärvi ovat noin 30–50 senttimetriä alle lupaehtojen ylärajan. Tämä mahdollistaa vesisähkön tuotannon läpi pitkän ja mahdollisesti kylmän talven.

”Talveen valmistautuminen on käynnissä tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa, ja seuraamme jäätymisen etenemistä tarkasti yhdessä Lapin ELY-keskuksen kanssa. Jäädytysjuoksutukset alkavat marraskuun puolivälissä ja niitä jatketaan niin pitkään, että saamme muodostettua mahdollisimman hyvät jääkannet”, sanoo Kemijoki Oy:n käyttöpäällikkö Timo Heikkinen.

Vahvat jääkannet ovat kriittisen tärkeät vesivoimatuotannolle. Ne mahdollistavat tehokkaan vesivoiman tuotannon myös kylmimpänä talviaikana, jolloin sähkön tarve on suurimmillaan.

Voimalaitosten huollot saattavat edellyttää ohijuoksutuksia Kemijoen vesistöalueella

Toteutamme marras- ja joulukuun aikana useilla voimalaitoksilla huoltotöitä, jotka ovat välttämättömiä laitosten turvallisen, luotettavan ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Nämä työt saattavat edellyttää ajoittaisia ohijuoksutuksia patoluukkujen kautta.

Kitisen voimalaitokset

Matarakosken voimalaitoksella tehdään marraskuussa kahden viikon ajan huoltotöitä, joiden aikana vettä joudutaan juoksuttamaan ajoittain patoluukkujen kautta.

Rovaniemen alapuoliset voimalaitokset

Valajaskosken voimalaitoksella käynnistyi lokakuussa noin puoli vuotta kestävä koneiston 1 peruskorjausprojekti. Tämän vuoksi laitoksella saatetaan joutua juoksuttamaan vettä ajoittain patoluukkujen kautta.

Ossauskosken voimalaitoksen koneiston 2 peruskorjausprojekti jatkuu tammikuun 2026 loppuun asti. Myös Ossauskoskella saatetaan joutua juoksuttamaan vettä ajoittain patoluukkujen kautta.

Taivalkoskella tehdään marraskuun lopulla huoltotöitä, joiden aikana saatetaan joutua juoksuttamaan vettä patoluukkujen kautta.

Lieksan- ja Kymijoen vesitilanne

Lieksanjoen virtaama on vuodenaikaan nähden keskimääräistä pienempi, ja Lieksanjoen valuma-alue on siirtymässä talviaikaan.

Myös Kymijoella virtaama on vuodenaikaan nähden keskimääräistä pienempi ja vesistöalue valmistautuu talveen.

Vesisähkölle on suurta kysyntää etenkin tuulettomina pakkaspäivinä

Tuulivoiman lisääntyminen on kasvattanut viime vuosina säätövoiman tarvetta. Vesivoima on sähkön kysynnän vähentämisen ohella nopein tapa reagoida akuuttiin sähköntarpeeseen. Vesivoiman maksimituotanto voidaan ajoittaa hetkiin, jolloin sähkön kysyntä on suurimmillaan. Vastaavasti matalan kysynnän aikoina vettä voidaan varastoida tulevia kysyntähuippuja varten. Jousto tapahtuu vesivoimatuotannon lupaehtojen määräämissä rajoissa.

Kemijoki Oy säännöstelee jokia ja järviä ympärivuotisesti mahdollistaen ja turvaten niiden virkistyskäytön. Vedenkorkeuksia säätelemällä vähennetään kevättulvien ja rankkasateiden riskejä ja suojataan samalla asutusta, infrastruktuuria ja rantaympäristöjä.

