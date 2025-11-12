Alex Eklund ja TPS tylyt vieraat FBC Turun juhlaottelussa

Miesten sarjassa pelattiin tänään kaksi muuta ottelua, joissa Classic kaatoi vieraissa Westend Indiansin 5-3 ja EräViikingit Helsingin paikallisessa kotonaan Hawksin 8-2.

Turun derbyn hahmo oli Alex Eklund, joka laukoi TPS:n maaleista neljä ja kuorrutti urotekonsa vielä kahdella syöttöpisteellä. Puhdas hattutemppu oli paketissa jo toisessa erässä, kun avausmaalin takatolpalta ja toisen siivestä iskenyt Eklund jatkoi Eero Jalon takatolpalle täsmäämän kulmavapaalyönnin ohi Gabriels Silinsin. Jalon illan saldo oli 2+2. Elias Haataja laukoi Palloseuran päätöserässä jo 6–0-johtoon ennen kuin kotijoukkue avasi maalitilinsä. FBC Turku ehti vielä kaventaa peräti neljästi, mutta Alex Eklundin ja Eero Jalon osumat pitivät mustavalkoiset edellä.

Espoossa laukoi Konsta Tykkyläinen jo toisella minuutilla Classicille johdon, jonka Oskari Heikkilä erän viimeisellä minuutilla kasvatti kahteen. Jere Niemelä nostatti kotiyleisön toiveita ylivoimakavennuksellaan, mutta vain yhdeksän sekuntia ennen toista taukoa kurotti Tykkyläinen takatolpalta jo toisen maalinsa, ja päätösjakson aluksi osui Classicille vielä Viljami Virtanen. Oskari Heikkilän toisessa maalissa ajassa 58.10 oli jo viimeisen niitin kaiku, mutta Indians-vahti Juuso Jokisalon juostua penkille kavensi vielä Otto Lehkosuo kahdesti. Ensin hän osui Jere Niemelän pudotuksesta ja sitten vielä halvasti Classicin yrityksen pitää palloa karattua oman maalin edessä sekoiluksi.

Hawks vastasi EräViikinkien avausmaaliin Joona Kurosen tasoituksella ja 3–1-johto-osumaan saman miehen nopealla kuitilla, mutta vain kaksi minuuttia myöhemmin Elmeri Haveri laukoi taukotilanteeksi 4-2. Samat lukemat komeilivat taululla vielä kolmannen erän alussa, mutta sitten EräViikingit karkasi. Haveri nakutti ensin hattutemppunsa täyteen, ja viimeisellä kympillä komistelivat lukemia poikkisyötöistä Otto Uskoski ylivoimalla sekä Lassi Koivisto.

Sarjataulukon yläpäässä on nyt Oilersilla 32, SPV:llä 31, Classicilla 29 ja Westend Indiansilla 26 pistettä. Seitsemäntenä oleva EräViikingit kasvatti eron kahdeksantena vaanivaan Hawksiin viiteen pisteeseen. Yhdeksäntenä on kahdeksalla pisteellä TPS, josta FBC Turku jäi kolmen pisteen päähän.

Sarja jatkuu lauantaina Oulussa ottelulla OLS–TPS.

F-liigan perjantain ainoa naisten ottelu oli ÅIF:n 30-vuotisjuhlapeli. Siinä PSS oli kuitenkin epäkohtelias vieras vieden 1–0-voiton ja Itä-Uudenmaan herruuden. Samalla PSS nousi sarjassa kymmenenneksi ohi Northern Starsin.

Sipoon illan ottelun ratkaisumaali nähtiin jo toisen erän puolivälissä, kun Cecilia Lindberg sai pallon Minka Rönnbergiltä vasemmasta laidasta keskelle ja nopea laukaus kilisi maalikehysten kautta ohi Viron MM-vahti Saskia Ormakin. Lopullisen sinetin PSS:n vierasvoitolle löi nollapelin 16 torjunnalla huhkineen Emmi Hokkisen torjunta ÅIF:n viime sekuntien kaukolaukaukseen.

F-liigan naisten sarja jatkuu lauantaina otteluilla TPS–SSRA ja Pirkat–SB-Pro.