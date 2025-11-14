Eurojackpotin potti kohoaa noin 23 miljoonaan euroon - Haapajärvelle 40 000 euron voitto Jokerista
Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten pelin potti kohoaa. Tiistaina Eurojackpotin potissa on noin 23 miljoonaa euroa.
Illan Eurojackpotin arvonnan (kierros 46/2025) oikea rivi on 3, 5, 20, 30 ja 37. Tähtinumerot 6 ja 12.
Illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten potti kasvaa tiistaina noin 23 miljoonaan euroon. Myöskään 5+1 -tuloksia ei tänä iltana löytynyt.
Perjantaina löytyi yksi 5+0 -oikein rivi, joka on pelattu Saksassa ja sillä voitti 1 026 937 euroa.
Illan suurin suomalaisvoitto Eurojackpotista on 8 915 euroa (4+2 oikein).
Perjantai-Jokerin voittorivi on 2 4 2 9 2 6 3. Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu yksi kappale. Nettipelaaja Haapajärveltä voitti tuplatulla Jokerin kuusi oikein -tuloksella 40 000 euroa.
Millin perjantain voittorivi on 8, 15, 21, 22, 23 ja 28. Lisänumero 32. Millistä ei löytynyt täysosumia.
Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Reykjavik 42. Lomatonneja voitettiin yhdeksän kappaletta.
