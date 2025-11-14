Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti kohoaa noin 23 miljoonaan euroon - Haapajärvelle 40 000 euron voitto Jokerista

14.11.2025 22:26:04 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten pelin potti kohoaa. Tiistaina Eurojackpotin potissa on noin 23 miljoonaa euroa.

Eurojackpot-studio Helsingin Pasilassa.

Illan Eurojackpotin arvonnan (kierros 46/2025) oikea rivi on 3, 5, 20, 30 ja 37. Tähtinumerot 6 ja 12.

Illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten potti kasvaa tiistaina noin 23 miljoonaan euroon. Myöskään 5+1 -tuloksia ei tänä iltana löytynyt.

Perjantaina löytyi yksi 5+0 -oikein rivi, joka on pelattu Saksassa ja sillä voitti 1 026 937 euroa.

Illan suurin suomalaisvoitto Eurojackpotista on 8 915 euroa (4+2 oikein).

Perjantai-Jokerin voittorivi on 2 4 2 9 2 6 3. Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu yksi kappale. Nettipelaaja Haapajärveltä voitti tuplatulla Jokerin kuusi oikein -tuloksella 40 000 euroa.

Millin perjantain voittorivi on 8, 15, 21, 22, 23 ja 28. Lisänumero 32. Millistä ei löytynyt täysosumia.

Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Reykjavik 42. Lomatonneja voitettiin yhdeksän kappaletta.

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

