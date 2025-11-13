Finanssipoliittinen työryhmä käynnistää laajan keskustelun taloudesta ja julkisen talouden vahvistamisesta
Finanssipoliittinen parlamentaarinen työryhmä toivoo laajaa yhteiskunnallista keskustelua taloudesta ja käynnistää avoimen kuulemiskierroksen julkisen talouden vahvistamisesta, kasvupolitiikasta ja velkakestävyydestä.
”Laaja sopimus velan kääntämisestä antaa historiallisen mahdollisuuden jatkaa talouden kuntoon laittamisen urakkaa harkiten ja tietoon perustuen. Työryhmämme kannustaa eri yhteiskunnallisia tahoja kertomaan näkemyksiään siitä, miten saadaan kasvua ja miten julkista taloutta pitää tulevaisuudessa vahvistaa”, toteaa työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Valkonen.
Parlamentaarinen työryhmä asettaa helmikuun 2026 loppuun mennessä ylivaalikautisen rahoitusasematavoitteen vuosille 2027–2033 ja vaalikauden tavoitteen vaalikaudelle 2027–2031. Vaalikauden tavoitetta tarkistetaan joulukuussa 2026.
”Suomen julkisen talouden vahvistamisen tavoitteena on turvata hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus ja kriisinkestävyys. Laaja kansalaiskeskustelu tukee parlamentaarisen työryhmän työtä finanssipoliittisten tavoitteiden asettamiseksi”, toteaa työryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Joona Räsänen.
Lausuntopalvelussa pyydetään näkemyksiä seuraaviin finanssipoliittisen parlamentaarisen työryhmän työn kannalta keskeisiin kysymyksiin:
- Mikä mielestänne tulee olla julkisen talouden sopeutustahdin tavoite eli ylivaalikautinen rahoitusasematavoite valtion ja paikallishallinnon yhteenlasketulle rahoitusasemalle, joka asetetaan keskimääräisenä rahoitusasemana vuosille 2027–2033?
- Mikä mielestänne tulee olla julkisen talouden sopeutustahdin tavoite eli finanssipoliittisena sääntönä toimiva vaalikauden rahoitusasematavoite valtion ja paikallishallinnon yhteenlasketulle rahoitusasemalle, joka asetetaan vaalikauden viimeiselle vuodelle eli vuodelle 2031 vuonna 2027 alkavalla vaalikaudella?
- Mitä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi tahdotte erityisesti nostaa esiin? Miten mielestänne parhaiten yhteensovitetaan sopeutus ja kasvutoimet? Mitä riskejä näette yhtäältä asetettavissa rahoitusasematavoitteissa ja toisaalta vahvistamiseen tähtäävissä toimenpiteissä?
Voitte lisäksi vapaamuotoisesti esittää suosituksia ja huomioita julkisen talouden sopeuttamisesta ja kasvupolitiikasta.
Linkki lausuntopalveluun:https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=11b22f59-7d1e-44b2-a885-c6bafc70878e
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville ValkonenKansanedustaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
