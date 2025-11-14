Minja Koskela jatkaa vasemmistoliiton puheenjohtajana
Vasemmistoliiton puoluekokous alkoi pe 14.11. etäosuudella. Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi asetettiin määräaikaan mennessä yksi ehdokas, nykyinen puheenjohtaja Minja Koskela. Koska vastaehdokkaita ei tullut, Koskela valitaan jatkokaudelle viikon kuluttua lauantaina 22.11. Vantaalla vasemmistoliiton puoluekokouksessa.
-Olen toiminut vuoden tehtävässäni ja on todella suuri kunnia jatkaa upean liikkeemme puheenjohtajana. Orpon ja Purran hallituksen aiheuttaman sekasorron keskellä vasemmistoliiton tehtävä on tarjota ihmisille näkymä siihen, että tulevaisuus on parempi ja vaihtoehtoja on, Koskela sanoo.
-Hallitus on perustellut leikkauspolitiikkaansa valtion velkaantumisella. Samalla velkaantuminen kuitenkin kiihtyy, hyvätuloisille on annettu veronalennuksia ja esimerkiksi työttömiltä, yksinhuoltajilta ja opiskelijoilta on leikattu rankasti. Voimme valita myös toisin ja tehdä tulevaisuudesta paremman, Koskela painottaa.
Vasemmistoliiton puoluekokous alkoi pe 14.11. etäosuudella. Puoluekokousta jatketaan lähiosuudella 21.11.-23.11. Vantaalla kulttuuritalo Martinuksessa (Martinlaaksontie 36 A 01620 Vantaa).
