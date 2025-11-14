Minja Koskela jatkaa vasemmistoliiton puheenjohtajana

-Olen toiminut vuoden tehtävässäni ja on todella suuri kunnia jatkaa upean liikkeemme puheenjohtajana. Orpon ja Purran hallituksen aiheuttaman sekasorron keskellä vasemmistoliiton tehtävä on tarjota ihmisille näkymä siihen, että tulevaisuus on parempi ja vaihtoehtoja on, Koskela sanoo.

-Hallitus on perustellut leikkauspolitiikkaansa valtion velkaantumisella. Samalla velkaantuminen kuitenkin kiihtyy, hyvätuloisille on annettu veronalennuksia ja esimerkiksi työttömiltä, yksinhuoltajilta ja opiskelijoilta on leikattu rankasti. Voimme valita myös toisin ja tehdä tulevaisuudesta paremman, Koskela painottaa.

Vasemmistoliiton puoluekokous alkoi pe 14.11. etäosuudella. Puoluekokousta jatketaan lähiosuudella 21.11.-23.11. Vantaalla kulttuuritalo Martinuksessa (Martinlaaksontie 36 A 01620 Vantaa).

Lisätietoja puoluekokouksesta löydät verkkosivuiltamme: vasemmisto.fi/puoluekokous