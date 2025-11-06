Keusote tekee historiaa – massiivinen siirtymä Googlelle vie sosiaali- ja terveydenhuollon uuden ajan työkaluihin
Keusote toteuttaa yhden Suomen mittakaavassa merkittävimmistä Google-siirtymistä julkisella sektorilla. Yli 4 000 työntekijän organisaatio vaihtaa Microsoft-ekosysteemistä kokonaan Google Workspaceen vuosien 2026–2027 aikana. Siirtymä tuo mukanaan 10 miljoonan euron säästöt, tekoälyn koko henkilöstön käyttöön ja modernin, pilvipohjaisen työskentelytavan.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) toteuttaa laajamittaisen Google-projektin, joka muuttaa perusteellisesti organisaation työskentelytavat. Kyseessä on innovatiivinen edelläkävijän askel, jossa perinteisistä työpöytäsovelluksista siirrytään täysin pilvessä toimivaan työympäristöön.
"Tämä on meille yhtä merkittävä päätös kuin potilastietojärjestelmän vaihto. Olemme valmiita ottamaan rohkean askeleen kohti modernimpaa ja kustannustehokkaampaa tulevaisuutta. Googlesiirtymä mahdollistaa meille uudenlaisen ketteryyden ja työntekijöillemme päätelaiteriippumattoman työskentelyn – voit tehdä töitä mistä tahansa, millä tahansa laitteella", toteaa Keusoten tieto- ja digijohtaja Antti Ylä-Jarkko.
Tekoäly kaikille – ei lisähinnoittelua
Yksi projektin keskeisistä innovaatioista on se, että koko henkilöstö saa käyttöönsä Google Gemini -tekoälyn ilman erillistä lisensointia. Tämä demokratisoi tekoälyn käytön tavalla, joka ei olisi mahdollista perinteisissä ratkaisuissa.
"Kun tekoäly tulee kaikkien saataville osana päivittäisiä työkaluja, se avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia työn tehostamiseen ja laadun parantamiseen. Hoitajat, lääkärit ja hallinnon ammattilaiset voivat hyödyntää tekoälyä päivittäisessä työssään ilman, että heidän tarvitsee miettiä budjetteja tai lisenssejä", Ylä-Jarkko jatkaa.
Taloudelliset hyödyt merkittävät
Viiden vuoden aikana Keusote tavoittelee vähintään 10 miljoonan euron säästöjä lisensointi-, työasema- ja tukipalvelukustannuksissa. Tämä vapauttaa resursseja varsinaisen palvelutyön kehittämiseen.
"Haluamme, että rahamme menevät mieluummin hoitotyöhön ja palveluihin kuin kalliisiin IT-lisensseihin. Google tarjoaa meille riittävät työvälineet huomattavasti edullisemmin", Ylä-Jarkko korostaa.
Siirtymä on teknisesti kunnianhimoinen, mutta mahdollistaa modernin, turvallisen ja huomattavasti edullisemman IT-infrastruktuurin.
"Menemme rohkeasti sinne, minne harvat julkisen sektorin toimijat ovat uskaltaneet. Tämä vaatii huolellista suunnittelua ja vahvaa muutosjohtamista, mutta uskomme, että tämä on tulevaisuuden malli", sanoo projektin projektipäällikkö Maria Borgström.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti Ylä-JarkkoKeski-Uudenmaan hyvinvointialue, tieto- ja digijohtajaPuh:0504972514antti.yla-jarkko@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Pikkulasten influenssarokotuksilla iso merkitys myös lähipiirille6.11.2025 06:58:41 EET | Tiedote
Pikkulasten influenssarokotus ei ole mikään ylimääräinen rokote, vaan alle 7-vuotiailla se kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan. Perheen pienimpien rokottamisella ja terveenä pysymisellä onkin iso vaikutus myös lapsen lähipiirille.
Aluehallituksen päätöksiä: allianssihankinnan uudelleen valmistelu aloitetaan, lisärahoitusta haetaan5.11.2025 13:59:57 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus on päättänyt kokouksessaan 4.11.25 käynnistää allianssihankinnan valmistelun uudelleen ikääntyneiden palveluiden osalta.
Huoltajat voivat nyt asioida myös nuorten puolesta OmaKeusote-palvelussa3.11.2025 16:34:47 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) digiasiointi OmaKeusote on kehitetty entistä käyttäjäystävällisemmäksi: tästä lähtien huoltajat voivat hoitaa asioita myös 12–17-vuotiaiden nuorten puolesta. Aiemmin tämä mahdollisuus oli rajattu alle 12-vuotiaisiin.
Keusote sai kiitosta määrätietoisesta kehittämisestä vuosittaisissa hyvinvointialueneuvotteluissa24.10.2025 12:18:50 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) vuosittaiset hyvinvointialueneuvottelut valtion ministeriöiden ja viranomaisten kanssa käytiin torstaina 23.10.2025 valtiovarainministeriön johdolla Valtioneuvoston linnassa Helsingissä ja Teams-yhteydellä. Neuvotteluissa vallitsi rakentava ja yhteistyöhakuinen ilmapiiri.
Keusote ja Hyvinkään kaupunki neuvottelevat H-sairaalan tilojen omistuksesta23.10.2025 09:40:51 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) ja Hyvinkään kaupunki ovat käynnistäneet neuvottelut siitä, millä ehdoilla ja edellytyksillä Hyvinkään kaupunki voisi myydä Keusotelle Hyvinkään H-sairaalan Keusoten käytössä olevien tilojen omistukseen oikeuttavat osakkeet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme