Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Keusote tekee historiaa – massiivinen siirtymä Googlelle vie sosiaali- ja terveydenhuollon uuden ajan työkaluihin

15.11.2025 09:14:53 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

Keusote toteuttaa yhden Suomen mittakaavassa merkittävimmistä Google-siirtymistä julkisella sektorilla. Yli 4 000 työntekijän organisaatio vaihtaa Microsoft-ekosysteemistä kokonaan Google Workspaceen vuosien 2026–2027 aikana. Siirtymä tuo mukanaan 10 miljoonan euron säästöt, tekoälyn koko henkilöstön käyttöön ja modernin, pilvipohjaisen työskentelytavan.

Google-logo
Google saapuu Keusoteen Adobe Stock, editorial use only

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) toteuttaa laajamittaisen Google-projektin, joka muuttaa perusteellisesti organisaation työskentelytavat. Kyseessä on innovatiivinen edelläkävijän askel, jossa perinteisistä työpöytäsovelluksista siirrytään täysin pilvessä toimivaan työympäristöön.

"Tämä on meille yhtä merkittävä päätös kuin potilastietojärjestelmän vaihto. Olemme valmiita ottamaan rohkean askeleen kohti modernimpaa ja kustannustehokkaampaa tulevaisuutta. Googlesiirtymä mahdollistaa meille uudenlaisen ketteryyden ja työntekijöillemme päätelaiteriippumattoman työskentelyn – voit tehdä töitä mistä tahansa, millä tahansa laitteella", toteaa Keusoten tieto- ja digijohtaja Antti Ylä-Jarkko.

Tekoäly kaikille – ei lisähinnoittelua

Yksi projektin keskeisistä innovaatioista on se, että koko henkilöstö saa käyttöönsä Google Gemini -tekoälyn ilman erillistä lisensointia. Tämä demokratisoi tekoälyn käytön tavalla, joka ei olisi mahdollista perinteisissä ratkaisuissa.

"Kun tekoäly tulee kaikkien saataville osana päivittäisiä työkaluja, se avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia työn tehostamiseen ja laadun parantamiseen. Hoitajat, lääkärit ja hallinnon ammattilaiset voivat hyödyntää tekoälyä päivittäisessä työssään ilman, että heidän tarvitsee miettiä budjetteja tai lisenssejä", Ylä-Jarkko jatkaa.

Taloudelliset hyödyt merkittävät

Viiden vuoden aikana Keusote tavoittelee vähintään 10 miljoonan euron säästöjä lisensointi-, työasema- ja tukipalvelukustannuksissa. Tämä vapauttaa resursseja varsinaisen palvelutyön kehittämiseen.

"Haluamme, että rahamme menevät mieluummin hoitotyöhön ja palveluihin kuin kalliisiin IT-lisensseihin. Google tarjoaa meille riittävät työvälineet huomattavasti edullisemmin", Ylä-Jarkko korostaa.

Siirtymä on teknisesti kunnianhimoinen, mutta mahdollistaa modernin, turvallisen ja huomattavasti edullisemman IT-infrastruktuurin.

"Menemme rohkeasti sinne, minne harvat julkisen sektorin toimijat ovat uskaltaneet. Tämä vaatii huolellista suunnittelua ja vahvaa muutosjohtamista, mutta uskomme, että tämä on tulevaisuuden malli", sanoo projektin projektipäällikkö Maria Borgström.

Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

