Keusote tekee historiaa – massiivinen siirtymä Googlelle vie sosiaali- ja terveydenhuollon uuden ajan työkaluihin

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) toteuttaa laajamittaisen Google-projektin, joka muuttaa perusteellisesti organisaation työskentelytavat. Kyseessä on innovatiivinen edelläkävijän askel, jossa perinteisistä työpöytäsovelluksista siirrytään täysin pilvessä toimivaan työympäristöön.

"Tämä on meille yhtä merkittävä päätös kuin potilastietojärjestelmän vaihto. Olemme valmiita ottamaan rohkean askeleen kohti modernimpaa ja kustannustehokkaampaa tulevaisuutta. Googlesiirtymä mahdollistaa meille uudenlaisen ketteryyden ja työntekijöillemme päätelaiteriippumattoman työskentelyn – voit tehdä töitä mistä tahansa, millä tahansa laitteella", toteaa Keusoten tieto- ja digijohtaja Antti Ylä-Jarkko .

Yksi projektin keskeisistä innovaatioista on se, että koko henkilöstö saa käyttöönsä Google Gemini -tekoälyn ilman erillistä lisensointia. Tämä demokratisoi tekoälyn käytön tavalla, joka ei olisi mahdollista perinteisissä ratkaisuissa.

"Kun tekoäly tulee kaikkien saataville osana päivittäisiä työkaluja, se avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia työn tehostamiseen ja laadun parantamiseen. Hoitajat, lääkärit ja hallinnon ammattilaiset voivat hyödyntää tekoälyä päivittäisessä työssään ilman, että heidän tarvitsee miettiä budjetteja tai lisenssejä", Ylä-Jarkko jatkaa.