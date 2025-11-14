TPS:lle kauden avaustappio – SSRA ratkaisi viimeisellä minuutilla

Vieraiden keskialueen erheistä iskenyt TPS karkasi toisessa erässä jo 4–0-johtoon ennen kuin Liinu Koivisto herätti Rankat Ankat pelille kauden kolmannella ja neljännellä maalillaan. Janella Järvisen kolmas maali vei TPS:n kuitenkin 5–2-johtoon, joka komeili Kupittaan tulostaululla vielä kuusi ja puoli minuuttia ennen loppusummeria. Sitten alkoi kuitenkin tapahtua: Hanna Niemelä iski perättäisissä vaihdoissa kaksi kavennusta, ja neljä ja puoli minuuttia ennen loppua Liinu Koivisto sinetöi hattutemppunsa tasoituksella. Ratkaisu nähtiin 39 sekuntia ennen loppusummeria ja harvinaisesti TPS:n päähän. Josefiina Nissilä katkaisi Ina Lemisen heikon avauksen, punnersi Lemisen ohi ulkokautta maalille ja nosti ratkaisupallon ohi TPS-vahti Wilma Holmin.

Lauantain toisessa naisten ottelussa SB-Pro haki kolme pistettä Pirkkalasta kaatamalla Pirkat 8-1. Tulos pohjustettiin jo avauserässä, jossa kotijoukkueen Noora Koskinen vastasi vielä vieraiden Veronika Kopeckan ja Laura Hietamäen maaleihin kavennuksella, mutta jo ennen ensimmäistä taukoa Emilia Kaartoaho ja Kopecka olivat siirtäneet SB-Pron 4–1-johtoon. Pron tshekkivahvistus Veronika Kopecka oli iltapäivän hahmo kolmella maalillaan ja yhdellä syöttöpisteellään.

Sarjakärjessä on nyt TPS:llä 23 ja EräViikingeillä sekä SB-Prolla 22 pistettä.

Sarja jatkuu sunnuntaina otteluilla FBC Loisto–SSRA ja Classic–SaiPa.

OLS:n Petteri Hanski iski uransa ensimmäisen ja saman tien toisenkin liigamaalin, kun oululaiset kaatoivat lauantain ainoassa miesten ottelussa kotonaan TPS:n 9-6.

Riku Ruonakangas ja Petteri Hanski laukoivat OLS:n nopeaan kahden maalin johtoon, mutta seuraavat kolme iski vuorostaan isäntien erheistä TPS nousten pelin puolivälissä hetkeksi jopa edelle. Sitten oli kuitenkin taas kotijoukkueen komeiden maalien putken vuoro, ja kolme osumaa toiseen erään ja neljä päätösjaksolle muuttivat tilanteeksi jo 9-3. Petteri Hanskin illan toinen syntyi ensimmäisenkin syöttäneen Eetu Tolosen takatolpalle tarjoilemasta kulmavapaalyönnistä. Ottelun jo ratkettua sai taas hyökkäysvuoron TPS. joka latoi pelin viimeisellä kuusiminuuttisella peräti kolme kavennusta.

Kotijoukkueen illan pistehai oli maalin tehnyt ja kaksi syöttänyt Joona Karjula. TPS:n sarakkeeseen kirjautti tehot 2+1 Alex Eklund, joka eilen oli mätkinyt FBC Turkua vastaan viisi pistettä.

OLS nousi voitollaan viidenneksi ohi kaksi ottelua vähemmän pelanneen Nokian KrP:n. TPS jatkaa yhdeksäntenä.

F-liigan miesten sarja jatkuu sunnuntaina ottelulla Nurmon Jymy-Westend Indians.