Loton potti kohoaa kuuteen miljoonaan
Lotossa ei tänä lauantaina löytynyt täysosumaa, joten ensi viikolla potissa on jaossa kuusi miljoonaa euroa. Lähes 67 000 euron voittoja löytyi arvonnassa kaksi kappaletta.
Loton kierroksen 46/2025 oikea rivi on 5, 7, 12, 23, 26, 27, 39 sekä lisänumero 14. Plusnumeroksi arvottiin 27.
Arvonnan suurimmat voitot lähtivät matkaan kahdelle 6+1-tulokselle, joilla kummallakin voitti 66 787,79 euroa. Voitot menivät espoolaiselle ja hyvinkääläiselle pelaajalle, jotka molemmat olivat pelanneet voittoisat rivinsä Veikkauksen sovelluksessa.
Lauantai-Jokerin voittorivi on 4 1 2 1 7 9 8. Arvonnassa löytyi yksi 40 000 euron arvoinen tuplattu 6 oikein -tulos. Voitto matkasi kahdelle kuopiolaiselle pelaajalle, joiden oma porukkapeli oli laadittu veikkaus.fi:ssä.
Milli-pelin lauantaisen arvonnan oikea rivi on 18, 19, 31, 33, 35, 38 ja lisänumero 14. Millistä ei tänä iltana löytynyt yhtään päävoittoa, mutta pienempiä voittoja löytyi lähes 21 000 kappaletta.
Lomatonnin voittorivi on Kuala Lumpur 95. Tuhannen euron päävoittoja lähti jakoon seitsemän kappaletta.
