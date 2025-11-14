Veikkaus Oy

Loton potti kohoaa kuuteen miljoonaan

15.11.2025

Lotossa ei tänä lauantaina löytynyt täysosumaa, joten ensi viikolla potissa on jaossa kuusi miljoonaa euroa. Lähes 67 000 euron voittoja löytyi arvonnassa kaksi kappaletta.

Oransseja arpakuulia läpinäkyvässä koneessa, joihin on painettu numeroita.

Loton kierroksen 46/2025 oikea rivi on 5, 7, 12, 23, 26, 27, 39 sekä lisänumero 14. Plusnumeroksi arvottiin 27.

Arvonnan suurimmat voitot lähtivät matkaan kahdelle 6+1-tulokselle, joilla kummallakin voitti 66 787,79 euroa. Voitot menivät espoolaiselle ja hyvinkääläiselle pelaajalle, jotka molemmat olivat pelanneet voittoisat rivinsä Veikkauksen sovelluksessa.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 4 1 2 1 7 9 8. Arvonnassa löytyi yksi 40 000 euron arvoinen tuplattu 6 oikein -tulos. Voitto matkasi kahdelle kuopiolaiselle pelaajalle, joiden oma porukkapeli oli laadittu veikkaus.fi:ssä.

Milli-pelin lauantaisen arvonnan oikea rivi on 18, 19, 31, 33, 35, 38 ja lisänumero 14. Millistä ei tänä iltana löytynyt yhtään päävoittoa, mutta pienempiä voittoja löytyi lähes 21 000 kappaletta.

Lomatonnin voittorivi on Kuala Lumpur 95. Tuhannen euron päävoittoja lähti jakoon seitsemän kappaletta.

Katso kaikki tulokset täältä

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

