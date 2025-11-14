Antti Kaikkonen: Hallitus ei voi enää sivuuttaa soten kriisiä – yhteinen työ käyntiin välittömästi

– Sote on kriisissä, eikä meillä pitäisi olla varaa puoluepoliittiseen nokitteluun, eikä ylimielisyyteen. Kyse on suomalaisille tärkeistä terveys- ja vanhuspalveluista, Kaikkonen sanoo.

Suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut ovat ajautuneet tilanteeseen, jota ei voi enää selittää poikkeuksellisilla olosuhteilla tai edellisellä hallituksella. Hyvinvointialueet kamppailevat rahoituksen riittävyyden kanssa, minkä seurauksena lähipalveluja ajetaan alas eri puolilla maata. Tilanne on vakava ja vaatii kiireellisiä toimia.

– Soten tilanne on karannut käsistä. Useat hyvinvointialueet ovat kriisissä eikä palveluita voida turvata nykyrahoituksella. Syyllisten hakemisen sijaan olisi syytä hakea ratkaisuja, sanoo Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen

- Vetoankin vielä kerran koko hallitukseen, että yhteistyötarjoukseen tartuttaisiin. Eikö tämä kannattaisi miettiä vielä kerran? Käydään yhdessä työhön palveluiden pelastamiseksi, Kaikkonen vetoaa.

- Sote-uudistuksesta ei tullut kerralla valmista tai täydellistä. Saatujen kokemusten perusteella sitä on korjattava ja parannettava. Myös rahoituslaki vaatii tarkastelua.

- Työ pitäisi käynnistää pikaisesti, ennen kuin palvelurakenteen rapautuminen aiheuttaa pysyviä vahinkoja, Kaikkonen sanoo.

– Keskusta on osaltaan valmis työhön vaikka heti, Kaikkonen päättää.