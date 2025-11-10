Tero Seppälä ja Inka Hämäläinen voittivat pikakilpailut Kontiolahden GP-kisoissa
Kontiolahden Urheilijoiden Kalle Loukkaanhuhta, Punkalaitumen Kunnon Turkka Nieminen, Ahveniston Ampumahiihtäjien Sonja Leinamo ja Imatran Urheilijoiden Venla Lehtonen veivät muut palkintosijat.
Haapajärven Kiilojen Tero Seppälä ampui miesten 10 kilometrin pystypaikalla yhden sakon.
—Aika liukkaan tuntuinen latu, tuollainen liippaantunut, ja vauhdikas kisa sen puoleen. Ihan tyytyväinen päivän suoritukseen. Hiihdossa ehkä vähän terävyyttä puuttui vielä, mutta se kuuluu asiaan, kun on treenattu määrällisesti paljon.
Voittaja sanoo, että kauden ensimmäisissä kisoissa näkyy syksyn ehjä harjoittelujakso. Seppälä oli kärkikamppailussa myös Saksan Loop One -festivaalissa lokakuussa.
—Münchenissä ja täällä tuli hyviä ampumasuorituksia. Toivotaan, että hiihdollisesti saadaan vauhtia napsu paremmaksi. Tavoite on ollut palata parhaimpien vuosien hiihtosijoituksille – katsotaan, miten kansainvälisessä vertailussa pärjätään.
Toiseksi 30 sekunnin erolla hiihti Kontiolahden Urheilijoiden Kalle Loukkaanhuhta, joka ampui Seppälän tavoin yhden sakon pystystä.
Kolmas oli kahdella ohilaukauksellaan lauantain pikakilpailun voittanut Punkalaitumen Kunnon Turkka Nieminen. Hän jäi voittajasta 42 sekuntia.
Inka Hämäläinen tuplavoittoon
Naisten 7,5 kilometrin pikakilpailun voiton vei Kontiolahden Urheilijoiden Inka Hämäläinen. Eilenkin pikakilpailun voittanut Hämäläinen ampui yhden sakon ja päihitti toiseksi sijoittuneen, kaksi sakkoa ampuneen Sonja Leinamon 35 sekunnilla.
Imatran Urheilijoiden Venla Lehtonen jäi voittajasta 55 sekuntia ja oli kahdella ohilaukauksellaan kolmas.
—Ekat kisat ovat aina arvoitus. Tämän päivän kisa meni hyvin ja oli freesimmän tuntuista hiihtoa. Ammunta oli tänä viikonloppuna hyvä, että sai huolellisia sarjoja, Hämäläinen sanoi.
Harjoituskausi on kasvattanut luottamusta omaan ammuntaan, voittaja arvioi.
—Eilinenkin nolla-ammunta varmasti auttoi tälle päivälle, kun sai kisassakin sellaisia suorituksia.
Ampumahiihdon GP-kisojen pikakilpailu 16.11.2025 Kontiolahdella
- Katso päivän kaikkien sarjojen tulokset ja analyysit tapahtumasivulta.
- Katso kärkiurheilijoiden videohaastatteluja tapahtuman Facebook-tai Instagram-seiniltä
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarno LautamattiToiminnanjohtajaKontiolahden Urheilijat ryPuh:+358 43 218 0573jarno@kontiolahtibiathlon.com
Kuvat
Kontiolahti Biathlon / Kontiolahden Urheilijat
Kontiolahden Urheilijat on järjestänyt ampumahiihdon maailmancup-tapahtumia Pohjois-Karjalan Kontiolahdella vuodesta 1990. Seuraavan kerran Kontiolahti isännöi maailmancupia 5.-8.3.2026 sekä kauden 2026-27 avaustapahtumassa marraskuussa 2026.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kontiolahti Biathlon
Näyttökilpailu maajoukkueeseen – GP-kisat avaavat kotimaan ampumahiihtokauden10.11.2025 06:25:00 EET | Tiedote
Suomalaisten kärkinimien lisäksi viivalle asettuu australialainen Noah Bradford.
Koli ja Kontiolahti käsi kädessä – kansallismaisema ja kisatunnelma nyt samalla tarjottimella3.11.2025 11:11:48 EET | Tiedote
Suomen rakastetuin maisema ja urheilujännitys kohtaavat ampumahiihdon maailmancupin uusissa pakettimatkoissa.
Ampumahiihdon maailmancup Suomessa: Maksuton kisatori avaa ovensa yleisölle, myyjille ja paikallisille toimijoille16.10.2025 06:25:00 EEST | Tiedote
Uutuutena on yleisöteltan Fan Zone, jossa yleisö voi pyytää urheilijoilta nimikirjoituksia ja yhteiskuvia. Kisatori Event Parkin maksuttomat esittelypisteet ovat nyt varattavissa myyjille ja muille toimijoille.
Lipunmyynti auki ampumahiihdon Suomen osakilpailuun – tulossa neljä kisapäivää Itä- ja Pohjois-Suomen hiihtolomaviikolle10.9.2025 08:18:43 EEST | Tiedote
Milanon tuoreet olympiavoittajat jatkavat maailmancupia Kontiolahdella. Ohjelmassa on kuusi starttia neljän päivän aikana.
Suomi isännöi ampumahiihdon maailmancupia myös kausilla 2026-27 ja 2027-2821.2.2025 13:58:34 EET | Tiedote
Suomalaiset pääsevät kotikisoihin Kontiolahdelle marraskuussa 2026 sekä joulukuussa 2027.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme