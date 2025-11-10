Kontiolahti Biathlon

Tero Seppälä ja Inka Hämäläinen voittivat pikakilpailut Kontiolahden GP-kisoissa

16.11.2025 16:07:24 EET | Kontiolahti Biathlon | Tiedote

Kontiolahden Urheilijoiden Kalle Loukkaanhuhta, Punkalaitumen Kunnon Turkka Nieminen, Ahveniston Ampumahiihtäjien Sonja Leinamo ja Imatran Urheilijoiden Venla Lehtonen veivät muut palkintosijat.  

Tero Seppälä aloittaa maailmancup-kiertueen Ruotsin Östersundissa marraskuun lopussa. Joulukuussa maailmancup kiertää kolmella paikkakunnalla. Suomalaisten kotikisa järjestetään maaliskuun alussa Kontiolahdella.
Tero Seppälä aloittaa maailmancup-kiertueen Ruotsin Östersundissa marraskuun lopussa. Joulukuussa maailmancup kiertää kolmella paikkakunnalla. Suomalaisten kotikisa järjestetään maaliskuun alussa Kontiolahdella. Kuva: Esa Kinnunen

Haapajärven Kiilojen Tero Seppälä ampui miesten 10 kilometrin pystypaikalla yhden sakon.

—Aika liukkaan tuntuinen latu, tuollainen liippaantunut, ja vauhdikas kisa sen puoleen. Ihan tyytyväinen päivän suoritukseen. Hiihdossa ehkä vähän terävyyttä puuttui vielä, mutta se kuuluu asiaan, kun on treenattu määrällisesti paljon.

Voittaja sanoo, että kauden ensimmäisissä kisoissa näkyy syksyn ehjä harjoittelujakso. Seppälä oli kärkikamppailussa myös Saksan Loop One -festivaalissa lokakuussa.  

—Münchenissä ja täällä tuli hyviä ampumasuorituksia. Toivotaan, että hiihdollisesti saadaan vauhtia napsu paremmaksi. Tavoite on ollut palata parhaimpien vuosien hiihtosijoituksille – katsotaan, miten kansainvälisessä vertailussa pärjätään.

Toiseksi 30 sekunnin erolla hiihti Kontiolahden Urheilijoiden Kalle Loukkaanhuhta, joka ampui Seppälän tavoin yhden sakon pystystä.

Kolmas oli kahdella ohilaukauksellaan lauantain pikakilpailun voittanut Punkalaitumen Kunnon Turkka Nieminen. Hän jäi voittajasta 42 sekuntia.       

Inka Hämäläinen tuplavoittoon

Naisten 7,5 kilometrin pikakilpailun voiton vei Kontiolahden Urheilijoiden Inka Hämäläinen. Eilenkin pikakilpailun voittanut Hämäläinen ampui yhden sakon ja päihitti toiseksi sijoittuneen, kaksi sakkoa ampuneen Sonja Leinamon 35 sekunnilla.

Imatran Urheilijoiden Venla Lehtonen jäi voittajasta 55 sekuntia ja oli kahdella ohilaukauksellaan kolmas. 

—Ekat kisat ovat aina arvoitus. Tämän päivän kisa meni hyvin ja oli freesimmän tuntuista hiihtoa. Ammunta oli tänä viikonloppuna hyvä, että sai huolellisia sarjoja, Hämäläinen sanoi.

Harjoituskausi on kasvattanut luottamusta omaan ammuntaan, voittaja arvioi.

—Eilinenkin nolla-ammunta varmasti auttoi tälle päivälle, kun sai kisassakin sellaisia suorituksia.  

Ampumahiihdon GP-kisojen pikakilpailu 16.11.2025 Kontiolahdella 

GP-kisojen tuplavoittaja Inka Hämäläinen ampui vaikeista olosuhteista huolimatta vain yhden ohilaukauksen viikonlopun kilpailuissa. Taustalla on onnistunut harjoituskausi, Hämäläinen arvioi.
Kuva: Esa Kinnunen
Ahveniston Ampumahiihtäjien Sonja Leinamo Kontiolahden GP-kisojen pikakilpailussa Seinänousun päällä 16.11.2025.
Punalaitumen Kunnon Turkka Nieminen Kontiolahden GP-kisojen pikakilpailussa Seinänousun päällä 16.11.2025.
Kuva: Esa Kinnunen
Imatran Urheilijoiden Venla Lehtonen GP-kisojen pikakilpailussa Kontiolahden Seinänousun päällä 16.11.2025.
Kuva: Esa Kinnunen
Kontiolahden Urheilijoiden Kalle Loukkaanhuhta Seinänousun päällä GP-kisoissa sunnuntain 16.11.2025 pikakilpailussa.
Kuva: Esa Kinnunen
Kontiolahti Biathlon / Kontiolahden Urheilijat

Kontiolahden Urheilijat on järjestänyt ampumahiihdon maailmancup-tapahtumia Pohjois-Karjalan Kontiolahdella vuodesta 1990. Seuraavan kerran Kontiolahti isännöi maailmancupia 5.-8.3.2026 sekä kauden 2026-27 avaustapahtumassa marraskuussa 2026.

