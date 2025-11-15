Kokoomuksen Kopra: Hyvä, että soten rikkojat haluavat tulla sitä myös korjaamaan
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan on myönteistä, että soten täysin keskeneräiseksi jättänyt oppositio haluaa osallistua soten korjaamiseen. Kopra kuitenkin muistuttaa, että rakenneongelmia ei ratkaista kaatamalla lisää rahaa kaikille alueille. Oppositiolla konkreettiset keinot ovat hukassa ja siksi Kopra kannustaa myös oppositiota odottamaan alivaltiosihteeri Marina Erholan loppuraporttia, kuten pääministerikin on todennut.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra pitää hyvänä sitä, että oppositio haluaa osallistua soten korjaamiseen, etenkin kun sekä sosiaalidemokraatit että keskusta olivat vastuussa mallista, joka jätettiin keskeneräiseksi.
Kopran mukaan sote-järjestelmässä riittää niin paljon korjattavaa yli vaalikausien, että tehtävää riittää jokaiselle puolueelle.
– On hienoa, että keskusta ja SDP ovat löytäneet yhteistä talouspolitiikan lisäksi myös sosiaali- ja terveyspolitiikassakin. Yhteistä näyttää kuitenkin olevan ennen kaikkea lisäajan vaatiminen kaikille alueille, mutta ei yhtään konkreettista ratkaisua niihin rakenteellisiin ongelmiin, jotka he itse aikanaan jättivät korjaamatta, Kopra huomauttaa.
Kopran mukaan hallitus suhtautuu rakentavasti parlamentaariseen yhteistyöhön, mutta toteaa, että hätiköidyt vaatimukset alijäämien kattamisajan pidennyksestä kaikille alueille eivät ratkaise mitään.
– On hyvä, että he jotka soten rikkoivat, haluavat nyt tulla sitä myös korjaamaan. Mutta kun keinot ovat näin hukassa, kannattaa odottaa alivaltiosihteeri Marina Erholan loppuraporttia. Sieltä saadaan todennäköisesti jatkoaskelia hyvinvointialueiden rakenteellisten ongelmien korjaamiseksi. Tätä myös pääministeri Orpo oppositiolle ehdotti. Tarvitsemmeko todella lisää byrokratiaa ja uusia työryhmiä, Kopra kysyy.
Hänen mukaansa on myös selvää, että pelkkä rahan kaataminen soteen ei poista ongelmia.
– Kun soten ongelmat ovat rakenteellisia, ratkaisujenkin pitää olla rakenteellisia. Ei ole vastuullista luvata lisää rahaa ja alijäämän kattamisajan pidennyksiä kaikille alueille, koska merkittävä osa alueista on pääsemässä taloustavoitteisiin. Jatkuva lisärahan kaataminen alueille pitkittää ongelmia ja se ei ole yhdenkään suomalaisen etu. Tämä ehdotus alijäämien kattamisajan pidentämisestä on oppositiolta pelkkää populismia, Kopra toteaa.
Kopra korostaa, että hallitus etenee johdonmukaisesti edellisen hallituksen rakentaman sote-uudistuksen korjaamisessa.
– Orpon hallitus tekee nyt sen, mitä aiemmat eivät tehneet: korjaa rikottua sote-järjestelmää juurta jaksain. Haluamme rakentaa soten, joka kestää ikääntyvän Suomen ja turvaa jokaiselle suomalaiselle laadukkaan hoidon tulevina vuosikymmeninä, Kopra sanoo.
