Prisman verkkokaupan ja Hopen joululahjakeräys on helppo tapa auttaa - lahjoittaa voi “vaikka kotisohvalta käsin”
Prisman verkkokaupan ja Hopen perinteinen joululahjakeräys on tänä vuonna käynnissä 18.11.–3.12. välisen ajan. Keräysaikana Prisman verkkokaupassa lahjoitetut tuotteet toimitetaan Hopen kautta vähävaraisille lapsiperheille ympäri Suomen. Joulunajan apu on monessa suomalaisperheessä toivottu lahja, sillä lapsiperheiden avun tarve on kuluvan vuoden aikana kasvanut merkittävästi.
”Verkkokaupan joululahjakeräys on helppo tapa tehdä hyvää – vaikka omalta kotisohvalta käsin, juuri silloin kun itselle parhaiten sopii. Lahjoittaa voi lähes minkä tahansa Prisman verkkokaupan laajasta valikoimasta löytyvän tuotteen tai vaikka useampia, oman budjetin mukaan. Jos sopivan lahjan keksiminen lapselle tai nuorelle tuntuu haastavalle, verkkokaupastamme löytyy avuksi Hopen koostamat ikäkohtaiset toivelistat”, iloitsee SOK Marketkaupan käyttötavarakaupan johtaja Virpi Viinikainen.
Tuotteiden hinnan lisäksi muita kuluja lahjoituksesta ei asiakkaalle tule. Prisma ja Prisman pitkäaikainen kumppani Posti lahjoittavat tänä vuonna pakettien toimituksen Hopelle. Mukana keräyksessä on 19 paikkakuntaa eli Hopen toimipistettä, joiden joukosta asiakas voi valita, minne hänen lahjoituksensa kohdistuu. Hopen vapaaehtoiset toimittavat lahjat paikallisille apua tarvitseville perheille.
Perheiden avun tarve on kasvanut
Prisma ja Hope tekevät yhteistyötä jo kahdeksannen kerran. Lisäksi monet S-ryhmän osuuskaupat ovat tehneet paikallista yhteistyötä Hopen kanssa usean vuoden ajan.
Tänä vuonna lapsiperheiden avun tarve on kasvanut merkittävästi, jonka myötä myös joulunajan avulle on suuri tarve.
”Monessa perheessä talous on tiukalla. Tilanne on näkynyt toimipisteissämme, joista monet ovat tänä vuonna ruuhkautuneet ja joutuneet väliaikaisesti keskeyttämään uusien avunpyyntöjen vastaanottamisen, jotta jonoja on saatu purettua. Toiveenamme onkin tukea mahdollisimman montaa asiakasperhettämme myös joulunvietossa ja muistaa perheiden lapsia joululahjoilla. Kannustamme ihmisiä mukaan välittämään jouluiloa kanssamme, ja Prisman verkkokaupan kanssa toteutettava keräys onkin siihen oiva tapa”, sanoo Hopen toiminnanjohtaja Eveliina Hostila.
Tutustu keräykseen ja tee lahjoitus Prisman verkkokaupassa 3.12. mennessä: Anna joululahja lapsiperheelle Hope-keräyksen kautta | Artikkelit | Prisma.fi-verkkokauppa
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Virpi Viinikainen
S-ryhmän käyttötavarakaupan johtaja
puh. 010 768 1080
virpi.viinikainen@sok.fi
Eveliina Hostila
Hope – Yhdessä ja yhteisesti ry:n toiminnanjohtaja
puh. 040 931 0114
eveliina.hostila@hopeyhdistys.fi
SOK:n viestintä
SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.
SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa & ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä ja oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on noin 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä. Verojalanjälkemme on lähes 1,9 miljardia euroa, ja investoimme Suomeen vuosittain noin 500 miljoonaa euroa.
#parempipaikkaelää
