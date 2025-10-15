Alueilla täytyy olla vahva rooli koheesiopolitiikan suunnittelussa ja toimeenpanossa

Millainen Pirkanmaa on vuonna 2030 – anna palautetta maakuntastrategiasta 22.9.2025 12:50:40 EEST | Tiedote

Millainen Pirkanmaa on vuonna 2030? Pirkanmaan liitto on yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa hahmotellut Pirkanmaan menestyksen edellytyksiä ja tulevaisuuden suuntaa. Nyt haluamme saada palautetta asukkailta ja sidosryhmiltä. Maakuntastrategia ja sen ympäristöselostuksen luonnos ovat nähtävillä 24.9.–24.10. Pirkanmaan liiton verkkosivuilla.