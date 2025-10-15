Alueilla täytyy olla vahva rooli koheesiopolitiikan suunnittelussa ja toimeenpanossa
Pirkanmaan liiton maakuntahallitus korostaa, että koheesiopolitiikan tulee jatkossakin perustua aluelähtöisyyteen ja alueilla täytyy olla vahva rooli koheesiopolitiikan suunnittelussa ja toimeenpanossa.
– Euroopan unionin koheesiorahoituksen tulee vahvistaa kasvua ja kilpailukykyä. Sitä tarvitaan myös Pirkanmaan kaltaisessa kasvumaakunnassa. Siksi Euroopan unionin tulevan ohjelmakauden rahoituskehyksen tulee olla riittävä, maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto muistuttaa.
– Euroopan komission ehdottamat uudistukset sopivat pääosin Pirkanmaalle. On kuitenkin varmistettava, että maakunnilla on vahva rooli ohjelmakauden valmistelussa, päätöksenteossa ja toimeenpanossa, aluekehitysjohtaja Matti Lipsanen toteaa.
Maakuntahallitus antoi lausuntonsa eduskunnan suurelle valiokunnalle Euroopan komission ehdotuksesta vuosia 2028–2034 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi sekä valtioneuvoston kanslian e-kirjeestä.
Suomen maakuntien liitot ja erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomen yhdeksän maakuntaa ovat valmistelleet lausuntoa yhteistyössä. Valmistelussa ovat olleet mukana alueen EU-toimistot Brysselissä.
Maakuntahallitus korostaa lausunnossaan seuraavia asioita:
- Koheesiopolitiikan tulee jatkossakin perustua aluelähtöisyyteen ja alueilla täytyy olla vahva rooli koheesiopolitiikan suunnittelussa ja toimeenpanossa. Suomessa aluepolitiikan toimeenpano on maakunnissa (NUTS3) ja kunnalliseen itsehallintoon perustuvat maakuntien liitot vastaavat alueiden kehittämisen suunnittelusta.
- Alueelliset kehityserot ovat edelleen merkittäviä niin Suomessa kuin koko EU:ssa, ja siksi koheesiorahoitusta tarvitaan kaikilla EU:n alueilla.
- Suomen on valmistauduttava korvaamaan mahdolliset koheesiorahoituksen leikkaukset kansallisella aluekehittämisrahoituksella.
- Rahoituskehyksen joustavuutta ei tule toteuttaa pitkäjänteisen kehittämisen kustannuksella.
- Tulosperusteisten mallien käyttö voi lisätä rahoituksen vaikuttavuutta ja keventää hallinnollista taakkaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto, p. 040 591 5660, roope.lehto@nokiankaupunki.fi
Aluekehitysjohtaja Matti Lipsanen p. 050 506 0697, matti.lipsanen@pirkanmaa.fi
Tietoja julkaisijasta
Pirkanmaan liitto on koko maakunnan laajuinen kuntayhtymä. Toiminta-alueita ovat aluekehitystyö, maankäyttö ja liikenne (alueidenkäyttö), innovaatio- ja tulevaisuustyö, EU-rahoitukseen liittyvät tehtävät sekä kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta. Liiton toiminnassa korostuu verkostomaisuus, jonka avulla viemme yhdessä Pirkanmaata kohti kestävästi elinvoimaista maakuntaa.
www.pirkanmaa.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan liitto
Koulutuksen toimintaedellytyksiä on vahvistettava Pirkanmaalla15.10.2025 08:50:00 EEST | Tiedote
Suomi tarvitsee jatkuvasti uutta osaavaa työvoimaa etenkin kasvumaakunnissa, kuten Pirkanmaalla. Koulutuksen kansallisia resursseja tulee kohdistaa alueille ja aloille, jotka turvaavat kansallista kilpailukykyä ja nostavat tuottavuutta. Pirkanmaan koulutusryhmä julkaisi kannanottonsa.
Millainen Pirkanmaa on vuonna 2030 – anna palautetta maakuntastrategiasta22.9.2025 12:50:40 EEST | Tiedote
Millainen Pirkanmaa on vuonna 2030? Pirkanmaan liitto on yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa hahmotellut Pirkanmaan menestyksen edellytyksiä ja tulevaisuuden suuntaa. Nyt haluamme saada palautetta asukkailta ja sidosryhmiltä. Maakuntastrategia ja sen ympäristöselostuksen luonnos ovat nähtävillä 24.9.–24.10. Pirkanmaan liiton verkkosivuilla.
Valtatie 3 on Suomen ruokatie ja viennin valtaväylä22.9.2025 12:22:26 EEST | Tiedote
Valtatie 3 on Suomen merkittävimpiä raskaan liikenteen kuljetuskäytäviä ja erityisesti maamme alkutuotannon ja ruokakuljetusten ykkösväylä. Entistä tärkeämmäksi ovat tulleet myös huoltovarmuuden ja sotilaallisen liikkuvuuden näkökulmat. Kolmostien varren vaikuttajat nostavat esiin erityisesti väylän perusparannustarpeita. Kolmostien vaikuttajat kokoontuivat yhteysväliseminaariin Ikaalisiin.
Pirkanmaan kunnat saavat ilmastonmuutoksen hillintään ja kiertotalouden hyödyntämiseen apua4.9.2025 10:04:03 EEST | Artikkeli
Pirkanmaan liitto on mukana kahdessa uudessa valtakunnallisessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeessa. Toinen on kiertotaloutta edistävä KOPPI-hanke ja toinen ilmastotyön ja vihreän siirtymän seurantaa kehittävä Tehoava.
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Sofia Vikman: Pirkanmaan palkinnon luovutuspuhe1.9.2025 21:37:46 EEST | Tiedote
Pirkanmaan liiton maakuntahallitus myönsi vuoden 2025 Pirkanmaan palkinnon puolustusteollisuus- ja teknologiayhtiö Patrian Pirkanmaan toiminnoille. Stipendin, 7000 euroa, sai Pirkanmaan Reserviläispiiri käytettäväksi nuorten pirkanmaalaisten maanpuolustustyöhön ja maanpuolustustahdon vaalimiseen nuorten ikäluokkien keskuudessa. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Sofia Vikman luovutti palkinnon Pirkan päivän vastaanotolla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme