Osallistumishanke vahvisti nuorten osallisuutta ja tulevaisuususkoa Pirkanmaalla

Tervetuloa Juupajoelle, Pirkanmaalle!

Täällä kehitetään toimintaa ja palveluita ennakoiden. Kuntalaisille pyritään tarjoamaan omaleimaisia ja pieneen kuntaan räätälöityjä hyvinvointia monipuolisesti tukevia palveluita elämänkaaren eri vaiheisiin. Kuntamme on pieni, mutta sillä on etunsa. Olemme ketteriä, nopeita ja rohkeitakin. Päätöksenteko, lupa-asiat ja yhteydet viranhaltijoihin hoituvat suoraan ja nopeasti.

Juupajokelainen elinkeinorakenne on monipuolinen. Juupajoella on teollisuutta, maataloutta, pienyrittäjyyttä, kansainvälistä tutkimusta ja maailman mitatuin metsä. Juupajoen kunta pyrkii järjestämään edellytyksiä yrittäjyydelle ja yritysten toiminnalle kaikilla tasoilla. Kunta ja paikallinen Yrittäjä-yhdistys tekevät tiivistä yhteistyötä.

Sijaintimme on mainio. Juupajoelta on hyvät työssäkäynti-​ ja asiointiyhteydet maakuntakeskus Tampereen seudulle sekä ympäristökuntiin Orivedelle, Mänttä-​Vilppulaan, Ruovedelle ja Jämsän seudulle.

Tutustu meihin ja palveluihimme verkkosivuillamme.



Juupajoen kunta on aktiivinen myös Facebookissa sekä Instagramissa, otahan seurantaan niin olet perillä isoista ja pienistäkin kuulumisistamme.