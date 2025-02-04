Osallistumishanke vahvisti nuorten osallisuutta ja tulevaisuususkoa Pirkanmaalla
Juupajoen kunnan koordinoima EU-rahoitteinen hanke kannusti kolmeakymmentä pirkanmaalaista nuorta aktiiviseen vaikuttamiseen ja tarjosi tuetun väylän oman viestin viemiseksi päättäjille europarlamentissa ja eduskunnassa.
Yhdeksän kuukautta kestänyt osallistumishanke METÄS! - Mä en tajunnutkaan, että mehän voidaan päästä ihan mihin vaan! on saatu onnistuneesti päätökseen. Alueellisessa yhteistyössä toteutetun hankkeen tavoitteena oli vahvistaa pienten maaseutumaisten kuntien nuorten osallisuutta ja toimijuutta.
Hankkeen aikana nuorille tarjottiin moninäkökulmaisia tapoja vaikuttamiseen ja osallistumiseen paikallisella, alueellisella ja eurooppalaisella tasolla. Osallistujat pääsivät muun muassa tapaamaan päättäjiämme niin eduskunnassa kuin europarlamentissakin.
Nuoria rohkaistiin vaiheittain edenneen hankkeen aikana hahmottamaan erityisesti oman aktiivisuuden merkitys tulevaisuuden rakentamisessa. Eri toimenpiteillä harjoiteltiin oman viestin rakentavaa esittämistä ja mahdollisuuksia vaikuttaa oman viestin läpimenoon.
Hanketta koordinoinut Juupajoen kunnan vapaa-aikakoordinaattori Moona Räty toivoo alueellisessa yhteistyössä tehdyn hankkeen synnyttäneen esimerkin ja mallin, joka inspiroi myös muita pieniä kuntia yhdistämään voimiaan. Saman viestin hän haluaa lähettää myös rahoittajille: ”Toivottavasti hankkeemme toimii onnistuneena esimerkkinä, kuinka pienillä yhteisöillä ja rajallisilla resursseilla sekä alueellisella voimien yhdistämisellä voidaan saada aikaan suuria asioita nuorten hyvinvointiin ja osallisuuteen."
Juupajoen kunnan hallinnoimaan Erasmus+-rahoituksella tuettuun hankkeeseen osallistui kolmisenkymmentä 14–18 -vuotiasta nuorta Juupajoelta, Mänttä-Vilppulasta, Kuhmoisista ja Pälkäneeltä.
Hankkeen toimenpiteillä vastattiin nuorten heikentyneeseen tulevaisuudenuskoon
Hankkeen ideoinut Moona Räty kertoo nuorten heikentyneen tulevaisuususkon olleen yksi sysäys kehittää toimintaa, jossa pienten paikkakuntien nuorille tarjotaan toivoa ja konkreettisia vaikuttamismahdollisuuksia. Myös näistä lähtökohdista syntyneelle METÄS!-hankkeelle haettiin ja saatiin merkittävä EU-rahoitus. "Nuoret tarvitsevat esimerkkejä ja kannustusta sen oivaltamiseen, että heidän panoksensa voi todella vaikuttaa asioihin. Nuoria tulisi arvostaa enemmän omien yhteisöjensä asiantuntijoina ja tulevaisuuden muutoksentekijöinä” kertoo Räty.
Nuorisobarometrin mukaan Suomessa omaan tulevaisuuteensa optimistisesti suhtautuvien nuorten määrä on merkittävästi laskenut. Vielä vuonna 2016 peräti 83 prosenttia nuorista suhtautui optimistisesti omaan tulevaisuuteensa, kun vuoden 2024 barometrissa tämä osuus oli pudonnut 61 prosenttiin. Erityisesti pienemmillä paikkakunnilla nuorten usko tulevaisuuteen on merkittävästi laskenut.
Täytyy pitää meteliä itsestään
Hankkeeseen osallistuneet nuoret pääsivät yhdeksän kuukautta kestäneen hankkeen aikana tapaamaan kymmeniä suomalaisia europarlamentaarikkoja ja kansanedustajia niin Suomessa kuin Brysselissäkin. Hankkeen loppuhuipentumana, kansalaisvaikuttamisen päivänä lokauun alussa nuoret veivät oman viestinsä myös liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutalalle.
Näissä päättäjätapaamisissa nuoret nostivat esiin tuen merkityksen tasavertaisten vaikuttamismahdollisuuksien takaamiseksi myös pienempien paikkakuntien nuorille. Nuorten itsensä mukaan "kyllä meidän pitää meteliä pitää, että meitä kuunnellaan".
Pelkän metelin pitämisen sijaan hankkeen aikana harjoiteltiin rakentavia ja tehokkaita kansalaisvaikuttamisen tapoja sekä käytännön keinoja saada oma ääni kuuluviin. Omaa viestiä pyrittiin tutkailemaan erilaisista näkökulmista ja viestin tehokasta esittämistä harjoiteltiin.
Nuoret korostivat tapaamilleen päättäjille, että pienten paikkakuntien erityispiirteet tulisi huomioida. Nuorten mukaan päättäjien tulisi paremmin sisäistää se, etteivät kaikki Suomen nuoret asu isoissa kaupungeissa ja että vaikuttamismahdollisuudet eivät sen vuoksi välttämättä ole kaikille samat. Tämä tulisi huomioida myös rahoituksessa. Kaiken kaikkiaan nuoret toivoivat, että päättäjät huomioisivat nuoret ja nuorten sanoman paremmin.
Hankkeen koordinoinut Moona Räty korostaa, että alueellinen yhteistyö on avainasemassa vaikuttamismahdollisuuksien parantamisessa. Hän kiittelee kaikkia nyt päättyneeseen hankkeeseen osallistuneita nuoria rohkeudesta ja innokkuudesta. Samalla hän esittää kiitoksen kaikille hankkeen aikana tavatuille päättäjille Helsingissä ja Brysselissä.
Hankkeeseen osallistunut 14-vuotias Ilona Tuhkanen Mänttä-Vilppulasta kertoo, että hankkeeseen osallistuminen oli kaiken kaikkiaan kivaa ja opettavaista. Hän korostaa, kuinka "huikeaa oli huomata, että päättäjät oikeasti kuuntelivat meitä ja antoivat aikaa ja tilaa ajatuksillemme".
Vastuunkantoa ja vaikuttamisen keinoja
Hankkeen kaikissa vaiheissa osallistujia kannustettiin aktiiviseen toimijuuteen ja vastuun kantamiseen. Vaikka aikuiset vetivät hankkeen, nuoret olivat hankkeen aktiivisia toimijoita ja oman viestinsä muotoilijoita. Hankkeeseen osallistunut 15-vuotias Juha Salminen kertoo, kuinka ”erilaiset vastuuroolit pitkän hankkeen aikana opettivat sen, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei, kun omaa viestiään pyrkii saamaan laajempaan tietoisuuteen”.
Hankkeen alussa nuorille jaettiin vastuita heidän omien toiveidensa suuntaisesti, mutta vaiheittain myös muun ryhmän tarpeista lähtien. Samalla opittiin paitsi vaikuttamisen keinoja, myös omasta itsestään huolehtimista, itsenäisyyttä ja omien valintojen merkitys muun ryhmän toimintaan. Hankkeen koordinoinut Räty kertookin, että ”valmiiksi pureskelluilla neuvoilla oltaisiin tietysti päästy ohjaajina huomattavasti helpommalla, mutta nuorten kehityksen näkeminen oli enemmän kuin palkitsevaa”.
Onnistunut hanke on pantu merkille myös laajemmin. Räty ja hankkeen nuoria kutsuttiin hankkeen päättymisen jälkeen kertomaan sen toteutuksesta ja alueellisen yhteistyön voimasta Opetushallituksen marraskuussa järjestämään pohjoismaiseen Nordic Thematic Seminar –Value of Strong Cooperation -tilaisuuteen, joka järjestettiin EU-hankkeiden parissa työskenteleville.
METÄS!-hankkeen tiedot
- METÄS! - Mä en tajunnutkaan, että mehän voidaan päästä ihan mihin vaan - osallistumishankkeen kesto 1-10/2025
- Osallistujat: Alueelliseen hankkeeseen osallistui kolmisenkymmentä vaikuttamisesta kiinnostunutta pirkanmaalaista 14–18-vuotiasta nuorta Juupajoelta, Mänttä-Vilppulasta, Pälkäneeltä ja Kuhmoisista.
- Hankkeen toteutus: Opetushallituksen myöntämällä 51 000 euron Erasmus+: Nuorten osallistumishankerahoituksella. Hankkeen ideoinnista, rahoitushausta, hankehallinnoinnista ja toimenpiteiden toteutuksesta ja koordinoinnista vastasi Juupajoen kunta.
- Tavoite: Vahvistaa pienten maaseutumaisten kuntien nuorten osallisuutta ja toimijuutta. Hankkeen aikana nuorille tarjottiin moninäkökulmaisia tapoja vaikuttamiseen ja osallistumiseen paikallisella, alueellisella ja eurooppalaisella tasolla.
- Vaiheittain edenneessä hankkeessa toteutettiin nuorten vaikuttajaleirejä Nuorisokeskus Marttisessa sekä nuorten oma Metsäfoorumi-vaikuttajatapaaminen Juupajoella Hyytiälässä sijaitsevalla Helsingin yliopiston metsäasemalla.
- Hankkeen kansainvälisyysvaiheessa Brysselissä tavattiin kahdeksan europarlamentaarikkoa (Mika Aaltola, Li Andersson, Elsi Katainen, Katri Kulmuni, Merja Kyllönen, Ville Niinistö, Sirpa Pietikäinen ja Sebastian Tynkkynen). Nuoret seurasivat myös europarlamentin täysistuntoa.
- Hankkeen päätöstilaisuuksissa Helsingissä nuoret tapasivat kansanedustajia (Hjallis Harkimo, Aleksi Jäntti, Jouni Ovaska, Arto Satonen, Oras Tynkkynen) sekä liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutalan Helsingissä.
- Hankkeen nimi: METÄS! – Mä en tajunnutkaan, että mehän voidaan päästä ihan mihin vaan! viittaa yleisemmällä tasolla siihen, että pientenkin paikkakuntien tai maaseudunkin nuoret voivat päästä elämässään mihin vain.
- Samalla nimi viittaa konkreettisesti kuntien nuorisopalveluiden tekemään nuorisotyöhön, jolla kehitetään nuorten ymmärrystä omista mahdollisuuksista, vaikuttamisesta ja yhteisötoiminnasta. Hankkeen tavoitteena on jättää pysyvä jälki nuorten elämään niin, että rohkeus tuoda esiin omia näkemyksiä ja ideoita säilyisi myös tulevaisuudessa. Hankkeen aikana karttunut osaaminen, rohkeus ja kiinnostus osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun säilyy toivottavasti jatkossakin – omista paikallisista lähtökohdista käsin, alueellisesti ja kansainvälisestikin.
- METÄS! viittaa myös siihen, että ”ME nuoret TÄSSÄ haluamme äänemme kuuluviin, meillä on sanottavaa ja löydämme keinot vaikuttamiseen”. Sanana se liittyy myös nuorten itsensä esiin nostamiin maaseutumaisten paikkakuntien hyviin puoliin kuten metsään ja luontoon. Työnimenä hankkeen suunnittelussa käytettiin lausahdusta Me täs! Kuuleeko Bryssel?
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Moona RätyJuupajoen kunta, vapaa-aikakoordinaattoriPuh:040 7746 443moona.raty@juupajoki.fi
Mervi KinnunenJuupajoen kunta, viestintä ja markkinointiPuh:044 413 8240mervi.kinnunen@juupajoki.fi
