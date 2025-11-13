Pelasta Itämeri -palkinnon (20 000 euroa) haku on avattu
Pelasta Itämeri -palkinnolla tahdotaan kiinnittää huomiota Itämeren tilaan ja palkita taho, joka on tehnyt arvokasta työtä ympäristön hyväksi. Suomen Messusäätiön rahoittaman palkinnon saa innovaatio, ajatusmalli tai keino, joka vaikuttaa merien ja vesistöjen ekologisen tilan parantumiseen. Palkinnon saajia voi ehdottaa tammikuun puoleen väliin asti ja palkinto jaetaan Vene 26 Båt -messuilla perjantaina 13.2.2026.
Suomen Messusäätiön 20 000 euron Pelasta Itämeri -palkinnon voi saada henkilö, ryhmä, yhteisö tai yritys, joka on kehittänyt innovaation, ajatusmallin tai keinon, joka vaikuttaa merien ja vesistöjen ekologisen tilan parantumiseen, tuo Suomelle positiivista imagoa ja josta voi kehittyä kansainvälisestikin merkittävä tuote tai palvelu.
Palkinnon saajasta päättää raati, johon kuuluvat edustajat tahoista, jotka tekevät itsekin merkittävää työtä Itämeren pelastamiseksi. Raatiin kuuluvat toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt John Nurmisen Säätiöstä, toiminnanjohtaja Katja Rytkönen Pidä Saaristo Siistinä ry:stä, toimitusjohtaja Ville Wahlberg Baltic Sea Action Groupista ja päätoimittaja Mikko Virta Tekniikka & Talous -lehdestä. Palkinnon saajaa voi ehdottaa 16.1.2026 asti täyttämällä lomakkeen >> linkki.
Finaaliin pääsee 3-5 yritystä, jotka esittelevät innovaationsa messuilla.
Pelasta Itämeri -palkinto jaetaan nyt seitsemättä kertaa. Palkinnon ovat saaneet aikaisempina vuosina:
2019 Solar Water Solutions
2020 Origin by Ocean
2021 Christian Feodoroffin perustama Seaboost ja Loviisan Veneveistämö. Kunniamaininnan sai ylitarkastaja Oskari Hanninen Tukesilta.
2022 Weeefiner
2023 Watec Consulting 2024 Kiteen Mato ja Multa
2025 NPHarvest
Suomen Messusäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka tukee suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää jakaen vuonna 2025 noin 600 000 euron ja vuonna 2026 noin 1 miljoonan euron arvosta avustuksia, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Säätiön avustuksilla pyritään vastaamaan aikamme merkittäviin haasteisiin ympäristön, väestömuutoksen, teknologian ja digitalisaation sekä talouden ja kaupungistumisen alueilla. Helsingin kansainväliset venemessut Vene 26 Båt -messut järjestetään 6.– 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta.
