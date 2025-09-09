Fiksuviini valitsi Alkon parhaat alle 15 euron punaviinit Italiasta.
Fiksuviini.fi-palvelu on herättänyt poikkeuksellisen suurta kiinnostusta valitsemalla Alkon valikoiman parhaita viinejä eri kategorioissa. Kilpailujen voittajaviinien julkaisuvideot ovat keränneet toistuvasti useita satojatuhansia näyttökertoja eri sosiaalisen median alustoilla. Tämänkertaisen testin aiheen päättivät palvelun seuraajat.
Näin kuvailee voittajakolmikkoa viiniasiantuntija Petri Pellinen:
“On äärimmäisen antoisaa ja opettavaista sukeltaa syvään päätyyn ja maistella suuri määrä Italian alle 15 euron punaviinejä. Voittaja erottui edukseen tuoksun ja maun hienostuneisuudellaan."
Luigi Righetti Campolieti Valpolicella Ripasso Classico Superiore 2022 tarjoaa sellaista laatua ja hienostuneisuutta, että on vaikea uskoa sitä saatavan alle 15 euron hintaan."
Toinen ja kolmas sija menivät Toscanaan.
"Il Volpetto Chianti Classico 2019 hurmasi tammen ja hedelmän tasapainoisella yhdistelmällä – uskomatonta, että hyvän Chianti Classico -viinin voi saada näin edullisesti."
"Piccini Collezione Oro Organic Chianti 2022 edusti erittäin rehellistä ja hyvin tehtyä Chiantia: konstailematon, mutta omassa yksinkertaisuudessaan erinomainen. Tyyli, joka erottui edukseen.”
Erikoiskategoria: punaviinit, joissa on jäännössokeria. Koska jäännössokeria sisältävät punaviinit olivat selvästi esillä tämän otoksen viinien joukossa, valitsimme myös tämän kategorian parhaan:
Voittaja:
Ecoltura Apassimento Organico 2024
Ostimme käytännössä lähes kaikki Alkon valikoiman viinit, jotka täyttivät kriteeristön. Näytteitä kertyi noin 50, mikä tekee tästä otokseltaan aihepiirin kaikkien aikojen kattavimman viinikilpailun.
Laatu vaihteli, ja kaupallinen tyyli – runsaampi uutospitoisuus ja jäännössokeri – oli monissa viineissä korostetussa roolissa.
Valinnat teki viiniasiantuntija Petri Pellinen ja käytännön järjestelyistä vastasi Fiksuviinin perustaja Henry Johansson.
