Strategiaosaaminen on tärkein kasvuyritysten johtajien taito

17.11.2025 10:42:23 EET | Kasvu Open | Tiedote

Tuore selvitys paljastaa, että suomalaiset kasvuyritykset pitävät strategiaosaamista tärkeimpänä johtajan ominaisuutena. Selvitykseen vastasi 121 kasvutahtoisen yrityksen päättäjää.

Työeläkeyhtiö Varman suurista ja keskisuurista yritysasiakkuuksista vastaava Vesa Pörhölä
Työeläkeyhtiö Varman suurista ja keskisuurista yritysasiakkuuksista vastaava Vesa Pörhölä (kuvassa) pitää selvityksen tuloksia kiinnostavina. / Kasvu Open

Kasvu Openin yli sadan pk-yrityksen päättäjän vastauksiin perustuvassa selvityksessä strategiaosaaminen ohitti aiemmin tärkeimpänä pidetyn positiivisen asenteen kasvuun. Suurin muutos näkyy henkilöstöjohtamisen merkityksessä. Sen sijoitus tippui neljä sijaa.

– Strategiset valinnat ovat muun muassa konkreettisia päätöksiä siitä, mihin asiakkaisiin keskitytään, mitä tuotteita kehitetään ja mitä jätetään tekemättä, avaa Kasvu Openin selvityksestä vastaava Inka Hyvönen.

MITÄ OMINAISUUKSIA KASVU VAATII JOHTAJALTA?

SIJOITUS 2024

SIJOITUS 2025

MUUTOS

Strategiaosaaminen

2

1

↑ (+1)

Positiivinen asenne kasvuun

1

2

↓ (-1)

Muutoskyvykkyys

5

3

↑ (+2)

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen

6

4

↑ (+2)

Kyky innostaa

7

5

↑ (+2)

Ymmärrys heikkouksista ja vahvuuksista

4

6

↓ (-2)

Henkilöstöjohtaminen

3

7

↓ (-4)

Riskinottokyky

9

8

↑ (+1)

Kyky tehdä yhteistyötä sidosryhmien kanssa

8

9

↓ (-1)

Teknologiaymmärrys

10

10

-

Vastuullisuusvaatimukset

11

11

-

Selvityksessä johtajat saivat kuvata omin sanoin ominaisuuksia, joita he arvostavat itsessään. 

Hyvönen kertoo, että pehmeät arvot kuten empatia, rehellisyys ja aitous, nousevat vastauksissa erittäin vahvasti esiin. 

– Nykypäivän yrityspäättäjät arvostavat itsessään inhimillisyyttä ja luottamuksen rakentamista perinteisten kovien johtamistaitojen rinnalla. Myös muutoskyvykkyys ja resilienssi ovat selvästi tärkeitä ominaisuuksia epävarmassa toimintaympäristössä.

Ominaisuudet, joita johtajat arvostat eniten itsessään ovat: 

  1. Ihmisten johtaminen ja innostaminen:
    Kyky motivoida, kannustaa ja saada ihmiset mukaan.

  2. Strateginen ajattelu ja kokonaiskuvan hahmottaminen:
    Kyky nähdä laajempia kokonaisuuksia ja suunnata toimintaa tulevaisuuteen.

  3. Avoimuus ja kommunikaatio:
    Selkeä viestintä, kuuntelun taito ja vuorovaikutus.

  4. Rohkeus ja päättäväisyys 

  5. Empatia ja ihmisläheisyys

  6. Muutosjohtaminen ja sopeutumiskyky 

  7. Integriteetti ja luotettavuus

  8. Asenne

  9. Innovatiivisuus ja luovuus 

  10. Substanssiosaaminen

Johtamisen laatu näkyy työeläkeyhtiön asiakkaiden arjessa 

Työeläkeyhtiö Varman suurista ja keskisuurista yritysasiakkuuksista vastaava Vesa Pörhölä pitää selvityksen tuloksia kiinnostavina. Erityisen ilahduttavana hän pitää strategiaosaamisen merkityksen arvostusta. Hänelle se on viesti johtamisen kypsymisestä. Suunta, valinnat ja toimeenpano kulkevat nyt käsi kädessä pehmeiden arvojen kanssa. 

– Hyvä johtaminen vapauttaa kaistaa strategialle ja auttaa kääntämään epävarmuuden mahdollisuudeksi. Se voi mielestäni olla yksi yrityksen kilpailuetu, sanoo Pörhölä.

Johtamisen tila kiinnostaa työeläkeyhtiötä, koska johtamisen laatu heijastuu suoraan Varman asiakkaisiin.

– Hyvä johtaminen näkyy suoraan meidän asiakkaidemme arjessa, kun työkyky vahvistuu, vaihtuvuus pienenee ja kehityshankkeet etenevät. Myös ennakoiva työkyvyttömyysriskien hallinta perustuu siihen, että yrityksen suunta on kirkas ja ihmisiä johdetaan viisaasti.

Lisätiedot selvityksestä – Mitä kasvu vaatii johtajalta?

Mitä kasvu vaatii johtajalta? -selvitys tehtiin nyt toista kertaa. Selvitys on osa Kasvu Openin ja Varman yhteistyökumppanuutta, jonka tavoite on sparrata suomalaisia kasvuyrityksiä. Tiedot on kerätty digitaalisesti touko-kesäkuun 2025 aikana. Selvitykseen vastasi 121 päättäjää 109 kasvutahtoisesta pk-yrityksestä.

