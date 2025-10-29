Strategiaosaaminen on tärkein kasvuyritysten johtajien taito
Tuore selvitys paljastaa, että suomalaiset kasvuyritykset pitävät strategiaosaamista tärkeimpänä johtajan ominaisuutena. Selvitykseen vastasi 121 kasvutahtoisen yrityksen päättäjää.
Kasvu Openin yli sadan pk-yrityksen päättäjän vastauksiin perustuvassa selvityksessä strategiaosaaminen ohitti aiemmin tärkeimpänä pidetyn positiivisen asenteen kasvuun. Suurin muutos näkyy henkilöstöjohtamisen merkityksessä. Sen sijoitus tippui neljä sijaa.
– Strategiset valinnat ovat muun muassa konkreettisia päätöksiä siitä, mihin asiakkaisiin keskitytään, mitä tuotteita kehitetään ja mitä jätetään tekemättä, avaa Kasvu Openin selvityksestä vastaava Inka Hyvönen.
|
MITÄ OMINAISUUKSIA KASVU VAATII JOHTAJALTA?
|
SIJOITUS 2024
|
SIJOITUS 2025
|
MUUTOS
|
Strategiaosaaminen
|
2
|
1
|
↑ (+1)
|
Positiivinen asenne kasvuun
|
1
|
2
|
↓ (-1)
|
Muutoskyvykkyys
|
5
|
3
|
↑ (+2)
|
Uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen
|
6
|
4
|
↑ (+2)
|
Kyky innostaa
|
7
|
5
|
↑ (+2)
|
Ymmärrys heikkouksista ja vahvuuksista
|
4
|
6
|
↓ (-2)
|
Henkilöstöjohtaminen
|
3
|
7
|
↓ (-4)
|
Riskinottokyky
|
9
|
8
|
↑ (+1)
|
Kyky tehdä yhteistyötä sidosryhmien kanssa
|
8
|
9
|
↓ (-1)
|
Teknologiaymmärrys
|
10
|
10
|
-
|
Vastuullisuusvaatimukset
|
11
|
11
|
-
Selvityksessä johtajat saivat kuvata omin sanoin ominaisuuksia, joita he arvostavat itsessään.
Hyvönen kertoo, että pehmeät arvot kuten empatia, rehellisyys ja aitous, nousevat vastauksissa erittäin vahvasti esiin.
– Nykypäivän yrityspäättäjät arvostavat itsessään inhimillisyyttä ja luottamuksen rakentamista perinteisten kovien johtamistaitojen rinnalla. Myös muutoskyvykkyys ja resilienssi ovat selvästi tärkeitä ominaisuuksia epävarmassa toimintaympäristössä.
Ominaisuudet, joita johtajat arvostat eniten itsessään ovat:
-
Ihmisten johtaminen ja innostaminen:
Kyky motivoida, kannustaa ja saada ihmiset mukaan.
-
Strateginen ajattelu ja kokonaiskuvan hahmottaminen:
Kyky nähdä laajempia kokonaisuuksia ja suunnata toimintaa tulevaisuuteen.
-
Avoimuus ja kommunikaatio:
Selkeä viestintä, kuuntelun taito ja vuorovaikutus.
-
Rohkeus ja päättäväisyys
-
Empatia ja ihmisläheisyys
-
Muutosjohtaminen ja sopeutumiskyky
-
Integriteetti ja luotettavuus
-
Asenne
-
Innovatiivisuus ja luovuus
-
Substanssiosaaminen
Johtamisen laatu näkyy työeläkeyhtiön asiakkaiden arjessa
Työeläkeyhtiö Varman suurista ja keskisuurista yritysasiakkuuksista vastaava Vesa Pörhölä pitää selvityksen tuloksia kiinnostavina. Erityisen ilahduttavana hän pitää strategiaosaamisen merkityksen arvostusta. Hänelle se on viesti johtamisen kypsymisestä. Suunta, valinnat ja toimeenpano kulkevat nyt käsi kädessä pehmeiden arvojen kanssa.
– Hyvä johtaminen vapauttaa kaistaa strategialle ja auttaa kääntämään epävarmuuden mahdollisuudeksi. Se voi mielestäni olla yksi yrityksen kilpailuetu, sanoo Pörhölä.
Johtamisen tila kiinnostaa työeläkeyhtiötä, koska johtamisen laatu heijastuu suoraan Varman asiakkaisiin.
– Hyvä johtaminen näkyy suoraan meidän asiakkaidemme arjessa, kun työkyky vahvistuu, vaihtuvuus pienenee ja kehityshankkeet etenevät. Myös ennakoiva työkyvyttömyysriskien hallinta perustuu siihen, että yrityksen suunta on kirkas ja ihmisiä johdetaan viisaasti.
Lisätiedot selvityksestä – Mitä kasvu vaatii johtajalta?
Mitä kasvu vaatii johtajalta? -selvitys tehtiin nyt toista kertaa. Selvitys on osa Kasvu Openin ja Varman yhteistyökumppanuutta, jonka tavoite on sparrata suomalaisia kasvuyrityksiä. Tiedot on kerätty digitaalisesti touko-kesäkuun 2025 aikana. Selvitykseen vastasi 121 päättäjää 109 kasvutahtoisesta pk-yrityksestä.
Lisätiedot:
Inka Hyvönen
Kasvu Open
inka.hyvonen@kasvuopen.co
050 570 3500
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana SeppäläToimitusjohtaja, Kasvu OpenPuh:050 304 6794jaana.seppala@kasvuopen.co
Inka HyvönenAsiakkuuspäällikköPuh:050 570 3500inka.hyvonen@kasvuopen.co
Kuvat
Linkit
Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat
Kasvu Open järjestää sparrausohjelmia yrityksille. Ohjelmissa sparraamme yritysten kasvua ja kehityskykyä sekä hullunrohkeita unelmia. Sparraus on yrityksille maksutonta. Lue lisää
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kasvu Open
Dokport on Vuoden kasvuyritys 202529.10.2025 18:55:00 EET | Tiedote
Vuoden kasvuyritys on kotimainen etäterveyspalvelu Dokport, joka vastaa ajankohtaiseen tarpeeseen suomalaisessa terveydenhuollossa. Yritys on perustettu vasta vuosi sitten ja on jo hoitanut yli 35 000 potilasta.
Anna-Stiina Boström on Vuoden sparraaja 202529.10.2025 18:40:00 EET | Tiedote
Vuoden sparraaja on pirkanmaalainen Anna-Stiina Boström. Hän on sparrannut yrittäjiä vuodesta 2020. Viiden vuoden aikana Boström on tavannut yli 50 yritystä, ja saanut poikkeuksellisen paljon kiitosta yrittäjiltä. Vuoden sparraajan valitsi Kasvu Open.
Inosence Polyol vastaanotti Vastuullisuusteko 2025 -tunnustuksen29.10.2025 18:35:00 EET | Tiedote
Inosence Polyol Oy on erikoistunut polyesteripolyolien valmistukseen kierrätetystä PET-muovista polyuretaanieristeteollisuuden tarpeisiin. Yritys vastaanotti Vastuullisuusteko 2025 -tunnustuksen 29.10.2025 Jyväskylässä, kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa.
Tässä ovat Vuoden kasvuyritys 2025 -finalistit16.10.2025 15:21:52 EEST | Tiedote
Kasvu Open valitsee vuosittain kymmenen yritystä kisaamaan Vuoden kasvuyritys -tittelistä. Tämän vuoden TOP 10 on maantieteellisesti sekä toimialojen ja kasvuvaiheen osalta ilahduttavan monipuolinen. Vuoden kasvuyritys valitaan ja julkistetaan Kasvu Open Karnevaalissa 29.10.2025 Jyväskylässä.
Mediakutsu: Kenestä Vuoden kasvuyritys? Tervetuloa kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaaliin 29.10.20259.10.2025 07:30:00 EEST | Kutsu
Vuoden kasvuyritys 2025 valitaan keskiviikkona 29. lokakuuta Kasvu Open Karnevaalissa Jyväskylässä. Vuoden kasvuyritys -kisa antaa kasvot kasvutahtoisille pk-yrityksille, jotka luovat liiketoimintaa ja työpaikkoja Suomeen. TOP 10 -finalistit julkaistaan 16.10.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme