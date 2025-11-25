MyHub – lihaskuntoilun drive-in avattiin Helsinkiin

Suomen ensimmäinen MyHub – lihaskuntoharjoittelun drive-in on avattu Helsingin Hietalahteen.

MyHub on täysin uudenlainen konsepti, jossa salilla käymisen rituaalit on karsittu minimiin ja niiden tilalle on tuotu älykästä teknologiaa.

Tuloksena on progressiivisesti kehittyvä ja tehokas treeni, joka on ennenkokemattoman helposti sovitettavissa arkeen.

Yksi hubikierros kestää 14 minuuttia ja käy läpi kaikki päälihasryhmät. Jo muutaman viikon säännöllisen harjoittelun vaikutukset ovat tuntuvia ja myös mitattavissa – vaikka jokaisen treenin jälkeen.

Ja kuten drive-in -periaatteeseen kuuluu, MyHubiin on helppo poiketa esimerkiksi kauppareissun yhteydessä, ja asiakas saa keskittyä olennaiseen tekoälyn ohjaaman teknologian huolehtiessa kaikesta taustatyöstä.

– Se on todellista lähipalvelua: astutaan sisään, tehdään kierros, pari lihaskuntoa ja jatketaan virkistyneenä ja täynnä tarmoa matkaa, kertoo MyHubin operatiivinen johtaja Maija Kiljunen.

Nyt avatun Hietalahden toimipisteen lisäksi yrityksen tavoitteena on perustaa 15-20 MyHubia ensin Helsinkiin ja myöhemmin mahdollisesti myös muihin kaupunkeihin.

Vaihtoehto perinteiselle kuntosalille

MyHub Health Oy on LLI-konsernin omistama, mutta itsenäisesti toimiva yhtiö, jonka toimitusjohtajana toimii EasyFit- ja LadyLine -kuntokeskuksista tuttu Jyrki Hannula.

Hannula kertoo MyHubin tavoittelevan sitä osaa suomalaisista, jotka eivät syystä tai toisesta käy kuntosaleilla tai vierastavat jäsenyyksiä – MyHubin asiakkuusmalli vertautuu suoratoistopalveluihin, ja se on voimassa kunnes asiakas päättää asiakkuuden.

– Emme pyri kilpailemaan perinteisten kuntosalien kanssa, vaan haluamme tarjota uuden, helposti lähestyttävän ja aidosti toimivan tavan huolehtia lihaskunnosta niille, joille salilla käyminen ei ole tuntunut luontevalta, Hannula kertoo.

Taustalla on perustajajäsenten yhteisesti jakama vakava huoli kansanterveydestä; liikkumattomuus maksaa Suomelle vuosittain noin seitsemän miljardia euroa.

Tekoäly huolehtii yksityiskohdista

MyHubissa kaikki alkaa mittauksista. Lihaskunnon, liikkuvuuden ja kehon koostumuksen analyysit antavat tekoälylle lähtötiedot, joiden pohjalta se laatii henkilökohtaisen ja kehittyvän harjoitusohjelman.

Harjoitusohjelmasta ei tarvitse kuitenkaan kantaa huolta, sillä tekoälyllä varustetut EGYM-lihaskuntolaitteet tunnistavat käyttäjän, säätyvät automaattisesti oikeisiin mittoihin ja huolehtivat ohjelman mukaisesti niin vastuksista, temposta kuin palautumisestakin. Liikeradat pysyvät ehjinä ja motivaatio korkealla pelillisten elementtien ansiosta.

Itse treeni etenee kiertoharjoittelun tavoin. Kahdeksan laitteen kokonaisuus on keskenään synkronoitu, joten siirtyminen laitteelta seuraavalle sujuu ilman jonottamista.

Älykästä voimaharjoittelua

MyHubin sydämessä ovat EGYM-teknologiaan perustuvat tekoälyohjatut kuntosalilaitteet, jotka poikkeavat perinteisistä ratkaisuista paitsi teknisesti myös ulkonäöltään.

Tyylikkään pelkistetty ja täysin hiljainen EGYM toimii painopakkojen ja kaapeleiden sijaan omalla moottorilla, jonka aikaansaama vastus riittää jopa maksimaaliseen voimaharjoitteluun. Ja koska tekniikka on piilotettu laitteen sisään, pysyvät treenaamisen yksityiskohdat täysin yksityisinä.

Muiden valmistajien tekoälyavusteisisiin lihaskuntolaitteisiin verrattaessa EGYM erottuu edukseen adaptiivisella algoritmillaan: se seuraa edistymistä ja mukauttaa harjoitusohjelmaa sen mukaisesti varmistaen näin harjoitusten progressiivisuuden.

EGYM on maailman neljänneksi myydyin kuntosalilaitemerkki, ja sen ympärille on rakennettu jo yli 18 000 EGYM-ekosysteemiä eri puolille maailmaa. Suomessa EGYM-laitteita on toistaiseksi nähty vain perinteisten kuntosalien yhteydessä, ja nyt avattu MyHub Hietalahti onkin ensimmäinen täysimittaisesti EGYM-teknologiaa hyödyntävä lihaskuntoilukonsepti.

KUTSU MEDIAN EDUSTAJILLE – AAMIAISTREFFIT HIETALAHDESSA

Tule tutustumaan MyHubiin – Suomen ensimmäiseen lihaskuntoilun drive-in -konseptiin, jossa tekoäly hoitaa kaiken muun paitsi treenaamisen.

Aika: Tiistaina 25.11.2025 klo 9.00-11.00

Osoite: Hietalahdenranta 5C (sisäänkäynti rannan puolelta)

Tarjolla maukas aamiainen!



Saat halutessasi myös ilmaisen

- MyHub-treenin

- kehonkoostumusmittauksen sekä voimatestin

Aamiaistreffeillä tavattavissa MyHubin hostit sekä yrityksen operatiivinen johtaja Maija Kiljunen, joka kertoo konseptista, sen taustalla olevasta teknologiasta sekä tulevaisuuden suunnitelmista.

TERVETULOA!

👉 ILMOITTAUDU MUKAAN