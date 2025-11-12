EVA: Suomalaiset tyytyväisiä ulkopolitiikkansa hoitoon – presidentit Niinistö ja Stubb saavat parhaat arvosanat
Selvä enemmistö suomalaisista katsoo, että Suomen ulkopolitiikkaa on hoidettu nykyisen valtiojohdon aikana kokonaisuudessaan hyvin. Erityisen laajasti hyviä arvosanoja kerää presidentti Alexander Stubb. Sen sijaan Petteri Orpon hallituksen toiminta ulkopolitiikan hoidossa saa enemmistöltä huonon arvosanan, selviää EVAn syksyn Arvo- ja asennetutkimuksesta.
Suomalaisista 59 prosenttia arvioi Suomen ulkopolitiikkaa hoidetun hyvin nykyisen valtiojohdon aikana. Vain 22 prosenttia on eri mieltä. Tyytyväisyys ulkopolitiikan hoitoon on kasvanut edelliseen, vuoden 2016 mittaukseen verrattuna.
Eri ulkopolitiikan päätöksentekijöistä edellinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö saa vähintään melko hyvän arvosanan 87 prosentilta suomalaisista. Alexander Stubbin vastaava lukema on 83 prosenttia.
"Tasavallan presidentti Alexander Stubb on noussut poikkeuksellisen nopeasti koko kansan presidentiksi. Hänen kansainväliset verkostonsa ja ulkopoliittinen johtajuutensa koetaan selvästi maan etua vahvistaviksi”, kommentoi EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.
Kahdesta ulkopolitiikan avainministeristä puolustusministeri Antti Häkkänen ja ulkoministeri Elina Valtonen saavat enemmistöltä hyvän arvosanan. Häkkänen saa hyvän arvosanan 56 prosentilta ja Valtonen 55 prosentilta. Häkkänen saa hieman Valtosta enemmän myönteisiä arvioita perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien äänestäjiltä, kun taas Valtonen saa Häkkästä selvästi enemmän tukea SDP:n, vihreiden ja RKP:n kannattajilta.
Epäsuosittu hallitus
Suurin tyytymättömyys ulkopolitiikassa kohdistuu pääministeri Petteri Orpon hallitukseen kokonaisuudessaan. Vain 33 prosenttia antaa hallitukselle hyvän arvosanan ja 60 prosenttia huonon. Orpon henkilökohtaiset arviot ovat lähes yhtä kriittiset: 35 prosenttia tyytyväisiä, 57 prosenttia tyytymättömiä.
”Näyttää siltä, että suomalaisten heikko arvosana Orpon hallituksen ulkopolitiikalle heijastelee hallituksen yleistä epäsuosiota, koska valtiojohdon ulkopolitiikan kokonaisarvio sekä avainministerien arvosanat ovat muutoin varsin myönteiset. Hallituksen ulkopolitiikan arvosanaa heikentää myös näkyvä erimielisyys Palestiina-kysymyksessä”, arvioi Metelinen.
Näin kysely tehtiin
Tulokset perustuvat 2 038 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 7.10.-20.10.2025. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen analyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy).
