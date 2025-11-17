Päivä paloasemalla on koko perheelle
Haluatko kokeilla tulipalon sammuttamista, ensiavun antamista ja saada tietoa paloturvallisuudesta?
Päivä paloasemalla on suosittu tapahtuma, jota on järjestetty vuosittain jo vuodesta 2012. Sitä vietetään 22. marraskuuta, ja se on suunnattu koko perheelle. Vuosittain tapahtumassa on mukana noin 350 paloasemaa ympäri Suomen.
Pohjanmaalla ohjelmaa järjestetään seuraavilla paloasemilla:
Munsalan paloasema klo 11–15
Bergön paloasema klo 11–14
Sepänkylän paloasema klo 10–14
Raippaluodon paloasema klo 12–15
Vöyrin paloasema klo 10–14
Närpiön paloasema klo 11–14
Lapväärtin paloasema klo 10–14
Teerijärven paloasema klo 10–14
Luodon paloasema klo 11–14
Vetokannaksen paloasema klo 10–14
Päivä paloasemalla -tapahtuma aloittaa paloturvallisuusviikon, jonka teemana on tänä vuonna ”liesirauha”. Nimi viittaa siihen, että suuri osa kotien tulipaloista alkaa keittiöstä.
– Jos valvomme ruuanlaittoa sekä käyttämiämme ja lataamiamme sähkölaitteita, puolitamme kodeissa syttyvien tulipalojen määrän saman tien, sanoo Mats Björkman, Pohjanmaan pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän asiantuntija.
Lisätietoja: https://paivapaloasemalla.fi/tietoa-tapahtumasta/ ja https://paloturvallisuusviikko.fi/
Yhteyshenkilöt
Mats BjörkmanTurvallisuusviestinnän asiantuntijaPuh:040 1860 911mats.bjorkman@ovph.fi
