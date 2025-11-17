Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Päivä paloasemalla on koko perheelle

17.11.2025 11:08:51 EET | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Haluatko kokeilla tulipalon sammuttamista, ensiavun antamista ja saada tietoa paloturvallisuudesta?

Päivä paloasemalla on suosittu tapahtuma, jota on järjestetty vuosittain jo vuodesta 2012. Sitä vietetään 22. marraskuuta, ja se on suunnattu koko perheelle. Vuosittain tapahtumassa on mukana noin 350 paloasemaa ympäri Suomen.

Pohjanmaalla ohjelmaa järjestetään seuraavilla paloasemilla:

Munsalan paloasema klo 11–15                           

Bergön paloasema klo 11–14                          

Sepänkylän paloasema klo 10–14                

Raippaluodon paloasema klo 12–15

Vöyrin paloasema klo 10–14

Närpiön paloasema klo 11–14

Lapväärtin paloasema klo 10–14

Teerijärven paloasema klo 10–14

Luodon paloasema klo 11–14

Vetokannaksen paloasema klo 10–14

Päivä paloasemalla -tapahtuma aloittaa paloturvallisuusviikon, jonka teemana on tänä vuonna ”liesirauha”. Nimi viittaa siihen, että suuri osa kotien tulipaloista alkaa keittiöstä.

– Jos valvomme ruuanlaittoa sekä käyttämiämme ja lataamiamme sähkölaitteita, puolitamme kodeissa syttyvien tulipalojen määrän saman tien, sanoo Mats Björkman, Pohjanmaan pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän asiantuntija.

Lisätietoja: https://paivapaloasemalla.fi/tietoa-tapahtumasta/ ja https://paloturvallisuusviikko.fi/

Yhteyshenkilöt

Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö

Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

kommunikation@ovph.fi

Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.

Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye