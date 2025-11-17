Maantiehankkeilla on parannettu liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa
Kuluvana vuonna Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteillä on toteutettu useita hankkeita, jotka parantavat liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta ja jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Hankkeet ovat osa ELY-keskuksen pitkäjänteistä työtä maantieverkon kehittämiseksi, ja ne tukevat alueen elinvoimaa sekä arjen liikkumista. Myös maanteiden päällystyksiä ja rakenteen parantamisia tehtiin runsaasti korjausvelkarahoituksen mahdollistamana.
Turvallisuutta ja sujuvuutta arjen reiteille
Liikenneturvallisuutta on parannettu muun muassa liittymäjärjestelyillä, alikulkujen rakentamisella ja pienillä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta parantavilla toimenpiteillä. Oulussa toteutettiin kaksi MAL-hanketta yhteistyössä kaupungin kanssa: valtatielle 20 rakennettiin porrastettu kolmihaaraliittymä ja alikulku jalankulkijoille ja pyöräilijöille Purontien kohdalle, ja valtatielle 22 toteutettiin liittymäjärjestelyt sekä alikulku Pikkaralan kohdalle. Hankkeilla parannettiin myös valtateiden liikenteen sujuvuutta.
Kalajoella valtatiellä 8 Satamatien liittymää on parannettu erikoiskuljetusten tarpeisiin EAKR-rahoituksella. Samalla on rakennettu uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä Satamatielle, sekä korjattu valtatien 8 kiertoliittymiä ja pysäkkiyhteyksiä.
Oulaisissa Merijärventien varrelle on rakennettu jalankulku- ja pyöräilyväylä. Vaalassa uusitut rumpurakenteet parantavat tien kestävyyttä alueella, jossa Nuojuan raakapuuterminaali on lisännyt raskaan liikenteen kuljetuksia.
Siltahankkeilla varmistetaan yhteyksien toimivuus
Sillat ovat olennainen osa maantieverkkoa ja siltoja uusitaan ja korjataan vuosittain. Iissä aloitettiin kaksivuotinen valtatien 4 Kuivajoen sillan uusiminen. Uuden sillan myötä myös jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat. Hyrynsalmella Tiikkajansalmen sillan peruskorjaus on käynnissä kaksivuotisena hankkeena. Nivalassa Kuoppasilta valtatiellä 28 ja Pyhäjoella Ruhkalan silta valtatiellä 4 on peruskorjattu. Lisäksi Muhoksella Montan voimalaitossilta on peruskorjattu yhteistyössä Fortumin kanssa. Tämänvuotisen putkisiltaurakan kohteet sijaitsevat Oulun eteläisellä alueella.
Yhteistyöllä vaikuttavia ratkaisuja
Hankkeet on toteutettu erilaisten erillisrahoitusten, MAL-sopimuksen, EAKR- ja eduskunnan jakovararahoituksen turvin, osin yhteistyössä kuntien kanssa. Lisäksi maantieverkolle on toteutettu kuntien ja muiden toimijoiden toimesta hankkeita, jotka vastaavat mm. kehittyvän maankäytön tarpeisiin.
Alueella ovat käynnissä myös Väyläviraston toteuttamat Hailuodon kiinteän yhteyden ja Oulun Poikkimaantien hankkeet. Hailuodon hanke korvaa nykyisen lauttayhteyden kahdella sillalla ja pengertiellä, ja sen valmistuminen on suunniteltu vuoden 2026 loppuun. Poikkimaantien parantaminen on edennyt vaiheittain ja koko hanke valmistuu 2026.
ELY-keskukset vastaavat maanteiden hoidosta, liikenneturvallisuuden edistämisestä ja liikenteen sujuvuuden varmistamisesta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa alueen liikennejärjestelmän kehittämiseksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Risto Leppänen, johtaja, Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 000
Ari Kuotesaho, yksikön päällikkö, Tienpidon suunnittelu p. 0295 038 001
Heino Heikkinen, yksikön päällikkö, Liikennejärjestelmä p. 0295 038 002
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
