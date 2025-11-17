Joulu Karpaateilla -esityksessä luvassa ainutlaatuista ukrainalaista tanssia ja musiikkia
Maailmaa kiertänyt ukrainalainen tanssi- ja lauluyhtye Hutsulia esiintyy Vaasan kaupungintalolla 28.11.2025. Esitys klo 18 tarjoaa vaasalaisille tilaisuuden nauttia ainutlaatuisesta kulttuurielämyksestä jouluisella teemalla.
Hutsulia - Joulu Karpaateilla on sadunomainen esitys, jossa on mukana karpaattien perinteitä ja joulurituaaleja. Esityksessä kuorolauluun yhdistyy tanssi, akrobaattiset temput ja ylelliset puvut. Länsi-Ukrainan vuoristoseuduilta kotoisin oleva maailmankuulu tanssi- ja lauluyhtye tuo lavalle väriä ja energiaa.
Jouluaiheinen esitys alkaa perjantaina 28.11. klo 18 Vaasan kaupungintalolla ja esityksen kesto on tunnin. Lippuja myydään Netticketissä ja Studio Ticketissä Kauppakeskus Rewellissä. Lipun hinta on 20 € ja eläkeläisille, opiskelijoille, työttömille, kaupungin työntekijöille sekä 5-17-vuotiaille lapsille 15 €. Alle 5-vuotiaat lapset pääsevät esitykseen maksutta.
Vaasassa aiemmin vuonna 2024 esiintynyt Hutsulia-yhtye on kiertänyt eri puolilla maailmaa vuosien ajan. Hutsulien musiikkikulttuuri erottuu erikoisilla melodioillaan, luonteellaan ja musiikillisella rakenteellaan. Hutsulia-yhtye perustettiin vuonna 1939 Stanislawowissa (nykyisessä Ivano-Frankivskissa) tämän kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Hutsul-tanssi kuuluu myös Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.
Tapahtuman järjestää Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut.
Kulttuuripäällikkö Jenni Niemi, 040 628 9347, jenni.niemi@vaasa.fi
