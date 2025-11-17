Nuorisoerityinen rikososaaminen vahvistuu Oma Hämeessä – henkilöstön perehdytys ja valmennukset käynnistyvät

Kanta-Hämeessä panostetaan vakavia tai toistuvasti rikoksia tehneiden nuorten auttamiseen. Nuorisoerityinen rikososaaminen Kanta-Hämeessä -hankkeessa kehitetään vaikuttavaa tukitoimintamallia pääasiassa alaikäisille nuorille. Hanke toteutetaan oikeusministeriön erityisavustuksella ja se jatkuu maaliskuuhun 2026 saakka. Vastaavia hankkeita toteutetaan myös muualla Suomessa.

Tämän vuoden aikana hankkeessa on valmisteltu perehdytystä sekä valmennusta, jotka nyt käynnistyvät Oma Hämeen henkilöstölle. Hankkeella halutaan syventää rikoksia tekevien nuorten kanssa työskentelevien osaamista.

Lisäksi hyvinvointialueen sisälle rakennetaan parhaillaan NERO-verkostoa, jossa sote-ammattilaiset saavat työskentelyynsä tukea toisiltaan sekä hankkeen asiantuntijoilta. Lisäksi verkostoon liitetään muita toimijoita, joiden osaamista tarvitaan nuoren elämäntilanteen kokonaisvaltaisessa tukemisessa.

– NERO-toimintamalli perustuu tutkitun tiedon hyödyntämiseen. Jokainen nuori on erityinen omana itsenään, emmekä halua vahvistaa yhdenkään nuoren rikollista minäkuvaa. Siksi nimenomaan nuorisoerityinen rikososaaminen, eli NERO. Olennaista on luottamussuhteen rakentaminen, onnistuminen nuoren motivoinnissa ja hänen tavoitteidensa tukemisessa, kertoo erityisasiantuntija Janne Yrjölä.

Tuki nuorelle omissa palveluissa ja vahva verkosto ammattilaisille

Hankkeessa yhteistyötä tekevät muun muassa Oma Hämeen perhekeskuspalvelut, lastensuojelu ja terveyspalvelut, poliisi, rikosseuraamusvirasto, Asenne ry sekä kuntien nuorisopalvelut.

Toimintamallin ideana on auttaa rikoksilla oireilevaa nuorta siellä, missä hänen asiakkuutensa jo on tai mihin se perustetaan. Nuoren työntekijä voi olla itse NERO-osaaja tai hän voi pyytää tukea verkostolta, hankkeen asiantuntijalta tai hankkeen aikana rakennettavalta moniammatilliselta verkostolta.

Pitkällä aikavälillä tavoitteena on, että nuorisoerityinen rikososaaminen vahvistuu ja työskentelyn vaikuttavuus paranee Oma Hämeen alueella. Nuoren näkökulmasta tavoitteena on myönteinen muutos elämäntilanteessa ja rikollisen toiminnan lopettaminen.

Hankkeen aikana kehitetty malli rakennetaan toteutettavaksi nykyisten toimijoiden voimin. Pysyvää toimintaa ovat NERO-osaajat, heidän verkostonsa sekä hankkeen asiantuntija. Malli on kustannustehokas, sillä se vahvistaa oman henkilöstön osaamista ja yhteistä tekemistä. Samalla työntekijöiden mahdollisuudet tehdä työtään paranevat, kun he saavat tukea haastaviin asiakastilanteisiin ja nuorten auttamiseen.