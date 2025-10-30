Kutsu medialle: Lempäälän kunta nostaa torilla lipun salkoon Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2025 klo 10

Juhlapäivän tapahtumassa lipun nostavat salkoon yhdessä kunnanjohtaja Noora Pajari ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult. Ohjelmassa on juhlapuheita, ja paikalla olevat lapset antavat kunnan johdolle lahjaksi tekemiään kortteja. Luvassa on myös lasten esitys. Tapahtumassa jaetaan lapsille ilmapalloja.

Pääkirjastossa on koko viikon esillä Lapsen oikeuksien puu, johon kerätään lasten kirjoittamia lempioikeuksia.

Lämpimästi tervetuloa juhlimaan kanssamme!

Lempäälän kunta on saanut UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuonna 2023. Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli auttaa kuntaa tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja palveluissa ja kunnan hallinnossa, ja varmistamaan, että myös haavoittuvassa asemassa olevat lapset tunnistetaan ja he saavat tarvitsemansa tuen.

Lisätietoa:

vt. varhaiskasvatuspäällikkö

Katri Auvinen

puh. 040 133 7498

email. katri.auvinen@lempaala.fi