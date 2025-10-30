Kutsu medialle: Lempäälän kunta nostaa torilla lipun salkoon Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2025 klo 10
Lapsiystävällinen Lempäälä juhlii Lapsen oikeuksien viikkoa 17.–23.11.2025. Nostamme lipun salkoon Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2025 kaikille avoimessa tilaisuudessa Erik Ednerin torilla klo 10 alkaen.
Juhlapäivän tapahtumassa lipun nostavat salkoon yhdessä kunnanjohtaja Noora Pajari ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult. Ohjelmassa on juhlapuheita, ja paikalla olevat lapset antavat kunnan johdolle lahjaksi tekemiään kortteja. Luvassa on myös lasten esitys. Tapahtumassa jaetaan lapsille ilmapalloja.
Pääkirjastossa on koko viikon esillä Lapsen oikeuksien puu, johon kerätään lasten kirjoittamia lempioikeuksia.
Lämpimästi tervetuloa juhlimaan kanssamme!
Lempäälän kunta on saanut UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuonna 2023. Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli auttaa kuntaa tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja palveluissa ja kunnan hallinnossa, ja varmistamaan, että myös haavoittuvassa asemassa olevat lapset tunnistetaan ja he saavat tarvitsemansa tuen.
Lisätietoa:
vt. varhaiskasvatuspäällikkö
Katri Auvinen
puh. 040 133 7498
email. katri.auvinen@lempaala.fi
Yhteyshenkilöt
Sini KantolaViestintäpäällikkö / Lempäälän kuntaPuh:050 383 0560sini.kantola@lempaala.fi
Linkit
Lempäälän kunta
Lempäälä on 25 000 asukkaan vetovoimainen ja kasvava kunta Tampereen kaupunkiseudulla. Sijaintimme Suomen kasvukäytävällä luo hyvän perustan kuntamme tulevaisuudelle.
Lempäälässä on tutkitusti hyvä asua, tehdä työtä ja yrittää. Tärkein tehtävämme on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista kaikissa elämänkaaren vaiheissa.
