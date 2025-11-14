Huoltovarmuus vahvistuu Pirkanmaalla – maatalouden investoinnit kasvussa ja aloittavia viljelijöitä poikkeuksellisen paljon

– Maatilojen investoinnit ja uudet aloittavat yrittäjät ovat tärkeitä kotimaisen ruoantuotannon kehittymiselle ja sen myötä yhteiskunnan huoltovarmuudelle. Investointien ja tilanpidon aloittamisen tukeminen vahvistaa ruokaturvaa ja tukee maatilojen siirtymistä kannattavampaan ja kestävämpään tuotantoon, kertoo rahoitusasiantuntija Mikko Teivaala Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Aloitustuki turvaa jatkuvuutta

Nuoren viljelijän aloitustukea on myönnetty Pirkanmaalla lokakuun 2025 loppuun mennessä 18 uudelle yrittäjälle ja vireillä on 12 hakemusta, joista päätökset tehdään loppuvuoden aikana.

Aiempaan vuoteen verrattuna kasvu on merkittävä: koko vuoden 2024 aikana tukea sai 19 aloittavaa viljelijää.

– On ilahduttavaa, että kiinnostus maatalouteen elinkeinona on lisääntynyt ja aloitustukia on haettu enemmän kuin pitkään aikaan. Tukiehtojen muutos, jossa yrittäjätulovaatimusta kevennettiin, on voinut vaikuttaa yksittäisiin hakijoihin, mutta kokonaisuutta se ei selitä, arvioi Mikko Teivaala.

Aloitustuki ja siihen liittyvä korkotukilaina on tarkoitettu alle 41-vuotiaille viljelijöille, jotka aloittavat tilanpidon ensimmäistä kertaa. Tuella edistetään maatilojen sukupolven- ja omistajanvaihdoksia, jotka turvaavat maatalouden jatkuvuutta.

Maatilainvestoinnit parantavat huoltovarmuutta ja ruokaturvaa

Lokakuun 2025 loppuun mennessä maatalouden investointituen avustusta on myönnetty Pirkanmaalla eniten lypsykarjatalouteen (2,7 miljoonaa euroa), energiainvestointeihin (900 000 euroa) ja kuivaamoinvestointeihin (770 000 euroa).

– Tänä vuonna rahoitusta pitkästä aikaa myönnetty kahdelle isolle navettainvestoinnille, mikä tarkoittaa käytännössä tuotannon merkittävää lisäystä kyseisille tiloilla, kertoo Mikko Teivaala.

Maatalouden investointitukea voidaan myöntää maatilojen kilpailukyvyn kehittämiseen ja nykyaikaistamiseen, ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistäviin investointeihin, maatilojen energiainvestointeihin ja eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta edistäviin investointeihin.

Ensi vuonna tukia haetaan Sisä-Suomen elinvoimakeskuksesta

Pirkanmaan ELY-keskus myöntää maatalouden investointitukea ja nuoren viljelijän aloitustukea EU:n maaseuturahoituksesta. Seuraava valintajakso päättyy 15.1.2026, jolloin Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueiden viljelijät hakevat tukia Sisä-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Muutos on osa valtion aluehallinnon uudistusta, jossa nykyisten ELY-keskusten pohjalta muodostetaan 10 alueellista elinvoimakeskusta.