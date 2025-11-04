Mehiläinen pilotoi uutta virustestiä – auttaa välttämään turhaa antibioottien käyttöä
Mehiläinen aloittaa uuden MxA-testin käyttökokeilun pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Pikatestillä tutkitaan sormenpäänäytteestä, onko potilaan oireiden taustalla virus- vai bakteeri-infektio. Kun bakteeri-infektio saadaan poissuljettua, vältytään tarpeettomilta lisätutkimuksilta ja antibioottihoidolta.
Virus- ja bakteeri-infektion erottamiseksi käytetään yleisesti CRP-määritystä verestä, sillä arvo ei yleensä kohoa merkittävästi viruksen aiheuttamissa taudeissa. Joissain virustaudeissa CRP-arvo kuitenkin kohoaa. Tällöin saatetaan päätyä määräämään turhaan antibioottia, tai ajaudutaan bakteeritaudin epäilyn vuoksi lisätutkimuksiin.
– Lääkärille riittäisi usein vahvistus siitä, että oireiden taustalla on virus, jolloin täsmälääkettä tautiin ei yleensä ole tarjolla ja hoito on oireenmukaista, kuten kuumeen lievittämistä. Esimerkiksi kuumeisissa hengitystieinfektioissa oireiden perusteella ei ole aina mahdollista saada varmuutta, onko kyseessä virustauti vai tulisiko etsiä bakteeria, johon antibioottihoidon voisi kohdentaa, toteaa Mehiläisen yleislääketieteen sekä Uudenmaan vastuulääkäri Eino Ahtola.
Antibiootit eivät tehoa viruksiin, ja niiden turha käyttö lisää bakteerien vastustuskykyä lääkkeitä kohtaan. Siksi on tärkeää välttää tarpeetonta antibioottien käyttöä. MxA-testi auttaa sekä lasten että aikuisten oireiden selvittelyssä.
– MxA-arvo nousee nopeasti elimistön vasteena tavallisimpia hengitystieviruksia vastaan. Näissä tapauksissa MxA-arvo auttaa tunnistamaan virustaudin, jolloin hoidossa keskitytään oireiden lievittämiseen, Ahtola sanoo.
MxA-arvo nousee erityisen voimakkaasti influenssassa
Virustaudeista spesifin aiheuttajan toteaminen saattaa olla merkityksellistä influenssassa, mikäli influenssalääkettä harkitaan. Lääkitystä käytetään tavallisimmin riskiryhmiin kuuluville henkilöille, jotka ovat vaarassa saada influenssan komplikaatioita.
– Tavallisessa nuhakuumeessa on harvoin tarvetta hakeutua lääkärin vastaanotolle taudin ensioireiden aikana, eikä virustestejä päästä silloin tekemään. Muutaman päivän sairastelun jälkeen hoitosuunnitelmaa varten riittää usein tieto siitä, että kyseessä on virustauti. MxA-arvo nousee influenssassa erityisen voimakkaasti, mutta tarvittaessa influenssavirus voidaan osoittaa esimerkiksi spesifillä antigeenipikatestillä, täsmentää Mehiläisen laboratoriosektorin johtaja, erikoislääkäri Kristina Hotakainen.
Pilottiin osallistuvat Mehiläisen Helsingin Töölön, Itäkeskuksen ja Forumin lääkärikeskukset sekä Turun Kauppiaskadun lääkärikeskus.
Lisätiedot:
- Mehiläinen, yleislääketieteen ja Uudenmaan vastuulääkäri Eino Ahtola
- Mehiläinen, laboratoriosektorin johtaja, erikoislääkäri Kristina Hotakainen
- Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Salla Tähtisen kautta: salla.tahtinen@mehilainen.fi, p. 050 554 3832
Avainsanat
Mehiläinen
Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa ja kansainvälisesti. 115-vuotias Mehiläinen on nopeasti kehittyvä ja kasvava suunnannäyttäjä alallaan. Yhtiö panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen kaikilla liiketoiminta-alueillaan.
Mehiläinen palvelee vuosittain 2,2 miljoonaa asiakasta ja sen 890 toimipisteessä palveluita tuottaa yhteensä yli 37 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Kansainvälisesti Mehiläinen tarjoaa terveyspalveluita Ruotsissa, Virossa, Saksassa ja Liettuassa sekä digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta.
