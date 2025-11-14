Blomqvist-Valtonen ja Wickström: Tärkeitä päätöksiä Porvoon ja Raaseporin kannalta HUS:n talousarviossa

Vuoden 2026 talousarviosta näkyy selvästi myös RKP:n kädenjälki. Neuvotteluissa RKP onnistui saamaan mukaan useita muutoksia, jotka vahvistavat lähisairaaloitamme, palveluita alueillamme sekä ruotsin kielen asemaa.

Yhtymähallitus päätti esittää ensi keväänä kehysneuvottelujen yhteydessä omistajille, että resursseja tarkastellaan kielellisestä näkökulmasta. Hallitus haluaa, että kielilisään osoitetaan riittävät resurssit. Näin kannustetaan henkilöstöä oppimaan ja käyttämään eri kieliä, mikä myös vahvistaa ruotsin kielen käyttöä henkilökunnan keskuudessa.

Yhtymähallitus päätti yhdessä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa laatia palvelusuunnitelman Raaseporin sairaalalle ja aloittaa Porvoon sairaalan uudisrakennushankkeen valmistelun.

– On hyvä, että myös HUS haluaa edistää Raaseporin sairaalan palvelusuunnitelman kehittämistä. Toivon, että alueen hoidon tarve analysoidaan nyt huolellisesti ja sairaalan palveluita vahvistetaan tarpeen mukaan yhteistyössä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa. On myös hyvä, että ambulanssitilanne käydään läpi. Meidän on varmistettava, että saamme lisää ambulansseja muun muassa Länsi-Uudellemaalle, kun hoitoon pääsyn etäisyydet ovat kasvaneet, sanoo Henrik Wickström.

– Päätös Porvoon sairaalan uudisrakennuksen valmistelun aloittamisesta on erittäin odotettu ja tärkeä. Selvityksiä ja keskusteluja on käyty jo pitkään, mutta nyt kun saadaan myös virallinen päätös, työ voidaan aloittaa kunnolla. Tämä on erittäin tärkeä panostus koko Itä-Uudellemaalle, joka todella tarvitsee uuden sairaalan, sanoo Elin Blomqvist-Valtonen.

Hallitus päätti myös, että vuonna 2026 tarkastellaan ambulanssien resursseja Uudellamaalla yhdessä hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa. Lisäksi päätettiin selvittää liikkuvien mielenterveyspalvelujen tarvetta, kuten esimerkiksi Ruotsissa käytössä oleva psykiatrisen ambulanssin malli.

RKP:tä edustavat HUS-yhtymän hallituksessa Henrik Wickström Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta ja Elin Blomqvist-Valtonen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelta.

Wickström, joka neuvotteli RKP:n puolesta, on tyytyväinen talousarviokokonaisuuteen ja niihin lisäyksiin, joista puolueet pystyivät sopimaan.