Minna Helle on valittu EK:n seuraavaksi toimitusjohtajaksi
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hallitus on tänään valinnut EK:n seuraavaksi toimitusjohtajaksi Minna Helteen. Hän aloittaa tehtävässään 1.4.2026.
Oikeustieteen kandidaatti Minna Helle siirtyy EK:n toimitusjohtajaksi Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtajan paikalta. Hän on ollut EK:n suurimman jäsenliiton Teknologiateollisuuden toimitusjohtajana marraskuusta 2024. Teknologiateollisuudessa hän aloitti työmarkkinajohtajana vuonna 2018. Vuosina 2021–2024 hän toimi Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtajana. Aiemmin Helle on työskennellyt muun muassa valtakunnansovittelijana, Akavan ja STTK:n edunvalvontajohtajana sekä Työeläkevakuuttajat Telan johtajana.
”Minna Helteellä on syvällinen kokemus EK:n liittoyhteistyöstä, edunvalvonnasta ja päätöksiin vaikuttamisen mekanismeista. Hänellä on myös selkeä ymmärrys uudistumisen ja kasvun merkityksestä suomalaiselle hyvinvoinnille. Olen vakuuttunut siitä, että Minnalla on erinomaiset edellytykset jatkaa EK:n vahvaa työtä suomalaisen elinkeinoelämän ja samalla kaikkien suomalaisten hyväksi”, EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell sanoo.
”Menestyvät yritykset ovat Suomen hyvinvoinnin kivijalka. EK:lla on keskeinen rooli elinkeinoelämän puolestapuhujana, kestävän kasvun ja uudistumisen vauhdittajana sekä yrittäjyyden ja markkinatalouden sanansaattajana. On suuri kunnia päästä tekemään työtä koko suomalaisen elinkeinoelämän puolesta. Tartun tehtävään suurella innolla yhdessä EK:n vaikuttamisen ammattilaisten ja jäsenliittojen kanssa”, Minna Helle sanoo.
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Nora Elers, johtaja, Viestintä
0505746977
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
