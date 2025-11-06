Tullin yhteistoimintaneuvottelut päättyivät – Uusi organisaatiorakenne ja resurssien kohdentaminen vahvistavat Tullin turvallisuusviranomaisroolia muuttuvassa toimintaympäristössä
Yhteistoimintaneuvottelujen tarve perustui osana Tullin strategian toimeenpanoa käynnistyneeseen organisaatiouudistukseen sekä johtamisrakenne- ja tehtävämuutoksiin. Tullin toiminnan strateginen painopiste on muuttunut ja turvallisuus tulee meille jatkossa ensin. Tulli vastaa nyt tehtävillä muutoksilla julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistyökumppanien ja koko yhteiskunnan sille asettamiin odotuksiin.
Tullin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluissa on saavutettu yksimielisyys Tullin uudesta organisaatiosta sekä johtamisrakenteeseen ja tehtäviin liittyvistä muutoksista. Yhteistoimintaneuvotteluilla ei pyritty henkilöstövähennyksiin.
− Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena oli kohdentaa Tullin resurssit nykyisen turvallisuustoimintaympäristön vaatimusten ja tarpeiden mukaisesti, jotta Tullin toiminta palvelee jatkossakin yhteiskunnan tarpeita vaikuttavasti. Samalla johtamisjärjestelmäämme virtaviivaistetaan niin, että valta ja vastuu kohtaavat jatkossa entistä paremmin ja mahdollistavat entistä tehokkaamman toiminnan, sanoo Tullin pääjohtaja Sami Rakshit.
Yhteistoimintaneuvottelujen perusteina olivat Tullin organisaatioon, tehtäviin ja virkapaikkojen alueelliseen sijoittumiseen liittyvät muutokset, minkä vuoksi neuvottelut käytiin irtisanomisperusteisina. Irtisanomisia voi seurata, mikäli muutosten vuoksi tarjottavia tehtäviä ei oteta vastaan. Tämän vuoksi mahdollisten irtisanomisten määrää ei voida ennakoida.
Tullin uuden organisaation on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pääjohtaja Sami Rakshit
Vs. hallintojohtaja Pekka Pylkkänen (Yhteistoimintaneuvottelujen osalta)
Yhteydenotot Tullin mediapalvelun kautta p. 0295 527 150, viestinta@tulli.fi
Tulli – turvallisuutta ja kilpailukykyä yhteistyöllä
Olemme kansainvälisen kaupan, ulkomaanliikenteen ja logistiikan erityisasiantuntija. Arvioimme ulkomaanliikenteen uhkia ja tunnistamme sen riskit sekä suojaamme yhteiskuntaa. Varmistamme tasavertaiset kilpailuedellytykset ja sujuvat tullipalvelut. Olemme ainoa viranomainen, joka toimii kaikilla Suomen rajoilla ja valvoo rajat ylittävää liikennettä. Turvallisuus tulee meille ensin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tulli
Satamaturvallisuuden parantamiseen tähtäävä työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran6.11.2025 09:01:00 EET | Tiedote
Tullin johtaman työryhmän toiminta satamaturvallisuuden parantamiseksi on käynnistynyt. Työryhmän ensimmäisessä kokouksessa todettiin, että viranomaiset ja yksityisen sektorin toimijat jakavat saman näkemyksen: satamaturvallisuuden parantaminen on kriittistä ja viranomaisten ja yksityisen sektorin yhteistyötä tarvitaan.
EU:n 19. Venäjä-pakotepaketti hyväksytty – venäläiselle nesteytetylle maakaasulle tuontikielto23.10.2025 16:46:15 EEST | Tiedote
Uusimmalla pakotepaketilla laajennetaan muun muassa energiasektorin pakotteita: EU asettaa venäläisen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontikiellon. Vientikieltolistaa laajennetaan yli 80 tullinimikkeellä. Lisäksi Valko-Venäjään kohdistettuja pakotteita kiristetään ja yhdenmukaistetaan Venäjä-pakotteiden kanssa.
Tulli varoittaa erittäin vaarallisesta aineesta huumekaupassa20.10.2025 08:31:33 EEST | Tiedote
Tulli sai haltuunsa Helsingissä huumaavia tabletteja, jotka sisältävät aiemmin luokittelematonta erittäin vaarallista ainetta. Ainetta on myyty oksimorfonina. Tullilaboratorion tutkimuksissa havaittiin kuitenkin, että tabletit sisältävät protodesnitatseenia. Protodesnitatseeni on erittäin vaarallinen synteettinen opioidi, jota ei ole aiemmin havaittu Euroopassa.
Nettitilaajien ja yritysten hallinnollinen taakka vähenee päivitetyn Hiilirajamekanismi-asetuksen myötä17.10.2025 08:28:30 EEST | Tiedote
EU:n hiilirajamekanismin lakiuudistus vähentää yksityishenkilöiden ja pk-yritysten hallinnollista taakkaa. Aiemmin käytössä ollut 150 euron arvoraja poistuu ja tilalle tulee uusi 50 tonnin painon kynnysarvo. Eniten lakimuutos vaikuttaa yksityishenkilöihin ja yrityksiin, jotka tuovat alle kynnysarvon CBAM-tavaroita kalenterivuodessa. Ympäristötavoitteet säilyvät.
Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa tehostetaan – työryhmä kehittämään Suomen satamien turvallisuutta13.10.2025 10:31:00 EEST | Tiedote
Noin 95 prosenttia Suomen ulkomaankaupasta kulkee meriteitse satamiin, joten satamien toimivuus on ratkaisevan tärkeää Suomen huoltovarmuudelle, taloudelle ja kilpailukyvylle – yhteiskunnan toimivuudelle. Samaan aikaan järjestäytynyt rikollisuus uhkaa merikuljetusten ja satamien turvallisuutta. Torjuakseen järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa satamissa Tulli on asettanut työryhmän vahvistamaan satamaturvallisuutta. Satamien toimivuutta ja huoltovarmuutta turvataan muun muassa tehostamalla asiakasyhteistyötä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme