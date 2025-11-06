Tulli

Tullin yhteistoimintaneuvottelut päättyivät – Uusi organisaatiorakenne ja resurssien kohdentaminen vahvistavat Tullin turvallisuusviranomaisroolia muuttuvassa toimintaympäristössä

17.11.2025 12:00:08 EET | Tulli | Tiedote

Yhteistoimintaneuvottelujen tarve perustui osana Tullin strategian toimeenpanoa käynnistyneeseen organisaatiouudistukseen sekä johtamisrakenne- ja tehtävämuutoksiin. Tullin toiminnan strateginen painopiste on muuttunut ja turvallisuus tulee meille jatkossa ensin. Tulli vastaa nyt tehtävillä muutoksilla julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistyökumppanien ja koko yhteiskunnan sille asettamiin odotuksiin.

Tullin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluissa on saavutettu yksimielisyys Tullin uudesta organisaatiosta sekä johtamisrakenteeseen ja tehtäviin liittyvistä muutoksista. Yhteistoimintaneuvotteluilla ei pyritty henkilöstövähennyksiin. 

− Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena oli kohdentaa Tullin resurssit nykyisen turvallisuustoimintaympäristön vaatimusten ja tarpeiden mukaisesti, jotta Tullin toiminta palvelee jatkossakin yhteiskunnan tarpeita vaikuttavasti. Samalla johtamisjärjestelmäämme virtaviivaistetaan niin, että valta ja vastuu kohtaavat jatkossa entistä paremmin ja mahdollistavat entistä tehokkaamman toiminnan, sanoo Tullin pääjohtaja Sami Rakshit

Yhteistoimintaneuvottelujen perusteina olivat Tullin organisaatioon, tehtäviin ja virkapaikkojen alueelliseen sijoittumiseen liittyvät muutokset, minkä vuoksi neuvottelut käytiin irtisanomisperusteisina. Irtisanomisia voi seurata, mikäli muutosten vuoksi tarjottavia tehtäviä ei oteta vastaan. Tämän vuoksi mahdollisten irtisanomisten määrää ei voida ennakoida.

Tullin uuden organisaation on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2026.

