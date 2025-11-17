Varhan hinnat muuttuvat – ehdotuksia asiakasmaksujen korotuksista ja alennuksista vuodelle 2026

Ehdotetut muutokset perustuvat vuodelle 2026 tehtäviin hintojen indeksitarkistuksiin, lainsäädännön muutoksiin sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tavoitteisiin. Hyvinvointialueen päätettävissä olevia maksuja esitetään korotettavaksi hyvinvointialueindeksin mukaisesti 3,25 prosenttia, lukuun ottamatta tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun tuntihintaa, johon ei esitetä korotusta. Lisäksi valtuustolle esitetään asiakasmaksujen korotuksia Varhan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman mukaisesti.

Lainsäädännöstä tulevat muutokset

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusta perittävä enimmäishinta nousisi 56,70 eurosta 73,70 euroon. Maksu voidaan periä myös käyttämättä jätetystä etävastaanotosta. Asia on parhailleen eduskunnan käsittelyssä.

Varhan sosiaali- ja terveyspalveluiden ehdotetut hinnat ja muutokset

Valtuustolle esitettävän ehdotuksen mukaan vuoden 2026 alusta Varsinais-Suomen hyvinvointialueella otettaisiin käyttöön asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaiset hintojen enimmäismäärät indeksillä tarkistettuina.

Esimerkkejä hinnankorotuksista:

Perusterveydenhuollon lääkäripalvelut: 30,20 €/käynti

Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu: 71,30 €/käynti

Suuhygienistin vastaanotto: 14,80 €/käynti

Hammaslääkärin vastaanotto 19,10 €/käynti

Sarjahoito: 19,90 €/käynti

Päiväkirurgia: 233,80 €/käynti

Kauppapalvelu: 17,40 €/kerta





Alennuksia tai samaa hintatasoa ehdotetaan esimerkiksi seuraaviin palveluihin:

Turva-auttamispalvelut (sisältää turvapuhelimen vuokran 9,50 €/kk, lisäranneke 3,50 €/kk, turvapuhelimen asennus ja poisto 45 €/kerta, turva-auttajakäynti 35 €/kerta).

Toimintakykyä tukevien palvelujen ryhmäsarjahoito: 9,30 €/kerta + indeksikorotus

Lapsiperheiden kotipalvelu: tuntihinta säilyy vuoden 2025 tasossa. Yli 3 kuukautta jatkuva säännöllinen kotipalvelu on maksutonta.

Ateriamaksu: päivähintaan hinnan alennus.

Tilapäinen yhteisöllinen asuminen: esitetään maksuttomaksi.





Osa asiakasmaksuista määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Hyvinvointialue voi päättää periä laissa tai asetuksessa säädettyjä enimmäismaksuja tai pienempiä maksuja, ja asiakkaalta voidaan periä enimmillään vain palvelun tuottamisesta aiheutuva hinta. Hyvinvointialue voi myös päättää olla perimättä maksua.

Pelastustoimen palvelumaksut

Aluehallitus päätti esittää muutoksia myös pelastustoimen palvelumaksuihin. Pelastuslain mukaiset maksulliset suoritteet, kuten valvontasuunnitelman mukaiset palotarkastukset ja toistuvien erheellisten paloilmoitusten aiheuttamat tehtävät, on hinnoiteltu uudelleen. Erityisesti toistuvien erheellisten paloilmoitusten maksu (ERHE-maksu) on nousemassa ja sen suuruus on arvioitu kansallisten käytänteiden mukaisesti, huomioiden pelastustoimen nykyiset kustannukset. Lisätietoa pelastustoimen maksuista: Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pelastustoimen palvelumaksujen tarkistus

Talousvaikutukset

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutuotot ovat vuoden 2026 talousarviovalmistelussa noin 176 miljoonaa euroa, mikä on noin 14 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2025 talousarviossa. Tuottavuus- ja taloudellisuussuunnitelmaan perustuva tuottolisäys on noin 600 000 euroa.

Maksuttomien palvelujen tarkennukset

Maksuttomien terveyspalveluiden listaa on täsmennetty. Tarkennetuilla kirjauksilla ei ole merkittävää talousarviovaikutusta, mutta niiden tarkoituksena on varmistaa laskutuskäytäntöjen yhdenmukaisuus. Listaan on lisätty mm. lääkärilausunnon maksuttomuus, jos pyytäjänä on viranomaistaho sekä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa olevan opiskelijan ajokorttitodistusten maksuttomuus 20 ikävuoteen asti, jos ajokortti on edellytys ammatillisen koulutuksen toteutumiselle.

Lisätietoja

Tarkemmat asiakasmaksuihin liittyvät muutosehdotukset löytyvät aluehallituksen 17.11. kokouksen asialistalta: Hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut vuonna 2026

Varhan asiakasmaksut: varha.fi/asiakasmaksut