Varhan hinnat muuttuvat – ehdotuksia asiakasmaksujen korotuksista ja alennuksista vuodelle 2026
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 17.11.2025 esittää aluevaltuustolle, että valtuusto hyväksyisi hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen asiakasmaksumuutokset. Uudet hinnat astuisivat voimaan 1. tammikuuta 2026. Osaan Varhan hinnoista ehdotetaan korotuksia, osaan taas alennuksia.
Ehdotetut muutokset perustuvat vuodelle 2026 tehtäviin hintojen indeksitarkistuksiin, lainsäädännön muutoksiin sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tavoitteisiin. Hyvinvointialueen päätettävissä olevia maksuja esitetään korotettavaksi hyvinvointialueindeksin mukaisesti 3,25 prosenttia, lukuun ottamatta tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun tuntihintaa, johon ei esitetä korotusta. Lisäksi valtuustolle esitetään asiakasmaksujen korotuksia Varhan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman mukaisesti.
Lainsäädännöstä tulevat muutokset
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusta perittävä enimmäishinta nousisi 56,70 eurosta 73,70 euroon. Maksu voidaan periä myös käyttämättä jätetystä etävastaanotosta. Asia on parhailleen eduskunnan käsittelyssä.
Varhan sosiaali- ja terveyspalveluiden ehdotetut hinnat ja muutokset
Valtuustolle esitettävän ehdotuksen mukaan vuoden 2026 alusta Varsinais-Suomen hyvinvointialueella otettaisiin käyttöön asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaiset hintojen enimmäismäärät indeksillä tarkistettuina.
Esimerkkejä hinnankorotuksista:
- Perusterveydenhuollon lääkäripalvelut: 30,20 €/käynti
- Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu: 71,30 €/käynti
- Suuhygienistin vastaanotto: 14,80 €/käynti
- Hammaslääkärin vastaanotto 19,10 €/käynti
- Sarjahoito: 19,90 €/käynti
- Päiväkirurgia: 233,80 €/käynti
- Kauppapalvelu: 17,40 €/kerta
Alennuksia tai samaa hintatasoa ehdotetaan esimerkiksi seuraaviin palveluihin:
- Turva-auttamispalvelut (sisältää turvapuhelimen vuokran 9,50 €/kk, lisäranneke 3,50 €/kk, turvapuhelimen asennus ja poisto 45 €/kerta, turva-auttajakäynti 35 €/kerta).
- Toimintakykyä tukevien palvelujen ryhmäsarjahoito: 9,30 €/kerta + indeksikorotus
- Lapsiperheiden kotipalvelu: tuntihinta säilyy vuoden 2025 tasossa. Yli 3 kuukautta jatkuva säännöllinen kotipalvelu on maksutonta.
- Ateriamaksu: päivähintaan hinnan alennus.
- Tilapäinen yhteisöllinen asuminen: esitetään maksuttomaksi.
Osa asiakasmaksuista määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Hyvinvointialue voi päättää periä laissa tai asetuksessa säädettyjä enimmäismaksuja tai pienempiä maksuja, ja asiakkaalta voidaan periä enimmillään vain palvelun tuottamisesta aiheutuva hinta. Hyvinvointialue voi myös päättää olla perimättä maksua.
Pelastustoimen palvelumaksut
Aluehallitus päätti esittää muutoksia myös pelastustoimen palvelumaksuihin. Pelastuslain mukaiset maksulliset suoritteet, kuten valvontasuunnitelman mukaiset palotarkastukset ja toistuvien erheellisten paloilmoitusten aiheuttamat tehtävät, on hinnoiteltu uudelleen. Erityisesti toistuvien erheellisten paloilmoitusten maksu (ERHE-maksu) on nousemassa ja sen suuruus on arvioitu kansallisten käytänteiden mukaisesti, huomioiden pelastustoimen nykyiset kustannukset. Lisätietoa pelastustoimen maksuista: Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pelastustoimen palvelumaksujen tarkistus
Talousvaikutukset
Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutuotot ovat vuoden 2026 talousarviovalmistelussa noin 176 miljoonaa euroa, mikä on noin 14 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2025 talousarviossa. Tuottavuus- ja taloudellisuussuunnitelmaan perustuva tuottolisäys on noin 600 000 euroa.
Maksuttomien palvelujen tarkennukset
Maksuttomien terveyspalveluiden listaa on täsmennetty. Tarkennetuilla kirjauksilla ei ole merkittävää talousarviovaikutusta, mutta niiden tarkoituksena on varmistaa laskutuskäytäntöjen yhdenmukaisuus. Listaan on lisätty mm. lääkärilausunnon maksuttomuus, jos pyytäjänä on viranomaistaho sekä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa olevan opiskelijan ajokorttitodistusten maksuttomuus 20 ikävuoteen asti, jos ajokortti on edellytys ammatillisen koulutuksen toteutumiselle.
Lisätietoja
Tarkemmat asiakasmaksuihin liittyvät muutosehdotukset löytyvät aluehallituksen 17.11. kokouksen asialistalta: Hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut vuonna 2026
Varhan asiakasmaksut: varha.fi/asiakasmaksut
Yhteyshenkilöt
Sirpa KuronenLasten ja nuorten palvelujen integraatiopäällikköVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 590 7613sirpa.kuronen@varha.fi
Katariina KauniskangasJohtava asiantuntijaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 552 9240katariina.kauniskangas@varha.fi
Vesa HalonenTulosaluejohtaja, pelastus- ja ensihoitopalvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:044 755 2799
