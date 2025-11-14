Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Kalajoen sosiaali- ja terveyskeskus ottaa käyttöön uuden puhelinnumeron

17.11.2025 12:01:02 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Kalajoen sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanoton puhelinnumero muuttuu perjantaina 21.11.2025. Uusi puhelinnumero on 08 669 6000, ja se palvelee Kalajoen, Himangan ja Merijärven asukkaita kiireettömissä ja kiireellisissä terveysasioissa maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15.

Puhelinnumero muuttuu uuden puhelinjärjestelmän takia. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kehittää ja parantaa asiakkaiden yhteydensaantia terveydenhuoltoon. Tavoitteena on, että kaikkiin soittopyyntöihin saadaan vastattua saman päivän aikana.

Soittaessaan numeroon asiakas valitsee kiireellisen tai kiireettömän linjan asiakkaan oman oireen tai asian mukaan. Asiakas jättää takaisinsoittopyynnön, johon vastataan mahdollisimman pian. Viimeisen aukiolotunnin aikana ei voi jättää takaisinsoittopyyntöä, vaan puheluihin vastataan saapumisjärjestyksessä.

Entisistä Kalajoen sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanoton kiireellisen ja kiireettömän hoidon numeroista puhelu kääntyy uuteen numeroon heinäkuun 2026 loppuun asti.

Sosiaali- ja terveyskeskukseen voi ottaa yhteyttä myös chatin kautta. Digitaalinen sote-keskus on auki maanantaista perjantaihin kello 7–21 sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä kello 8–18. Digitaalisessa sote-keskuksessa asioidaan kirjautumalla OmaPohteeseen Pohteen verkkosivuilla tai OmaPohde-sovelluksessa. Digitaaliseen sote-​keskukseen pääsee myös Omaolon kautta tekemällä ensin oirearvion, joka antaa oireisiin sopivan arvion hoidon tarpeesta. Oirearvion voi täyttää mihin vuorokauden aikaan tahansa ja se käsitellään Digitaalisen sote-​keskuksen aukioloaikana.

Vastaanottoajan voi perua jatkossa tekstiviestillä

Jatkossa asiakas voi perua vastaanottoajan tekstiviestillä numerosta 040 664 8728. Viestiin kirjoitetaan nimi kenen aika perutaan, syntymäaika (ei henkilötunnusta), sosiaali-​ ja terveyskeskuksen nimi sekä vastaanottopäivä ja kellonaika, jonka haluaa perua. Esimerkkiviesti: ”Ajan peruutus, Maija Meikäläinen 11.12.1976, Kalajoen sosiaali-​ ja terveyskeskus, lääkärin vastaanotto, torstai 24.4.2025 klo 9.00.”. Numeroon ei voi soittaa tai asioida muissa asioissa kuin ajanperuutuksissa. 

