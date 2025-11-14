Kalajoen sosiaali- ja terveyskeskus ottaa käyttöön uuden puhelinnumeron
Kalajoen sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanoton puhelinnumero muuttuu perjantaina 21.11.2025. Uusi puhelinnumero on 08 669 6000, ja se palvelee Kalajoen, Himangan ja Merijärven asukkaita kiireettömissä ja kiireellisissä terveysasioissa maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15.
Puhelinnumero muuttuu uuden puhelinjärjestelmän takia. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kehittää ja parantaa asiakkaiden yhteydensaantia terveydenhuoltoon. Tavoitteena on, että kaikkiin soittopyyntöihin saadaan vastattua saman päivän aikana.
Soittaessaan numeroon asiakas valitsee kiireellisen tai kiireettömän linjan asiakkaan oman oireen tai asian mukaan. Asiakas jättää takaisinsoittopyynnön, johon vastataan mahdollisimman pian. Viimeisen aukiolotunnin aikana ei voi jättää takaisinsoittopyyntöä, vaan puheluihin vastataan saapumisjärjestyksessä.
Entisistä Kalajoen sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanoton kiireellisen ja kiireettömän hoidon numeroista puhelu kääntyy uuteen numeroon heinäkuun 2026 loppuun asti.
Sosiaali- ja terveyskeskukseen voi ottaa yhteyttä myös chatin kautta. Digitaalinen sote-keskus on auki maanantaista perjantaihin kello 7–21 sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä kello 8–18. Digitaalisessa sote-keskuksessa asioidaan kirjautumalla OmaPohteeseen Pohteen verkkosivuilla tai OmaPohde-sovelluksessa. Digitaaliseen sote-keskukseen pääsee myös Omaolon kautta tekemällä ensin oirearvion, joka antaa oireisiin sopivan arvion hoidon tarpeesta. Oirearvion voi täyttää mihin vuorokauden aikaan tahansa ja se käsitellään Digitaalisen sote-keskuksen aukioloaikana.
Vastaanottoajan voi perua jatkossa tekstiviestillä
Jatkossa asiakas voi perua vastaanottoajan tekstiviestillä numerosta 040 664 8728. Viestiin kirjoitetaan nimi kenen aika perutaan, syntymäaika (ei henkilötunnusta), sosiaali- ja terveyskeskuksen nimi sekä vastaanottopäivä ja kellonaika, jonka haluaa perua. Esimerkkiviesti: ”Ajan peruutus, Maija Meikäläinen 11.12.1976, Kalajoen sosiaali- ja terveyskeskus, lääkärin vastaanotto, torstai 24.4.2025 klo 9.00.”. Numeroon ei voi soittaa tai asioida muissa asioissa kuin ajanperuutuksissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi HarjuPalvelualuejohtaja, vastaanotto ja infektioiden torjunta, terveyden ja sairaanhoidon palvelut, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuePuh:044 703 6422paivi.harju@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Tulevaisuuslautakunta päätti vammaispalvelulain mukaisten erityispalvelujen myöntämisen perusteista14.11.2025 14:00:00 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta kokoontui 13.11. puheenjohtaja Matti Honkalan johdolla. Lautakunta päätti vammaispalvelulain mukaisten erityispalvelujen myöntämisen perusteista.
Uudet asiakas- ja potilastietojärjestelmät sekä laskutusjärjestelmä käyttöön Pohteella14.11.2025 12:50:04 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella otetaan vaiheittain käyttöön uudet, koko hyvinvointialueen yhteiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät sekä laskutusjärjestelmä. Tavoitteena on yhdistää asiakas- ja potilastietojen hallinta, kirjaamisen käytännöt ja laskutusprosessi entistä sujuvammaksi.
Aluehallitus: vaativan asumisen uudisrakentaminen alkaa Peltolassa11.11.2025 14:38:43 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 11.11.2025 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus hyväksyi Peltolan vaativan asumisen uudisrakennuksen toteutusvaiheen. Osavuosikatsaus osoittaa, että talousarvion mukainen 37 miljoonan euron tulos on mahdollinen.
Liikkuva hammashoitola Pohdent liikkuu Merijärvellä, Alavieskassa ja Reisjärvellä11.11.2025 08:40:49 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen liikkuva hammashoitola Pohdent liikkuu jälleen Merijärvellä, Alavieskassa ja Reisjärvellä.
Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen strategian ja pelastustoimen palvelutasopäätöksen sekä linjasi talousvalmistelua10.11.2025 15:46:15 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluevaltuusto kokoontui 10.11.2025 puheenjohtaja Matti Sorosen johdolla. Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen strategian ja pelastustoimen palvelutasopäätöksen sekä linjasi vuosien 2026–2028 talousarvion ja -suunnitelman valmistelua.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme