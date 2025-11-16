Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen: Hallituksen esitys alkoholin kotiinkuljetuksesta on vastuuton
Hallituksen esitys alkoholin kotiinkuljetuksen laajentamisesta on vakava virhe. Se kasvattaa alkoholin kulutusta ja lisää sosiaalisia haittoja tilanteessa, jossa niiden vähentämiseen pitäisi panostaa enemmän kuin koskaan.
-Alkoholilain perimmäinen tavoite on haittojen vähentäminen. Hallitus on kuitenkin viemässä tilannetta suuntaan, jossa saatavuutta lisätään ilman kunnollista valvontaa. Se on vastuutonta, sanoo Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.
-Alkoholia saa Suomessa jo nyt helposti, jos sitä haluaa. Ei sitä tarvitse erikseen kotiin kuljettaa, Kaikkonen täydentää.
Kaikkosen mukaan esitys jättää ratkaisematta keskeiset kysymykset alaikäisille ja päihtyneille tapahtuvan luovutuksen estämisestä sekä kotiinkuljetusten valvonnasta.
-Kuka kantaa vastuun, jos alkoholi päätyy väärään käteen kotiovella? Hallituksen vastaus tähän on hämärän peitossa. Tilanne olisi kestämätön monille suomalaisille perheille sekä viranomaisille, Kaikkonen toteaa.
Lisäksi Kaikkonen korostaa, että ulkomaiset toimijat hyötyisivät vapautuksista eniten, kun taas haitat kasautuisivat suomalaiselle yhteiskunnalle.
-Suomessa ei voi olla käytössä mallia, jossa kotimainen valvonta heikkenee ja ulkomaiset yritykset kiittävät. Tällainen kehitys on kestämätöntä ja epäoikeudenmukaista, Kaikkonen sanoo.
Kaikkonen vaatii hallitusta vetäytymään esityksestä ja palaamaan linjaan, joka edistää hyvinvointia ja suojelee erityisesti lapsia ja nuoria.
-Tämä ei ole mikään tekninen hienosäätö, vaan arvovalinta. Keskusta seisoo vastuullisen alkoholipolitiikan takana – ja tämä esitys ei täytä sen vaatimuksia, Kaikkonen linjaa.
Yhteyshenkilöt
Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on yli 110-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
