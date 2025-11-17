Otava tukee ekaluokkalaisten lukemisen iloa ja oppimista lahjoittamalla kattavan lukupaketin kaikille Tähtietsivät-aapisen käyttöönsä ottaville luokille
Otava lahjoittaa keväällä 2026 runsaan ja monipuolisen lukupaketin kaikille ensimmäisille luokille, jotka ottavat käyttöönsä uuden Tähtietsivät-aapisen. Lahjoituksen tavoitteena on edistää lasten lukemaan oppimista ja innostaa heitä kirjojen pariin.
”Kaikki alkaa aapisesta. Kun lapsi oppii lukemaan, maailma avautuu. Aapinen on ekaluokkalaisen tärkein kirja ja se johdattaa heidät muiden kirjojen äärelle. Olemme todella iloisia siitä, että voimme tarjota lukemaan opetteleville lapsille juuri heitä kiinnostavaa kirjallisuutta”, kertoo Otava Oppimisen alakoulun sisältöjohtaja Anna-Reetta Sipilä.
”Ensimmäinen Otavan aapinen ilmestyi vuonna 1902. Olemme siitä lähtien olleet mukana rakentamassa suomalaista koulutusjärjestelmää ja edistämässä laadukasta opetusta ja sen jatkuvuutta. Tähtietsivät on Otavan 20. aapinen. Se antaa vahvat lukemisen ja kirjoittamisen perustaidot jokaiselle ekaluokkalaiselle. Valloittavat tarinat, ihastuttava kuvitus ja samaistuttavat hahmot innostavat ja ottavat kaikki mukaan lukemisen maailmaan", Sipilä kertoo.
Jokainen kirjapaketti sisältää seitsemän erilaista lastenkirjaa Kustannusosakeyhtiö Otavan laadukkaasta valikoimasta. Kirjat ovat kotimaisten suosikkikirjailijoiden teoksia, ja kaikissa paketeissa on vähintään yksi aapiskirjailija Veera Salmen kirja.
"Oli upeaa päästä kirjoittamaan tarinoita juuri tähän tärkeimpään kirjaan. Toivon että tarinani voisivat kurottaa pienen kouluaan aloittavan lapsen maailmaan, ja välittää viestin siitä, että jokainen lapsi on oikeanlainen, jokainen lapsi on taitava, ja mikä tärkeintä: jokainen lapsi saa leikkiä - sitä ei tarvitse lopettaa - koskaan", kertoo Veera Salmi.
Mukana on kirjoja rakastetuilta tekijöiltä:
Tapani Bagge, Johanna Elomaa, Kaarina Helakisa, Emmi Jormalainen, Tuula Kallioniemi, Maria Kangaskortet, Janne Kukkonen, Kimmo Laiho, Nora Lehtinen, Johanna Lumme, Petja Lähde, Jaakko Manninen, Mirjami Manninen, Miklu Mike Bäck, Kirsti Mäkinen, Reetta Niemelä, Paula Nivukoski, Veera Salmi, Jenni Skyttä-Forssell, Timo Snellman, Pirkko-Liisa Surojegin, Jani Toivola, Joonas Tolvanen, Juba Tuomola ja Helena Waris.
Kirjapaketit toimitetaan kouluille toukokuussa toteutuneiden aapistilausten perusteella. Näin jokainen uusi Tähtietsivät-aapisen käyttäjä saa luokkaansa oman pienen kirjaston – lahjan, joka tukee lukemisen iloa ja oppimista.
”Haluamme antaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden löytää lukemisen ilo omalla tavallaan ja omista kiinnostuksen kohteistaan käsin. Näistä kirjoista löytyy jännittävää, hauskaa ja yllättävää luettavaa kaikenlaisille oppijoille”, iloitsee Otava lasten- ja nuortenkirjojen kustannusjohtaja Kaisu-Maria Toiskallio.
Lisätietoja:
Anna-Reetta Sipilä
sisältöjohtaja, alakoulu
Kustannusosakeyhtiö Otava, Otava Oppiminen
anna-reetta.sipila@otava.fi
040 719 4303
Kaisu-Maria Toiskallio
kustannusjohtaja, lasten- ja nuortenkirjallisuus
Kustannusosakeyhtiö Otava, Yleinen kirjallisuus
kaisu-maria.toiskallio@otava.fi
050 3103024
