Yhtymähallitus hyväksyi HUS-yhtymän vuoden 2026 talousarvion
Yhtymähallitus hyväksyi omalta osaltaan HUS-yhtymän vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028.
Yhtymähallitus hyväksyi osaltaan HUS-yhtymän vuoden 2026 talousarvion 17.11.2025 pidetyssä kokouksessa. Talousarvion runkona toimii omistajien hyväksymä talousarviokehys: 2 386 miljoonaa euroa.
Talousarviokehys sisältää kertaluontoisen 20 miljoonan euron määrärahan hoitojonojen saattamiseksi lakisääteiselle tasolle.
HUSin perustoiminnan rahoitus edelleen niukkaa
Rahoitusmallin muutosten myötä sekä valtionohjaus että HUS-yhtymän omistajaohjaus ovat tiivistyneet ja tiukentuneet. Nykyisessä mallissa talousarviokehys määrittää perustoiminnan liikkumavaran. Vuoden 2026 talousarviossa toimintakulujen kasvuvara vuoden 2025 talousarvioon on 2,2 prosenttia.
Vuoden 2026 talousarviokehys ei mahdollista kertyneen hoitovelan purkamista. Tavoitteena on parhaimmillaan hoitojonojen kasvun pysäyttäminen.
Lisäksi HUS joutuu taloudelliseen tavoitteeseensa eli nollatulokseen päästäkseen jatkamaan toimintansa sopeuttamista tulevina vuosina. Vuoden 2026 talousarvioon on sisällytetty 40 miljoonalla eurolla sopeutustoimenpiteitä. Vuosien 2027−2028 sopeuttamisohjelma on yhteensä noin 51 miljoonaa euroa.
”HUSin rahoitus pienenee edelleen suhteessa Uudenmaan kokonaisrahoitukseen. Samaan aikaan meillä on Valviran hoitoonpääsyä koskeva määräys ja hoitovelkaa noin 42 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena rahoitus ei mahdollista hoitojonojen purkamista tai tarvittavaa volyymin kasvattamista”, toteaa toimitusjohtaja Matti Bergendahl.
Yhtymähallituksen edellyttämät selvitykset
Yhtymähallitus valtuutti toimitusjohtajan selvittämään HUSin osalta edellytyksiä ohjata yliopistosairaalarahoitus suoraan yliopistosairaaloille, jotta koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus voidaan turvata ja sitä voidaan vahvistaa. Yliopistosairaaloissa tehtävän tutkimuksen edistäminen on koko Suomen kannalta merkittävä elinvoimatekijä.
Lisäksi yhtymähallitus odottaa, että toimitusjohtaja selvittää, miten saataisiin luotua edellytykset kansallisen kliinisen lääketutkimuksen keskuksen sijoittumiseen Meilahden alueelle.
Peruuttamatta jääneen vastaanottoajan maksuun korotus
Asiakasmaksuja tarkistetaan taso- ja indeksikorotusten mukaisesti.
Peruuttamatta jääneistä vastaanottoajoista perittävä maksu korotetaan 73,70 euroon (2025: 56,70 euroa).
HUSin yhtymäkokous tekee talousarviosta lopullisen päätöksen 18.12.2025.
Kiinteistöjen ja toimitilojen pitkän aikavälin suunnitelma
Kiinteistöjen ja toimitilojen pitkän aikavälin päivetetty suunnitelma jäi pöydälle ja tulee käsittelyyn yhtymähallitukseen myöhemmin.
Muut asiat hyväksyttiin esityslistan mukaan.
Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen hus.fi:ssä.
Yhtymähallituksen kokous pidettiin 17.11.2025. Yhtymähallituksen seuraava kokous on 15.12.2025.
Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Yhtymäkokous on HUSin ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Yhtymäkokous hyväksyy HUSin talousarvion, tilinpäätöksen ja strategian. Sen jäseniä ovat Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin nimeämät viisi yhtymäkokousedustajaa. Yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat
Yhteyshenkilöt
yhtymähallituksen puheenjohtaja Risto Rautava, p. 040 504 5851
toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS, yhteydenotot assistentti Kaarina Heikinheimo p. 050 427 9861, etunimi.sukunimi@hus.fi
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa lähes 700 000 potilasta. Meillä työskentelee yli 27 000 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
HUS – Vaikuttavinta hoitoa
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HUS
HUS-sammanslutningens styrelse sammanträder den 17 november13.11.2025 15:10:32 EET | Pressmeddelande
Sammanslutningens styrelse sammanträder måndagen den 17 november 2025 för att besluta om förslaget till HUS-sammanslutningens budget för 2026. Sammanslutningens stämma som är sammanslutningens högsta beslutande organ fattar det slutliga beslutet om budgeten för 2026 den 18 december 2025. Sammanslutningens styrelse behandlar också den långsiktiga planen för HUS fastigheter och verksamhetslokaler. Föredragningslistan för mötet finns här. Sammanslutningens styrelse leder HUS verksamhet, förvaltning och ekonomi. Sammanslutningens styrelse har 17 ledamöter och av dem är två företrädare för Helsingfors universitet. Sammanslutningens styrelse sammanträder cirka en gång per månad. Sammanslutningens stämma är HUS högsta beslutande organ. Sammanslutningens stämma godkänner HUS budget, bokslut och strategi. Medlemmar i den är fem stämmorepresentanter som har utsetts av Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad. Sammanslutningens stämma sammanträder minst två gånger per år. HUS medietjänst betj
HUSin yhtymähallitus kokoontuu 17.11.13.11.2025 15:10:32 EET | Tiedote
Yhtymähallitus kokoontuu maanantaina 17.11.2025 päättämään HUS-yhtymän vuoden 2026 talousarvioesityksestä. Yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä yhtymäkokous tekee vuoden 2026 talousarviosta lopullisen päätöksen 18.12.2025. Yhtymähallitus käsittelee myös HUSin kiinteistöjen ja toimitilojen pitkän aikavälin suunnitelmaa. Kokouksen esityslistan voi lukea täältä. Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Yhtymäkokous on HUSin ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Yhtymäkokous hyväksyy HUSin talousarvion, tilinpäätöksen ja strategian. Sen jäseniä ovat Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin nimeämät viisi yhtymäkokousedustajaa. Yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat
HUS-yhtymän osavuosikatsaus tammi–syyskuu 202512.11.2025 14:11:02 EET | Tiedote
HUS-yhtymän osavuosikatsaus tammi−syyskuu 2025: HUS etenemässä ensimmäisenä julkisena sotepe-toimijana kohti talouden tasapainotusta ja alijäämien kattamista lain vaatimalla tavalla ja aikataulussa.
Hälsobyn är Årets digitala tjänst 20256.11.2025 17:40:35 EET | Nyheter
Hälsobyn har utsetts till Årets digitala tjänst 2025. Utmärkelsen delas ut till en betydande nationell tjänst som har haft en positiv inverkan på det finländska samhället och medborgarnas liv.
Terveyskylä on Vuoden Digipalvelu 20256.11.2025 17:40:35 EET | Uutinen
Terveyskylä on valittu vuoden 2025 digipalveluksi. Vuoden Digipalvelu -palkinto myönnetään merkittävälle kansalliselle palvelulle, joka on vaikuttanut positiivisesti suomalaiseen yhteiskuntaan ja kansalaisten elämään.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme