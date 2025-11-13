Yhtymähallitus hyväksyi HUS-yhtymän vuoden 2026 talousarvion

Yhtymähallitus hyväksyi osaltaan HUS-yhtymän vuoden 2026 talousarvion 17.11.2025 pidetyssä kokouksessa. Talousarvion runkona toimii omistajien hyväksymä talousarviokehys: 2 386 miljoonaa euroa.

Talousarviokehys sisältää kertaluontoisen 20 miljoonan euron määrärahan hoitojonojen saattamiseksi lakisääteiselle tasolle.

HUSin perustoiminnan rahoitus edelleen niukkaa

Rahoitusmallin muutosten myötä sekä valtionohjaus että HUS-yhtymän omistajaohjaus ovat tiivistyneet ja tiukentuneet. Nykyisessä mallissa talousarviokehys määrittää perustoiminnan liikkumavaran. Vuoden 2026 talousarviossa toimintakulujen kasvuvara vuoden 2025 talousarvioon on 2,2 prosenttia.

Vuoden 2026 talousarviokehys ei mahdollista kertyneen hoitovelan purkamista. Tavoitteena on parhaimmillaan hoitojonojen kasvun pysäyttäminen.

Lisäksi HUS joutuu taloudelliseen tavoitteeseensa eli nollatulokseen päästäkseen jatkamaan toimintansa sopeuttamista tulevina vuosina. Vuoden 2026 talousarvioon on sisällytetty 40 miljoonalla eurolla sopeutustoimenpiteitä. Vuosien 2027−2028 sopeuttamisohjelma on yhteensä noin 51 miljoonaa euroa.

”HUSin rahoitus pienenee edelleen suhteessa Uudenmaan kokonaisrahoitukseen. Samaan aikaan meillä on Valviran hoitoonpääsyä koskeva määräys ja hoitovelkaa noin 42 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena rahoitus ei mahdollista hoitojonojen purkamista tai tarvittavaa volyymin kasvattamista”, toteaa toimitusjohtaja Matti Bergendahl.

Yhtymähallituksen edellyttämät selvitykset

Yhtymähallitus valtuutti toimitusjohtajan selvittämään HUSin osalta edellytyksiä ohjata yliopistosairaalarahoitus suoraan yliopistosairaaloille, jotta koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus voidaan turvata ja sitä voidaan vahvistaa. Yliopistosairaaloissa tehtävän tutkimuksen edistäminen on koko Suomen kannalta merkittävä elinvoimatekijä.

Lisäksi yhtymähallitus odottaa, että toimitusjohtaja selvittää, miten saataisiin luotua edellytykset kansallisen kliinisen lääketutkimuksen keskuksen sijoittumiseen Meilahden alueelle.

Peruuttamatta jääneen vastaanottoajan maksuun korotus

Asiakasmaksuja tarkistetaan taso- ja indeksikorotusten mukaisesti.

Peruuttamatta jääneistä vastaanottoajoista perittävä maksu korotetaan 73,70 euroon (2025: 56,70 euroa).

HUSin yhtymäkokous tekee talousarviosta lopullisen päätöksen 18.12.2025.

Kiinteistöjen ja toimitilojen pitkän aikavälin suunnitelma

Kiinteistöjen ja toimitilojen pitkän aikavälin päivetetty suunnitelma jäi pöydälle ja tulee käsittelyyn yhtymähallitukseen myöhemmin.

Muut asiat hyväksyttiin esityslistan mukaan.

Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen hus.fi:ssä.

Yhtymähallituksen kokous pidettiin 17.11.2025. Yhtymähallituksen seuraava kokous on 15.12.2025.

Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Yhtymäkokous on HUSin ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Yhtymäkokous hyväksyy HUSin talousarvion, tilinpäätöksen ja strategian. Sen jäseniä ovat Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin nimeämät viisi yhtymäkokousedustajaa. Yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

