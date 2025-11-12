Appelsiinimehun hinta laski Lidlissä jopa 30 prosentilla
Appelsiinimehun raaka-aineiden hinnat ovat olleet korkealla, mikä on luonnollisesti heijastunut myös kuluttajahintoihin. Nyt Lidlillä on hyviä uutisia appelsiinimehun ystäville: maailmanmarkkinahinnat ovat laskussa ja Lidl siirtää alennuksen asiakkaidensa eduksi. Useiden Lidlin oman merkin appelsiinimehujen hinnat laskevat tällä viikolla.
– Appelsiinimehu kuuluu vakiona monen ostoskoriin ja aamiaispöytään. Mehun hinta on herättänyt viime aikoina runsaasti keskustelua. Nyt kun appelsiinimehun raaka-ainehinnat ovat laskussa, haluamme siirtää tämän edun mahdollisimman nopeasti suoraan asiakkaillemme, Lidlin ostojohtaja Petteri Nystén kertoo.
Solevita appelsiinimehujen hintoja on tiputettu maanantaista 17.11. alkaen jopa 30 prosentilla. Esimerkiksi litran pakkauksessa myytävän appelsiininektarin hinta laskee 60 sentillä 1,39 euroon (vanha hinta 1,99 euroa).
Kyseessä ei ole tarjous, vaan pysyvä hinnan muutos. Muutos koskee useita erilaisia Solevita-merkillä myytäviä tuotteita: täysmehuja, pillimehua ja mehujuomia.
Näiden Solevita-appelsiinimehujen hinnat laskevat 17.11.2025 alkaen
|
Tuote
|
Vanha hinta €
|
Uusi hinta €
|
Alennus €
|
Solevita appelsiinitäysmehu 100% 1l
|
2,69
|
1,99
|
-0,70
|
Solevita appelsiinitäysmehu 100% 5x0,2l pillimehu
|
3,99
|
3,79
|
-0,20
|
Solevita appelsiininektari 50% 1l
|
1,99
|
1,39
|
-0,60
|
Solevita appelsiinitäysmehu 100% 1l
|
2,79
|
2,59
|
-0,20
|
Solevita appelsiinitäysmehu 100% RFA-sertifioitu 1,5l
|
3,79
|
2,99
|
-0,80
|
Solevita appelsiinimehu 75% 1l
|
1,39
|
1,29
|
-0,10
|
Solevita tuorepuristettu appelsiinitäysmehu 0,33l*
|
1,99
|
1,79
|
-0,20
|
Solevita appelsiinimehu 20% 1l
|
1,29
|
1,19
|
-0,10
|
Solevita tuorepuristettu täysmehu RFA-sertifioitu 0,95l*
|
3,42
|
3,19
|
-0,23
|
Solevita tuorepuristettu appelsiininektari 50% 0,95l*
|
2,75
|
2,49
|
-0,26
|
Solevita appelsiinitäysmehu 100% 1l
|
2,99
|
2,79
|
-0,20
*PET-pullossa myytävien mehujen hinnat sisältävät pantin.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Lidlin viestintä, 09 2345 6400, media@lidl.fi
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
