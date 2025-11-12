OSAOn navetalle on löytynyt yrittäjä

Vuokrasopimus solmitaan maatalousyhtymän kanssa, jonka omistavat veljekset Eetu ja Arttu Kaiponen. Navetta jatkaa vuokrattunakin OSAOn maatalousalan opiskelijoiden oppimisympäristönä.

Tavoitteena jatkaa esimerkillisenä maitotilana

OSAOn navetan ja peltoalueet vuokraava 32-vuotias Eetu Kaiponen työskentelee metsäkoneenkuljettajana ja pyörittää kasvinviljelytilaa Muhoksella yhdessä isänsä ja veljensä kanssa. Eetu Kaiponen suoritti juuri maatalousalan perustutkinnon OSAOssa ja valmistui maaseutuyrittäjäksi.

”Minulla on ollut pitkään haaveissa maitotilan perustaminen. Oma kotitilani on pieni, joten OSAOn navetta tarjoaa minulle ja veljelleni mahdollisuuden laajentaa toimintaa ja ryhtyä kunnolla yrittäjiksi,” kertoo Eetu Kaiponen.

Eetu Kaiponen on päässyt tutustumaan OSAOn navetan toimintaan opintojensa aikana, mutta vielä riittää perehtymistä: ”Minulla on tavoitteena, että yhteistyö OSAOn väen kanssa sujuu mahdollisimman hyvin. Haluan, että maatila toimii opiskelijoille eli tulevaisuuden maaseutuyrittäjille esimerkkinä, millainen maitotilan tulee olla ja miten sitä hoidetaan vastuullisesti”, Kaiponen suunnittelee.

Kaiponen ei mainitse vielä mitään erityisiä kasvu- tai kehitystavoitteita maatilalle, vaan haluaa aluksi keskittyä toiminnan aloittamiseen ja saada uuden yhteistyökuvion OSAOn kanssa mahdollisimman sujuvaksi.

Vuokralainen löytyi tarjouskilpailun kautta

OSAOlla on vuonna 2006 valmistunut robottinavetta Muhoksen Matokorvessa. OSAO haki avoimen tarjouskilpailun kautta vuokralaista navetalle ja sitä ympäröiville peltoalueille. Sopimus velvoittaa vuokralaisen ostamaan OSAOlta navettatoiminnan harjoittamiseen tarvittavan irtaimiston ja lypsykarjan.

Vuokrasopimuksen astuttua voimaan navetassa jatketaan maidontuotantoa samanlaisilla rutiineilla kuten tähänkin asti, jotta eläimille aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä. Peltoviljelyn päätavoite on tuottaa korkealaatuista viljaa ja säilörehua navetalle.

OSAO haluaa turvata maatalousalan koulutuksen

OSAOn maatalousalan koulutus on keskittynyt Muhokselle, missä alalla on pitkät perinteet. Maatalousalan opiskelijoita on tällä hetkellä reilu 150 ja kevään yhteishaussa koulutukseen oli jälleen hyvin hakijoita.

Kun ammatillinen koulutus muuttui osaamisperusteiseksi, oppilaitosten omien oppimisympäristöjen tarve on vähentynyt ja koulutusten toteutus on siirtynyt yhä enemmän työpaikoille.

”Suomen huoltovarmuuden turvaamiseksi tarvitsemme maaseutuyrittäjiä myös jatkossa. Valtion rahoitusleikkausten vuoksi joudumme etsimään uusia ratkaisuja koulutuksen toteuttamiselle. Lisäksi strategiamme on tiivistää voimakkaasti yhteistyötä yritysten kanssa”, kertoo OSAOn kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi.

Navetassa on reilu 100 nautaa, joista noin 60 on lypsylehmiä ja loput nuorta karjaa. Vuonna 2006 valmistuneessa robottinavetassa on lypsyrobotti, 3-paikkainen tandemlypsyasema, sekä koneellinen ilmanvaihto ja lannanpoisto. Tila tuottaa maitoa Valiolle, ja viime vuonna maidon keskituotos oli noin 10 000 kg. Matokorvessa on navetan lisäksi peltopinta-alaa 123 hehtaaria, sekä 2010-luvulla rakennetut kuivaamo, konehalli ja konekatos.

”Haimme navetalle sitoutunutta ja vastuullisesti toimivaa yhteistyökumppania, jolla on halu kehittää”, kuvailee yksikönjohtaja Ville Bräysy.

Vastaavia kumppanuuksia on jo toteutettu muissa alan oppilaitoksissa, ja niistä on saatu rohkaisevia kokemuksia.

OSAOn Muhoksen yksikössä on tällä hetkellä noin 350 opiskelijaa ja henkilökuntaa 43. Maatalousalan opiskelijoiden lisäksi yksikössä opiskelee metsäalan, ajoneuvoalan, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita sekä tutkintoon valmentavan koulutuksen opiskelijoita.

Yrittäjät Arttu ja Eetu Kaiponen. Tomi Mäki