Kaivokadun uudistus nopeuttaa kävelijöiden ja raitiovaunujen kulkua

Kaivokadun asemakaavan muutos käynnistyi keväällä 2025. Muutoksen pohjana toimii vuonna 2024 hyväksytty ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma, jossa Kaivokatu päätettiin muuttaa joukkoliikennekaduksi. Samalla keskustan poikittainen autoliikenne keskitetään Esplanadeille, jossa on jatkossakin kaksi ajokaistaa suuntaansa.

Kaavaehdotuksen aineistoihin voi tutustua verkossa 17.11.–16.12.2025. Kaivokadun suunnitelmia esitellään asukkaille kaupungintalon tapahtumatorilla torstaina 20. marraskuuta klo 17–18.30 järjestettävässä tilaisuudessa. Tilaisuus on katsottavissa myös suorana lähetyksenä tai tallenteena Helsinki-kanavalta.

Päärautatieaseman edustalle tilaa kävelijöille ja paikkoja pysähtymiseen

Päärautatieaseman ympäristö on Helsingin seudun tärkein joukkoliikenteen solmukohta, ja alueen jalankulkumäärät ovat kaupungin suurimmat. Joukkoliikenteellä saapuvia ja lähteviä matkustajia on noin 185 000 päivässä. Kaupunkilaisista alue on kuitenkin keskustan epäviihtyisin paikka liikkua.

Aseman pääovien edusta on nykyisellään ahdas. Asemalta saapuvalle ei ole paikkaa pysähtymiselle ilman, että on muiden kulkijoiden tiellä. Kaikki liikennevalojen vaihtumista odottavat ihmiset eivät mahdu raitiovaunupysäkille johtavan suojatien odotusalueelle. Myös pyörätie aiheuttaa säännöllisesti vaaratilanteita jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden välillä.

Uudessa asemakaavassa ehdotettu ratkaisu mahdollistaa jalankulkualueiden laajentamisen ja yhtenäistämisen rautatieaseman edessä, mikä parantaa jalankulun sujuvuutta, miellyttävyyttä ja turvallisuutta. Jalankulkutila Kaivokadulla muuntuu ajoratoja reunustavista jalkakäytävistä aukiomaiseksi tilaksi, jossa kulkeminen on vapaata eri suuntiin.

Katutilaa vapautuu myös istutusalueille, penkeille ja palveluille, mikä parantaa ympäristön miellyttävyyttä. Uudistukset mahdollistavat alueen arvorakennuksia ympäröivän tilan rauhoittamisen ja rakennusten nykyistä paremman korostamisen. Kasvillisuuden lisääminen pehmentää alueen ilmettä ja tuo kontrastia kiviseen ja rakennettuun ympäristöön. Tila ei ole enää vain siirtymisen ja läpikulun paikka, vaan se muodostaa myös rauhallisemman alueen odottelulle ja tapaamisille.

Raitiovaunupysäkkien määrä tuplaantuu

Kaivokadulla on raitioliikenteelle kaksi raidetta, jotka pysäkkien kohdalla haarautuvat neljäksi raiteeksi. Kaivokadulle on tarkoitus sijoittaa neljä raitiovaunupysäkkiä nykyisen kahden sijaan. Pysäkit ovat 61 metrin pituiset, joten ne mahdollistavat kahden kaupunkiraitiovaunun tai yhden pikaraitiovaunun pysähtymisen yhdelle pysäkille samaan aikaan.

Raitioliikennettä kulkee Kaivokadulla tiheimmillään tunnin aikana noin 40 vuoroa yhteen suuntaan. Jalankulkija voi siis ylittää kadun viivytyksettä lähes koko ajan. Kaivokadulle jää kaksi valo-ohjattua suojatietä, jotka sijoittuvat rautatieaseman pääovien kohdalle ja Ateneumin edustalle. Muilla ylityspaikoilla jalankulkijat väistävät raitiovaunua. Kaavoituksen yhteydessä on tutkittu, että kadunylitysten ja etenkin liikennevalojen vähentyminen nopeuttavat kävelijöiden kulkua jopa 20–50 sekuntia ja raitiovaunujen kulkua jopa yli minuutilla.

Pysäkit olisivat suurelta osin katettuja, jotta ne tarjoavat odottaville matkustajille säänsuojaa. Arkkitehtitoimisto K2S Oy

Autolla pääsee rautatieaseman läheisyyteen

Kaivokadulla kulkee nykyään 15 000–20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemallinnuksen perusteella valtaosa autoliikenteestä siirtyisi Kaivokadun uudistuksen myötä vaihtoehtoisille reiteille, kuten esimerkiksi Esplanadeille, Helsinginkadulle ja Nordenskiöldinkadulle. Tämä voi lisätä matka-aikoja keskustassa muutamilla minuuteilla. Osa autoliikenteestä siirtyy kiertämään keskustan kokonaan.

Saattoliikenne päärautatieasemalle onnistuu jatkossakin autoilla ja takseilla eri suunnista. Kaivokadulle ja Asema-aukiolle varataan tilaa saattopaikoille. Muutos näyttäisi nopeuttavan rautatieasemalle saapuvia automatkoja, kun asemalle johtavilla reiteillä ei ole enää alueen läpi ajavaa liikennettä. Yhteydet Kaivokadun ympäristön pysäköintilaitoksiin säilyvät myös jatkossa, mutta reitit pysäköintilaitoksiin muuttuvat. Kaivokatu säilyy läpiajettavana reittinä pelastusliikenteelle.

Ensimmäiset rakennustyöt alkavat 2028

Kaivokadun katu- ja rakennussuunnittelu on käynnissä ja suunnittelua edistetään asemakaavan laadinnan kanssa samanaikaisesti. Kaivokadun rakentaminen on tarkoitus toteuttaa kaksivaiheisesti siten, että ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2028–2029 uusitaan Kaivokadun kannen vesieritystä ja kadulla olevaa kunnallistekniikkaa, parannetaan alueen hulevesien johtamista ja pienennetään tulvariskiä sekä toteutetaan metroaseman peruskorjauksen tarvittavat muutokset ja kannen läpiviennit. Katujen pinnat uusitaan ja niiden laatutasoa nostetaan. Kaivokadun muuttaminen joukkoliikennekaduksi voidaan toteuttaa siinä vaiheessa, kun Esplanadien peruskorjaus on tehty.