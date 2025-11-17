Toimipisteitä ei suljeta

Talousarvioesitys on laadittu toteuttamaan hyvinvointialuestrategiaa ja sen mukaista palveluiden kehittämistä. Tavoitteena on jatkaa työtä kohti kevyempää palvelurakennetta, jossa apua voidaan entistä enemmän tarjota varhaisessa vaiheessa, sekä panostuksia ennaltaehkäisevään ja hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävään toimintaan. Hyvinvointialueella jatketaan vaikuttavan ja tehokkaan työskentelyn kehittämistä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi aiempaa sujuvampia palveluketjuja, päällekkäisyyksien poistamista ja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämistä.

Esimerkkejä palveluiden kehittämisestä vuonna 2026

Edelleen tavoitteena, että ei-kiireelliseen hoitoon pääsee perusterveydenhuollossa seitsemässä päivässä

Edelleen kattava palveluverkko peruspalveluissa, yhä yhtenäisemmät käytännöt

Digipalveluiden nopeampi kehittäminen

Pohjoiselle alueelle perustetaan oma lastensuojeluyksikkö

Pohjoisessa lasten ja nuorten mahdollisuudet lyhytaikaishoitoon paranevat

Vaasan alueella aloitetaan yhteisten tilojen suunnittelu neuvolatoiminnalle ja lasten ja perhepalveluiden sosiaalipalveluissa

Synnytysosastolle saadaan uudet tilat, remontointi käynnissä

Laihian terveysasemalla yhä laajempi integroitu sosiaali- ja terveyskeskus

Perhekeskus Oravaisissa (neuvola ja sosiaalitoimi entisessä vuodeosaston tiloissa)

Perheneuvolatoiminta lisääntyy eteläisellä alueella

Sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointien ja palveluohjauksen kehittäminen kaikilla ikäsektoreilla

Kotiutumisen tuen tiimi tukee kotiutumista ilman viivästystä ja odottelua

Osastojen profilointi ja kuntoutumisen tukeminen

Valmiussuunnittelun kehittäminen

TKI-toiminnan panostukset erityisesti sosiaalitieteiden ja hoitotieteiden osalta

Tiedontuotannon ja tietojohtamisen vahvistuminen

Selkeä panostus henkilöstöön, muun muassa säilytämme henkilöstöetuja, esimerkkinä Epassi

Kaikkiin säästöihin ei vielä konkreettista keinoa

Talousarvioesitys on suunniteltu siten, että sillä olisi mahdollisimman vähän vaikutusta lähipalveluihin ja palveluiden saatavuus pysyisi hyvällä tasolla. Palveluverkkoa ei karsita toimipisteitä sulkemalla. Sen sijaan esimerkiksi siivous- ja ruokapalveluiden taso yhdenmukaistetaan ja osin lasketaan koko alueella. Käytännössä esimerkiksi siivouskertoja on aiempaa harvemmin. Jokainen hyvinvointialueen yksikkö joutuu karsimaan kulujaan, koska indeksikorotuksia ei tehdä yksiköiden budjetteihin.

Vuoden 2026 talousarviota suunnitellaan 51 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Sen saavuttaminen edellyttää 57 miljoonan euron säästöä. Talousarvioesitys ei sisällä vielä valmista ratkaisua koko tavoiteltavaan säästösummaan, mutta se sisältää linjaukset siihen mistä kokonaisuuksista kustannusten lasku toteutetaan.

Näin säästöt kohdentuvat:

26 milj. ostopalvelut (asiakaspalvelut)

4,9 milj. ostopalvelut (muut)

5,6 milj. in-house-yhtiöiden kautta (ruoka- ja siivouspalvelut)

11,8 milj. Henkilöstökustannukset, rekrytointiluvat josta 4,3 milj. syksyllä 2025 käytyjen YT-neuvotteluiden kautta

8,5 milj. ei indeksikorotuksia (kohdistuu tasaisesti kaikkiin yksiköihin)

0,5 milj. palveluverkko (ilman henkilöstökustannuksia ja vuokria)

1,5 milj. tehostamistoimenpiteet

2 milj. materiaalit

+ 4,2 milj. eri lisäyksiä (kuljetukset, potilasvakuutusmaksut ym.)

13 miljoonan euron säästöt vuokrakustannuksista sisältyivät jo vuoden 2025 talousarvioon. Niitä on toteutettu sekä tiiviimmällä tilankäytöllä että osana kuntien kanssa käytäviä vuokraneuvotteluja. Vuokraneuvottelut liittyvät lakiin, jonka mukaan hyvinvointialue ei voi vuokrata toimitiloja suoraa kunnilta kuin poikkeustapauksissa. Osan kuntien kanssa neuvottelut ovat edelleen kesken, mutta osan kanssa on saatu neuvottelut päätökseen, vuokratasoja alennettua ja siten tilat hyvinvointialueen toiminnan jatkumiseksi varmistettua.

Palvelustrategia korostaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä

Aluehallitus käsitteli myös palvelustrategian, jossa linjataan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Palvelustrategia sisältää tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus. Palvelustrategian tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat Pohjanmaan asukkaiden hyvinvointia kuvaavaan Miten Pohjanmaa voi -raporttiin.

Palvelustrategian ytimessä on ajatus siitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen tulee ajatella ja tehdä uudella tavalla: Väestörakenne muuttuu ja palvelutarve kasvaa, eriarvoisuus eri väestöryhmien välillä lisääntyy, valtionrahoitus asettaa tiukat rajat taloudelle sekä sairaanhoidon menetelmien että digitaalisuuden kehitys luovat uusia mahdollisuuksia toteuttaa palvelut.

Palvelustrategiassa korostetaan terveyttä ja hyvinvointia edistävän työn merkitystä. Vain osa tästä työstä on hyvinvointialueen omaa toimintaa ja suuri osa siitä tapahtuu esimerkiksi alueen kunnissa ja yhdistystoiminnassa. Hyvinvointialueen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa jaettujen tavoitteiden eteen on erittäin tärkeää.

Sekä talousarvioesitys että palvelustrategia käsitellään aluevaltuustossa 1.12.2025.

Katso Facebook-video aluehallituksen päätöksistä tästä.

Voit tutustua aluehallituksen kokousmateriaaleihin täällä.