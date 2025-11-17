Vuoden MS-hoitotyön teko -palkinto Sairaala Novan Aija Kalliolle ja Helena Manniselle
Suomen MS-hoitajat ry on myöntänyt vuoden MS-hoitotyön teko palkinnon Sairaala Novan neurologian poliklinikalla työskenteleville sairaanhoitajille Aija Kalliolle ja Helena Manniselle. Palkinto julkistettiin järjestön valtakunnallisessa koulutustilaisuudessa 14. marraskuuta.
Tunnustus myönnettiin heidän tekemästään merkittävästä työstä MS-potilaan hoitopolun kehittämisessä Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Hoitopolku on julkaistu Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilla, ja sen suunnittelussa Kallion ja Mannisen vahva neurologinen asiantuntemus on ollut ratkaisevassa roolissa. Suomen MS-hoitajat ry:n mukaan palkitut ovat toimineet esimerkillisinä MS-hoitotyön asiantuntijoina ja olleet luomassa työvälinettä, joka parantaa potilaiden hoitoa ja tukee ammattilaisten työtä ja antaa arvokasta tietoa myös MS tautiin sairastuneille.
– Olemme kiitollisia tästä saamastamme palkinnosta. On suuri kunnia, että MS-potilaan hoitopolku on huomioitu valtakunnallisesti MS-hoitajien ja yhteistyötahojen keskuudessa. MS-potilaan hoitopolun tekemiseen osallistui meidän lisäksi myös joukko muitakin ammattilaisia, kuten neurologi, fysioterapeutti, neuropsykologi ja sosiaalityöntekijä. Esihenkilöiden ja työkavereiden tuki oli myös isossa roolissa, joten iso kiitos tästä huomionosoituksesta kuuluu kaikille edellä mainituille. Hoitopolku vaatii jatkossakin säännöllistä tiedon päivittämistä. Työ MS-potilaiden hyväksi jatkuu siis edelleen, sairaanhoitajat Aija Kallio ja Helena Manninen toteavat.
Hoitopolku tukee potilasta sairauden kaikissa vaiheissa
MS-potilaan hoitopolku tarjoaa selkeän kokonaisuuden MS taudista. Sen tavoitteena on antaa sekä vastadiagnosoiduille potilaille että pidempään sairastaneille sekä heidän läheisilleen ajantasaista, ymmärrettävää ja käytännönläheistä tietoa sairaudesta, sen hoidosta ja arjessa pärjäämisestä.
– Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta löytyvä hoitopolku konkretisoi sen, miten MS-potilaan hoito etenee Keski-Suomen hyvinvointialueella. Se palvelee sekä MS tautiin sairastuneita ja heidän läheisiään mutta myös terveydenhuollon ammattilaisia, jotta MS tautiin sairastuneet voidaan hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla, kertovat sairaanhoitajat Aija Kallio ja Helena Manninen.
Hoitopolun rakentaminen vaati sitkeää työtä 6 kuukauden ajan, ja se julkaistiin 26.6.25. Ensimmäiset palautteet MS-potilailta ja heidän läheisiltään ovat olleet hyvin rohkaisevia.
– Potilaat ovat ottaneet hoitopolun hyvin vastaan. Tyytyväisiä on oltu siihen, että tietoa löytyy kootusti yhden osoitteen takaa ja on käytettävissä silloin, kun sitä tarvitsee, Aija Kallio ja Helena Manninen iloitsevat.
