Oblivia juhlii 25. vuotta Reality Bang -esityksellä.

Miten ihmiskunta on päässyt pisteeseen, jossa vastaus katastrofeihin, ilmaston lämpenemiseen ja fasismin nousuun näyttää olevan entistäkin kyynisempi hyväksikäyttö ja turvallisuuden kaipuu, joka saa meidät ihannoimaan (kuvitteellista) menneisyyttä?

Oblivian uusin musiikkiteatteriteos Reality Bang jatkaa antroposeeniä käsittelevää Turn Turtle Turn -sarjaa, jonka ensimmäinen osa sai ensi-iltansa Münchenin biennaalissa 2024. Teos yhdistää musiikin, tekstin ja liikkeen valottaen ”todellisuuden alkuräjähdystä” ja sitä nykyhetkeä, jonka kohtaamme – tai jota emme aina uskalla kohdata. Todellisuuteen heitettynä meillä on vain tämä hetki: ei menneisyyttä, ei tulevaisuutta, ei tilaa nostalgialle tai katastrofieuforialle.

Oblivian 25 upeaa vuotta

Jo 25 vuotta kestäneen taipaleensa aikana Oblivia on tullut tunnetuksi minimalistista näyttämöestetiikkaa sekä valo-, ääni- ja pukusuunnittelua hyödyntävästä omintakeisesta teatterikielestään. Oblivia yhdistää teoksissaan orgaanisesti nykytanssia, -teatteria ja performanssitaidetta. Kiasma-teatteri toimi 2000-luvun alkupuolella Oblivian kotinäyttämönä, joka toimi ponnahduslautana ryhmän kansainväliselle uralle.

On ilo palata Kiasma-teatteriin juhlistamaan tätä merkkipaalua. Viimeksi vietimme siellä Oblivian 10-vuotisjuhlaa Entertainment Island -trilogian kera, joka oli kansainvälinen läpimurtomme. 25 vuotta sisältää yli 40 esitystä, organisaation rakentamista, kollektiivisuutta, leikkisyyttä, uteliaisuutta, paljon ihmisiä, yhteyksiä, kansainvälisiä yhteistuotantoja ja nyt myös musiikkiteatteria. -Annika Tudeer, Oblivian taiteellinen johtaja

MOOPA-museo

Kiasma-teatterin esitysten yhteydessä yleisö voi tutustua digitaaliseen MOOPA-museoon (Museum of Oblivia’s Performance Art), jossa pääsee kiertämän Oblivia-talossa, näkemään vanhempia teoksia ja kokemaan, kuinka ryhmä on saanut vaikutteita kaikilta mukana olleilta ihmisiltä.

Oblivia: Reality Bang

Ti 9.12. 18.00

Ke 10.12. 18.00

To 11.12. 15.00

Pe 12.12. 18.00

La 13.12. 15.00

Su 14.12. 15.00

Kiasma-teatteri

Esiintyjät: Timo Fredriksson, Anna-Maija Terävä, Annika Tudeer, Juha Valkeapää, Nagisa Shibata (lyömäsoittimet), Yiran Zhao (elektroninen musiikki)

Konsepti, ohjaus, dramaturgia, tekstit: Oblivia

Säveltäjä: Yiran Zhao

Valosuunnittelu, projisointi: Meri Ekola

Pukusuunnittelu: Tua Helve

Graafinen design: Jenni Salminen (Röd)

Viestintä: Essi Brunberg & Nassrah-Alexia Denif

Tuotanto: Jenny Nordlund

Yhteistuotanto: ARGEkultur Salzburg

Tuki: Taiteen edistämiskeskus, Svenska kulturfonden, Helsingin kaupunki, Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder

Residenssi: Musiktheatertage Wien