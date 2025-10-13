Oblivia juhlii 25. vuotta Reality Bang -esityksellä.
Esitys jatkaa Oblivian kokeellista tutkimusmatkaa nykymusiikkiteatterissa tuoden ihmisenä olemisen suuret kysymykset näyttämölle kevyellä otteella.
Miten ihmiskunta on päässyt pisteeseen, jossa vastaus katastrofeihin, ilmaston lämpenemiseen ja fasismin nousuun näyttää olevan entistäkin kyynisempi hyväksikäyttö ja turvallisuuden kaipuu, joka saa meidät ihannoimaan (kuvitteellista) menneisyyttä?
Oblivian uusin musiikkiteatteriteos Reality Bang jatkaa antroposeeniä käsittelevää Turn Turtle Turn -sarjaa, jonka ensimmäinen osa sai ensi-iltansa Münchenin biennaalissa 2024. Teos yhdistää musiikin, tekstin ja liikkeen valottaen ”todellisuuden alkuräjähdystä” ja sitä nykyhetkeä, jonka kohtaamme – tai jota emme aina uskalla kohdata. Todellisuuteen heitettynä meillä on vain tämä hetki: ei menneisyyttä, ei tulevaisuutta, ei tilaa nostalgialle tai katastrofieuforialle.
Oblivian 25 upeaa vuotta
Jo 25 vuotta kestäneen taipaleensa aikana Oblivia on tullut tunnetuksi minimalistista näyttämöestetiikkaa sekä valo-, ääni- ja pukusuunnittelua hyödyntävästä omintakeisesta teatterikielestään. Oblivia yhdistää teoksissaan orgaanisesti nykytanssia, -teatteria ja performanssitaidetta. Kiasma-teatteri toimi 2000-luvun alkupuolella Oblivian kotinäyttämönä, joka toimi ponnahduslautana ryhmän kansainväliselle uralle.
On ilo palata Kiasma-teatteriin juhlistamaan tätä merkkipaalua. Viimeksi vietimme siellä Oblivian 10-vuotisjuhlaa Entertainment Island -trilogian kera, joka oli kansainvälinen läpimurtomme.
25 vuotta sisältää yli 40 esitystä, organisaation rakentamista, kollektiivisuutta, leikkisyyttä, uteliaisuutta, paljon ihmisiä, yhteyksiä, kansainvälisiä yhteistuotantoja ja nyt myös musiikkiteatteria.
-Annika Tudeer, Oblivian taiteellinen johtaja
MOOPA-museo
Kiasma-teatterin esitysten yhteydessä yleisö voi tutustua digitaaliseen MOOPA-museoon (Museum of Oblivia’s Performance Art), jossa pääsee kiertämän Oblivia-talossa, näkemään vanhempia teoksia ja kokemaan, kuinka ryhmä on saanut vaikutteita kaikilta mukana olleilta ihmisiltä.
Oblivia: Reality Bang
Ti 9.12. 18.00
Ke 10.12. 18.00
To 11.12. 15.00
Pe 12.12. 18.00
La 13.12. 15.00
Su 14.12. 15.00
Kiasma-teatteri
Esiintyjät: Timo Fredriksson, Anna-Maija Terävä, Annika Tudeer, Juha Valkeapää, Nagisa Shibata (lyömäsoittimet), Yiran Zhao (elektroninen musiikki)
Konsepti, ohjaus, dramaturgia, tekstit: Oblivia
Säveltäjä: Yiran Zhao
Valosuunnittelu, projisointi: Meri Ekola
Pukusuunnittelu: Tua Helve
Graafinen design: Jenni Salminen (Röd)
Viestintä: Essi Brunberg & Nassrah-Alexia Denif
Tuotanto: Jenny Nordlund
Yhteistuotanto: ARGEkultur Salzburg
Tuki: Taiteen edistämiskeskus, Svenska kulturfonden, Helsingin kaupunki, Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder
Residenssi: Musiktheatertage Wien
Lue lisää julkaisijalta Kiasma-teatteri
Bliss juhlistaa elämän ihmeellisyyttä.13.10.2025 13:50:03 EEST | Tiedote
Koreografi Anna Torkkelin uusi nykytanssiteos syntyy tiiviissä vuoropuhelussa tanssin, musiikin, valon ja materian kanssa. Teos on osa Kiasman nykytaiteen materiaaleja käsittelevän kokoelmanäyttelyn Kivi, paperi, sakset esitysohjelmistoa.
WAUHAUSin kansainvälisessä menestysteoksessa ihminen kohtaa robottikoiran.8.9.2025 09:11:31 EEST | Tiedote
WAUHAUS-kollektiivin teoksessa The Companion olet yksin robottikoiran kanssa. Teos pohtii, voimmeko luottaa kumppaniin, joka on jotakin muuta kuin ihminen. The Companion saa kotimaan ensi-iltansa Kiasma-teatterissa 23.9.2025. Teos on osa Kiasman kokoelmanäyttelyn Kivi, paperi, sakset -ohjelmistoa.
Miltä tuntuu ajatella kuin sieni?13.8.2025 11:24:04 EEST | Tiedote
Koreografi, esitystaiteilija ja tanssitaiteen taiteilijaprofessori Maija Hirvanen työryhmineen tuo syyskuussa Kiasma-teatteriin uuden teoksen Sienet, sumu (Fungi Feel). Teos käsittelee sienten ja inhimillisten olemisen tapojen rihmastomaisia yhteyksiä sekä taiteen ja ekologisten mallien välistä suhdetta. Esitys saa ensi-iltansa 5.9.2025.
Dafna Maimonin esitys Kiasma-teatterissa22.7.2025 10:15:00 EEST | Tiedote
Interior Motives: The Musical jatkaa Dafna Maimonin Homebody -teoksen teemoja näyttämöversiona. Se on osa Maimonin Kiasmassa nähtävän Oireita -soolonäyttelyn ohjelmistoa. Esitykset Kiasma-teatterissa la 16. ja su 17.8.
Kiasma-teatterin syysohjelmisto 202523.6.2025 12:39:43 EEST | Tiedote
Kiasma-teatterin syyskausi 2025 esittelee monipuolisesti kotimaista ja ulkomaista esitystaidetta, nykytanssia ja nykymusiikkiteatteria. Ohjelma tarjoaa ainutlaatuisia taidekokemuksia jotka haastavat, koskettavat ja kutsuvat osallistumaan.
