Kokoomuksen Limnell ja Fagerström: Startup-yrityksissä on Suomen talouskasvun ja innovaatioiden tulevaisuus
Kansanedustajat Jarno Limnell ja Noora Fagerström korostavat, että suomalaiset startup-yritykset ovat ratkaisevassa roolissa Suomen tulevaisuuden kasvun, innovaatiokyvyn ja kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta.
"Startup-yrityksissä on Suomen talouskasvun ja innovaatioiden tulevaisuus. Ne ovat rohkeuden ja osaamisen näyttö, joka tekee Suomesta enemmän kuin vain seuraajan, me olemme edelläkävijöitä", sanoo Jarno Limnell.
Limnellin ja Fagerströmin mukaan Slushin kaltaiset tapahtumat muistuttavat siitä, että suomalainen startup-kenttä on täynnä huippuosaamista, joka kestää vertailun maailman parhaisiin.
Erityisen merkittävää on kasvu juuri niillä aloilla, jotka määrittävät tulevat vuosikymmenet: tekoäly, kvanttilaskenta, avaruusteknologia, kaksikäyttöteknologiat ja puhdas siirtymä.
"On aika uudistaa tapamme puhua yrittäjyydestä. Startupeista ei puhuta vain rahoituksen tai teknologian näkökulmasta, ne ovat hyvinvoinnin ja kasvun moottori, joka luo työtä ja tulevaisuuden toivoa. Yrittäjyyden arvostaminen ei ole ideologinen valinta, vaan kansallinen investointi", Fagerström painottaa.
Kansanedustajat muistuttavat, että hallitus edistää yrittäjyyttä ja kasvuyritysten toimintaympäristöä monin tavoin. Tavoitteena on lisätä kotimaista riskipääomaa, keventää yritysten hallinnollista taakkaa ja vahvistaa tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitusta.
"Hallitus tekee nyt pitkäjänteistä työtä, jotta suomalaiset startupit voivat kasvaa ja menestyä kotimaassa ja maailmalla. Meidän tehtävämme on varmistaa, että Suomessa on uskallusta, osaamista ja olosuhteet, joissa ideat muuttuvat vientituotteiksi", Limnell sanoo.
Viime vuonna suomalaiset startup-yritykset keräsivät noin 1,4 miljardia euroa rahoitusta, josta ulkomaisten sijoittajien osuus oli lähes 70 %. Fagerströmin mukaan seuraava askel on laajentaa kotimaista sijoittajakuntaa ja parantaa kasvuyritysten rahoituskanavia.
"On tärkeää, että yhä useampi suomalainen sijoittaja voi osallistua kotimaisten kasvuyritysten menestykseen. Se vahvistaa koko ekosysteemiä ja luo omistajuutta tulevaisuuden Suomeen", Fagerström toteaa.
"Slush muistuttaa meitä siitä, että Suomessa on enemmän osaamista, kunnianhimoa ja potentiaalia kuin joskus itse huomaammekaan. Nyt on aika olla siitä rohkeasti ylpeitä", Limnell ja Fagerström päättävät.
Jarno Limnell
Uudenmaan vaalipiiri
Noora Fagerström
Uudenmaan vaalipiiri
