Keskuskauppakamari: YK:n ilmastokokous COP30 ratkaisevalla viikolla – valtioiden tulee kiristää ilmastositoumuksiaan

"Ilmastokokouksen pitäisi kirittää valtioiden ilmastositoumuksia linjaan Pariisin sopimuksen tavoitteiden kanssa ja asettaa mittarit ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Yrityskentälle tämä näyttäisi tulevien investointien suuntaa. Toisen viikon alkaessa useat keskeiset neuvotteluraiteet ovat vielä auki", kertoo kokousta paikan päällä seuraava Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Teppo Säkkinen.

Brasilian presidentti Lula da Silvan ehdotus tiekartasta fossiilisista polttoaineista irtautumiseksi on saanut kokouspaikalla tukea EU:n, Iso-Britannian ja Australian lisäksi useilta Afrikan, Kaakkois-Aasian ja Latinalaisen Amerikan mailta.

“Tiekartta fossiilista polttoaineista irtautumiseksi olisi läpimurto. Odotukset ehdotuksen läpimenosta ovat matalalla, koska päätöksenteko ilmastokokouksissa perustuu yksimielisyyteen. On kuitenkin rohkaisevaa, että Yhdysvaltojen vetäytymisen edessä ei ole lamaannuttu, vaan useat maat haluavat pitää huomion ilmastonmuutoksen juurisyyssä eli fossiilienergiassa”, Säkkinen arvioi.

Brasilian YK-kokous on myös merkkipaalu, sillä Pariisin sopimuksen laatimisesta tulee kuluneeksi kymmenen vuotta. Vaikka neuvottelut ovat vaikeita ja eteneminen toisinaan hidasta, ilmastoneuvotteluilla on saavutettu tuloksia.

“On hyvä muistaa, että 2015 oltiin matkalla neljän asteen lämpenemiseen. Nyt jo tehdyillä toimilla ja valtioiden ilmastositoumuksilla ollaan kahden ja puolen asteen uralla. Se on vielä heittämällä yli Pariisin sopimuksen tavoitteiden, mutta osoittaa että kansainvälisillä ponnisteluilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on merkitystä”, toteaa Säkkinen.

Suomella toista kertaa oma maapaviljonki

Suomella on COP30-kokouksessa toista kertaa omaa maapaviljonki, joka tarjoaa käytännön esimerkkejä siitä, miten ilmastotyö ja kilpailukyky voidaan yhdistää.

“Paviljongin kautta Suomi näyttää, miten yritykset, kaupungit, kansalaisyhteiskunta, tutkijat ja julkinen valta tekevät yhteistyötä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Ensimmäisellä viikolla paviljonki on koonnut hyvin vierailijoita ja tarjonnut alustan useille korkean tason keskusteluille”, Säkkinen toteaa.

Suomen paviljonki on toteutettu elinkeinoelämän järjestöjen Keskuskauppakamarin, Elinkeinoelämän keskusliiton, Climate Leadership Coalitionin ja Teknologiateollisuuden sekä Business Finlandin ja ministeriöiden yhteistyönä. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa Miltton.

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Teppo Säkkinen on paikalla Belémissä 15.-22. marraskuuta ja seuraa neuvotteluita.