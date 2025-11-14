HOK-Elannon henkilöstölle 4,6 miljoonan euron tulospalkkio jouluksi
HOK-Elanto kiittää kaupoissaan, ravintoloissaan ja muissa toimipaikoissaan työskenteleviä hokelantolaisia vuodesta 2025 yhteensä 4,6 miljoonan euron tulospalkkiolla. Palkkio maksetaan tehtyjen työtuntien suhteessa: kokoaikaiselle työntekijälle tulospalkkio on jopa noin 900 euroa.
Pääkaupunkiseudulla toimiva S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto haluaa kiittää menestyksekästä työtä tehneitä hokelantolaisia vuodesta 2025. Henkilöstölle jaetaan tulospalkkiona joulukuun palkanmaksun yhteydessä yhteensä 4,6 miljoonan euron suuruinen summa. Keskiarvoinen palkkio per työntekijä on 600 euroa. Tulospalkitsemisen malli on sama kuin viime vuonna.
– HOK-Elannon menestys perustuu osaavaan ja innostuneeseen henkilöstöömme, joka tekee joka päivä parhaansa asiakkaidemme eteen. He tekevät voittavaa kauppaa ja tarjoavat erinomaista palvelua kaikissa toimipaikoissamme. Tavoitteenamme on olla palvelualojen paras työpaikka – ja henkilöstömme ansiosta onnistumme siinä. Kiitän lämpimästi jokaista hokelantolaista panoksesta, joka näkyy niin asiakaskokemuksessa kuin tuloksessamme. Tämä tulospalkkio on konkreettinen tapa osoittaa arvostuksemme ja kiitoksemme, sanoo HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen.
HOK-Elanto
S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto on yli 700 000 asiakasomistajan oma osuuskauppa, jonka liikevaihto vuonna 2024 oli yli 2,6 miljardia euroa. HOK-Elannossa työskentelee lähes 7 000 henkeä, ja osuuskaupan monipuolisia palveluita käyttää vuosittain yli 150 miljoonaa asiakasta Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Vantaalla.
Kun kaikki Alepat, S-marketit, Prismat, Food Market Herkku, ravintolat, ABC-asemat ja latauspisteet, Sokokset ja Sokos Emotion -myymälät, Hautaus- ja lakipalvelupisteet sekä Omistajapalvelupisteet lasketaan yhteen, toimipaikkoja HOK-Elannolla on yli 400.
