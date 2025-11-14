HOK-Elannon henkilöstölle 4,6 miljoonan euron tulospalkkio jouluksi

Pääkaupunkiseudulla toimiva S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto haluaa kiittää menestyksekästä työtä tehneitä hokelantolaisia vuodesta 2025. Henkilöstölle jaetaan tulospalkkiona joulukuun palkanmaksun yhteydessä yhteensä 4,6 miljoonan euron suuruinen summa. Keskiarvoinen palkkio per työntekijä on 600 euroa. Tulospalkitsemisen malli on sama kuin viime vuonna.



– HOK-Elannon menestys perustuu osaavaan ja innostuneeseen henkilöstöömme, joka tekee joka päivä parhaansa asiakkaidemme eteen. He tekevät voittavaa kauppaa ja tarjoavat erinomaista palvelua kaikissa toimipaikoissamme. Tavoitteenamme on olla palvelualojen paras työpaikka – ja henkilöstömme ansiosta onnistumme siinä. Kiitän lämpimästi jokaista hokelantolaista panoksesta, joka näkyy niin asiakaskokemuksessa kuin tuloksessamme. Tämä tulospalkkio on konkreettinen tapa osoittaa arvostuksemme ja kiitoksemme, sanoo HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen.