Fitch Ratings laski Fingrid Oyj:n luottoluokituksen tasolle 'A'; näkymät vakaat

17.11.2025 19:45:00 EET | Fingrid Oyj | Tiedote

Kansainvälinen luottoluokituslaitos Fitch Ratings ("Fitch") on laskenut Fingrid Oyj:n pitkäaikaisen yritysluokituksen tasolle 'A' tasolta 'A+'. Fitch on myös muuttanut Fingridin Standalone Credit Profiilin (SCP) tasolle ’a’ tasolta ’a+’ ja vakuudettoman seniorivelan luokituksen tasolle 'A+' tasolta 'AA-'. Fitch on myös vahvistanut lyhytaikaisen yritysluokituksen 'F1'. Luokitusten näkymät ovat vakaat. Luokitukset eivät sisällä Suomen valtion enemmistöomistuksesta johtuvaa korotusta.

Jussi Pohjanpalo, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. +358 30 395 5176

Fitch Downgrades Fingrid Oyj to 'A'; Stable Outlook (vain englanniksi)

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Fingrid välittää. Varmasti. 
www.fingrid.fi

