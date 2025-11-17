Fitch Ratings laski Fingrid Oyj:n luottoluokituksen tasolle 'A'; näkymät vakaat
Kansainvälinen luottoluokituslaitos Fitch Ratings ("Fitch") on laskenut Fingrid Oyj:n pitkäaikaisen yritysluokituksen tasolle 'A' tasolta 'A+'. Fitch on myös muuttanut Fingridin Standalone Credit Profiilin (SCP) tasolle ’a’ tasolta ’a+’ ja vakuudettoman seniorivelan luokituksen tasolle 'A+' tasolta 'AA-'. Fitch on myös vahvistanut lyhytaikaisen yritysluokituksen 'F1'. Luokitusten näkymät ovat vakaat. Luokitukset eivät sisällä Suomen valtion enemmistöomistuksesta johtuvaa korotusta.
Lisätietoja:
Jussi Pohjanpalo, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. +358 30 395 5176
Fitch Downgrades Fingrid Oyj to 'A'; Stable Outlook (vain englanniksi)
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
Lue lisää julkaisijalta Fingrid Oyj
MARI-kauppapaikan käyttöönottoaikataulu tarkentunut17.11.2025 15:34:35 EET | Tiedote
Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat päättäneet yhteisen liittymisaikataulun eurooppalaiselle mFRR-energian kauppapaikalle (MARI). Liittymisen tavoiteaika on vuoden 2027 ensimmäisellä kvartaalilla.
Fingrid selvittää kantaverkkomaksurakenteen uudistamista verkon käytön tehostamiseksi14.11.2025 09:57:44 EET | Tiedote
Fingrid on työstänyt jatkoa kesän 2024 muutosehdotuksille kantaverkkomaksujen rakenteeseen. Uudessa julkaisussa esitetään kantaverkkopalvelumaksujen eli kantaverkon siirtomaksujen kehitysehdotuksia ja tehdään tilannepäivitys aiempiin muutosehdotuksiin. Sidosryhmiltä toivotaan näkemyksiä ehdotuksista niiden jatkotyöstä varten; palautetta voi jättää tammikuun 2026 loppuun asti.
Webinaari markkinavalvonnasta reservimarkkinoilla11.11.2025 09:35:31 EET | Tiedote
Fingrid järjestää 4.12 klo 13.00-14.00 webinaarin REMIT-asetuksesta ja markkinavalvonnasta reservimarkkinoilla. Webinaari on tarkoitettu reservimarkkinatoimijoille ja muille asiasta kiinnostuneille asiantuntijoille.
Webinar on Market Surveillance in Reserve Markets11.11.2025 09:35:31 EET | Press release
Fingrid will organize a webinar on the REMIT Regulation and market surveillance in reserve markets on December 4th from 13:00 to 14:00. The webinar is intended for reserve market participants and other interested experts.
Markkinaoikeus palautti Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan maksuperusteiden käsittelyn Energiavirastolle7.11.2025 15:50:21 EET | Tiedote
Markkinaoikeus on tänään 7.11.2025 antanut ratkaisunsa Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojaan liittyviä maksujen määräytymisperusteita koskevassa asiassa. Markkinaoikeus on kumonnut Energiaviraston päätöksen ja palauttanut asian Energiaviraston käsiteltäväksi.
