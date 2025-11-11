Kauneuden ja terveyden tuotteiden myynti kasvoi kauppakeskuksissa

Kävijöitä kauppakeskuksissa oli heinä-syyskuussa koko maassa 2,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024. Pääkaupunkiseudulla sekä myynti että kävijämäärä kasvoivat edelleen muuta maata ripeämmin, molemmat yli kolme prosenttia.



”Kauppakeskusten myynti- ja kävijämäärät jatkoivat kasvuaan rauhallisen alkuvuoden jälkeen. Inflaatiokorjattu kokonaismyynti edelliseltä 12 kuukaudelta oli nyt jo positiivinen, jota voidaan pitää hyvänä merkkinä kasvusta. Erityisesti päivittäistavara- ja tavaratalokaupan sekä kauneuden ja terveyden tuotteiden myynnin kasvu on ollut vahvaa. Kauppakeskukset ovat pitäneet muutenkin hyvin pintansa sekä myyntien että kävijämäärien osalta. Tämä varmasti vaikuttaa siihen, että kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste on pysynyt korkeana”, sanoo Suomen Kauppakeskusyhdistyksen puheenjohtaja Jukka Vakula.

Kauneuden ja terveyden tuotteiden myynti noussut kauppakeskusten kokonaismyynnistä jo 11 prosenttiin



Kauppakeskusten suurista toimialoista kauneuden ja terveyden tuotteiden myynti jatkoi ripeää kasvuaan. Kolmannella vuosineljänneksellä toimialan myynti oli 6,6 prosenttia edellistä vuotta korkeampi. Toimialan osuus kauppakeskusten kokonaismyynnistä on noussut noin 11 prosenttiin, joka lähentelee perinteisten suurten toimialojen, kuten muodin ja asusteiden, asemaa. Myös suurimman toimialaryhmän, päivittäistavara- ja tavaratalokaupan, myynnin kasvu kiihtyi ja oli nyt 3,6 prosenttia. Yli kolmen prosentin kasvulukuihin ylsivät myös kahvilat ja ravintolat sekä kauneus- ja hyvinvointipalvelut.

Muodin ja asusteiden sekä vapaa-ajantuotteiden myynti jatkoi laskuaan, ja heinä-syyskuun myynti jäi kummallakin toimialalla yli kolme prosenttia viime vuotta pienemmäksi. Suurin negatiivinen etumerkki kirjattiin viihde- ja vapaa-ajanpalvelujen myyntiin. Toimialan osuus kauppakeskusten kokonaismyynnistä on kuitenkin edelleen varsin pieni, vain yhden prosentin luokkaa, ja pienetkin muutokset kauppakeskusten vuokralaiskannassa saavat aikaan suuria heilahteluja myyntiluvuissa.

Kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste edelleen korkea





Kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste oli syyskuun lopussa koko maassa keskimäärin tasan 96 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä matalampi kuin edellisen vuosineljänneksen lopussa. Pääkaupunkiseudun kauppakeskusten käyttöaste pysytteli vakaana hieman koko maan keskiarvoa korkeampana. Muiden suurten kaupunkiseutujen kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste laski hienoisesti, mutta oli edelleen lähes 97 prosenttia. Myös pienempien kaupunkiseutujen käyttöaste oli syyskuun lopussa hivenen edellistä vuosineljännestä matalampi.

Tulokset perustuvat Suomen Kauppakeskusyhdistyksen myynti- ja kävijäindeksiin, johon tiedot on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy. Myynti- ja kävijätietoja on seurattu vuodesta 2011 lähtien. Indekseillä edistetään Suomen kauppakeskusmarkkinan läpinäkyvyyttä sekä tarjotaan markkinatietoa kauppakeskusjohtamisen tueksi. Uusimmassa päivityksessä on mukana 55 kauppakeskusta. Vertailukelpoisesta, ns. like-for-like-indeksistä, on poistettu uudet keskukset sekä merkittävät laajennukset ja remontit.

Lisätietoja:

Mikko Östring, johtaja, toimitilat, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli / toiminnanjohtaja, Suomen Kauppakeskusyhdistys, puh. 050 301 8933

Hanna Kaleva, toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 040 5555 269

Jukka Vakula, Vantaan Valo, toimitusjohtaja, Suomen Kauppakeskusyhdistyksen puheenjohtaja, puh. 040 761 7287

Pääkaupunkiseudun kauppakeskukset: ESPOO Ainoa, Entresse, Iso Omena, Lippulaiva, Niitty, Sello HELSINKI Arabia, Citycenter, Columbus, Easton, Forum, Hertsi, Itis, Kaari, Kaivopiha, Kamppi, Kämp Galleria, Malmin Nova, Redi, Ruohis, Tripla KAUNIAINEN Grani VANTAA Dixi, Jumbo, Kivis, Martinlaakson ostari, Myyrmanni

Muiden suurten kaupunkiseutujen keskukset: JYVÄSKYLÄ Seppä KEMPELE Zeppelin KUOPIO Matkus LAHTI Karisma, Trio RAISIO Mylly TAMPERE Duo, Koskikeskus, Ratina TURKU Hansa, Skanssi YLÖJÄRVI Elo

Muun Suomen keskukset: HYVINKÄÄ Willa HÄMEENLINNA Goodman KERAVA Karuselli KOTKA Pasaati KOUVOLA Veturi LAPPEENRANTA IsoKristiina LOHJA Lohi MIKKELI Stella PORI IsoKarhu, Puuvilla PORVOO Lundi ROVANIEMI Revontuli, Sampokeskus SALO Plaza TORNIO Rajalla På Gränsen VAASA Espen