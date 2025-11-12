Tapiolan Joulunavaus keräsi valtavan yleisön – AINOA teki kävijäennätyksen
Tapahtuma houkutteli lauantaina Länsituulen kävelykadulle tuhansia osallistujia. Kauppakeskus AINOA rikkoi samana päivänä kävijäennätyksensä.
Lauantaiaamuna Länsituulen kävelykatu täyttyi odottavista lapsiperheistä, kun Kauppakeskus AINOA järjesti yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa jo perinteeksi muodostuneen Tapiolan Joulunavauksen.
Aamu alkoi Tapiolan kuoron joululauluilla, minkä jälkeen iki-ihanat Pikku Myy, Muumipeikko ja Nipsu toivat lavalle talvisen tarinan Muumilaaksosta. Sitten koitti hetki, jota kaikki odottivat: Korvatunturilta saapuneet tontut laskeutuivat köysien varassa katolta ja Joulupukki liukui ilmojen halki tervehtimään väkijoukkoa. Huudahdukset, taputukset ja lasten iloiset kiljahdukset täyttivät kävelykadun.
Lavaohjelman jälkeen joulutunnelma jatkui ympäri AINOAa. Sadat lapset pääsivät kertomaan lahjatoiveitaan Joulupukille, ja Muumilaakson asukkaiden fanitapaaminen houkutteli runsaasti pieniä ja vähän isompiakin faneja.
AINOAssa oli tarjolla monipuolista ohjelmaa. Tapiolan kirjaston pisteellä lapset pääsivät askartelemaan, ja Tanssikoulu DCA:n oppilaat ilahduttivat kävijöitä energisellä esityksellään.
Yksi päivän suosituimmista kohteista oli Tapio Nallen viisivaunuinen joulujuna, joka kuljetti päivän aikana yli 800 iloista matkustajaa. Yksi heistä oli Tapiolan Joulunavauksen konkari, 8-vuotias Aatos Pohjois-Tapiolasta.
– Olen nähnyt tonttujen ja Joulupukin laskeutumisen monta kertaa, joten tänä vuonna tulimme suoraan junalle, että pääsen ensimmäisten joukossa kyytiin, Aatos kertoo hymyillen.
Tapahtuman suosio näkyi kauppakeskuksessa iloisena ihmisvilinänä. Päivän aikana AINOAssa vieraili lopulta ennätykselliset 40 763 kävijää.
– On tärkeää säilyttää traditioita, jollainen Tapiolan Joulunavaus selvästi on. Iloitsen siitä, kuinka lämmin tunnelma kauppakeskuksessa oli ja kuinka moni perhe tekee tästä oman joulunsa aloitusperinteen, AINOAn kauppakeskusjohtaja Marja-Liisa Finska sanoo.
Finska kiittää myös kaikkia tapahtuman järjestäjiä, esiintyjiä sekä paikalle saapuneita perheitä.
– Erityiskiitos kuuluu jokaiselle lapselle ja aikuiselle. On upeaa saada tuottaa iloa näin monelle ihmiselle.
Kauppakeskus AINOA
Kauppakeskus AINOA on kasvanut Tapiolan honkien helmoissa uniikiksi, yli sadan rakkaudella rakennetun erikoisliikkeen, ravintolan ja kahvilan yhdistelmäksi. Vuonna 2024 AINOAssa vieraili ennätykselliset 10,2 miljoonaa kävijää ja myynti kohosi yli 230 miljoonaan euroon. AINOA on sydämeltään suuri kauppakeskus, jonka omistaa kotimainen Lähitapiolan Keskustakiinteistöt Oy.
