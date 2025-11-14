HSY:n syksyn Sortti-keräysautokierroksella vastaanotettiin 8 100 kiloa kodin vaarallista jätettä
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY järjesti syys-lokakuussa viiden viikon mittaisen Sortti-keräysautokierroksen kodin vaaralliselle jätteelle. Sortti-keräysauto kiersi pääosin Helsingissä ja Espoossa, lisäksi mukana oli muutamia pysähdyspaikkoja Kirkkonummella ja tänä vuonna myös Vantaalla. Asukkaat toivat keräysautoon yhteensä noin 8 100 kiloa vaarallista jätettä.
HSY järjesti tänä syksynä neljättä kertaa kodin vaaralliselle jätteelle kohdennetun Sortti-keräysautokierroksen. Keräysauto kiersi 15.9.-20.10.2025 Espoossa, Helsingissä, Kirkkonummella ja Vantaalla yhteensä 68 pysähdyspaikalla. Kierros oli suunniteltu niin, että se kattaisi mahdollisimman laajasti ne alueet, joilla ei ole kiinteää vaarallisen jätteen keräyspistettä lähellä.
Yhteensä vaarallista jätettä vastaanotettiin noin 8 100 kiloa. Eniten vaarallista jätettä kertyi Helsingissä (4 456 kg) ja Espoossa (2 323 kg), joissa oli myös eniten pysähdyspaikkoja. Vantaalla vastaanotettujen vaarallisten jätteiden määrä oli 750 kg ja Kirkkonummella 571 kg. Kaikissa kaupungeissa maali oli yleisin keräysautoon tuotu jätelaji.
”Keräysmäärissä on vuosittaista vaihtelua, ja tänä vuonna vaarallista jätettä kertyi edellissyksyä vähemmän. Kokonaismäärä oli kuitenkin kaiken kaikkiaan varsin hyvä, ja saimme jälleen kerättyä merkittävän määrän vaarallisia jätteitä asianmukaiseen keräykseen ja käsittelyyn. Haluamme tarjota jatkossakin myös autottomille asukkaille vaivattoman keinon päästä eroon vaarallisista jätteistään, joten järjestämme kierroksen uudelleen ensi syksynä”, kertoo HSY:n toimintovastaava Joonas Enqvist.
Väärin lajiteltu vaarallinen jäte voi aiheuttaa tulipaloja
Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi paristot, akut, maalit, jäteöljyt, vanhentuneet bensiinit, siivouskemikaalit, loisteputket ja energiansäästölamput, käyttämättä jääneet aerosolipurkit ja -pullot sekä kynsilakat.
Vaarallisten jätteiden toimittaminen keräyspisteisiin on tärkeää, jotta ne päätyvät asianmukaiseen käsittelyyn. Väärin lajiteltuna ne voivat aiheuttaa jätteen kuljetuksessa ja käsittelyssä vaaratilanteita, kuten tulipaloja ja räjähdyksiä.
”Vaaralliset jätteet ovat ympäristölle ja terveydelle haitallisia, joten niitä ei missään tapauksessa saa kaataa viemäriin, laittaa roskikseen tai heittää luontoon”, Enqvist muistuttaa.
HSY vastaanottaa kotitalouksien vaarallisia jätteitä syksyn Sortti-keräysautokierroksen lisäksi ympäri vuoden maksutta Sortti-konteissa ja Sortti-asemilla. Lisäksi HSY järjestää joka kevät laajemman keräyskierroksen, jossa kerätään vaarallisen jätteen lisäksi sähkölaitteita ja metalliromua lähes 300 pysähdyspaikalla pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Kaikki vaarallisen jätteen keräyspisteet löytyvät verkkosivulta Kierratys.info.
