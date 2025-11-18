Juhlavuottaan viettävän Ylen kevät tarjoaa juhlaa, draamaa ja historiallisia hetkiä

Ylen kevätkauden draamakärkinä nähdään kotimaiset sarjat Atlantis Pasila ja Saamelaishäät sekä suosikkisarjojen paluut. Nuortensarjoissa pureudutaan aitouden dilemmaan ja dokumentit näyttävät yhteiskunnan kipupisteet. Viihdehuipennuksina koetaan Uuden Musiikin Kilpailu 2026 ja useampi gaala. Urheilun ystäville kevät tuo Talviolympialaiset Milano Cortina 2026 -kisat. Lisäksi Yle 100 -juhlavuosi näkyy ja kuuluu koko kevään ajan muun muassa 100 toive-elokuvaa -sarjan ja Suuren Muumit-lukumaratonin myötä.

Yle Pressistä saat lisätietoa ja kuvia ohjelmista sekä pääset katselemaan sisältöjä ennakkoon lähempänä ohjelman julkaisuajankohtaa.

Draamakeväässä palkitut sarjat jatkuvat ja uudet tekijät loistavat

Atlantis Pasila Yellow Film & TV

Atlantis Pasila

Yle Areena 27.1.2026

Atlantis Pasila on lämpöä sykkivä draamakomedia, jonka on käsikirjoittanut rakastetun AIKUISET-sarjan Anna Brotkin ja ohjannut Ulla Heikkilä. Sarja sijoittuu betoninharmaan Itä-Pasilan uumenissa sijaitsevaan Atlantis-baariin, jossa seurataan työntekijöiden ja asiakkaiden elämää. Keskiössä ovat pari–kolmekymppiset Kauri, Nita, Riku, Iiris ja Anni, jotka yrittävät selvitä arjesta ja saada edes jotain selkoa tunteista, joita jokainen heistä pakoilee omalla tavallaan. Rooleissa nähdään Jasir Osman, Pyry Nikkilä, Isla Mustanoja, Sofia Smeds ja Selina Ukkonen.

Saamelaishäät

Yle Areena ja Yle TV1 24.3.2026

The Wedding Party – Saamelaishäät on Pål Jackmanin ja Åse Kathrin Vuolabin ohjaama musta komedia toimintahäiriöisestä saamelaisperheestä. Vuolab vastaa myös sarjan käsikirjoituksesta. Garen haluaa järjestää pojalleen Ailolle perinteiset suuret saamelaishäät hinnalla millä hyvänsä. Hän värvää avukseen sisaruksensa, ja alkaa kilpavarustelu, jonka tiimellyksessä perhekulissit kaatuvat ja menneisyyden salatut surut sekä kivut nousevat pintaan. Saamelaisyhteisön tiukat normit ja modernit perhekäsitykset törmäävät, kun sisarukset etsivät omaa paikkaansa ja yhteyttä toisiinsa kaoottisten häävalmistelujen keskellä.

Modernit miehet, 5. kausi

Yle Areena 13.1.2026

Kultaisella Venlalla palkittu ja Yle Areenan katsotuimpiin kotimaisiin sarjoihin lukeutuva komediasarja Modernit miehet saa jatkoa, kun viides tuotantokausi julkaistaan kokonaisuudessaan Yle Areenassa 13.1.2026. Kymmenen uutta jaksoa nähdään myös Yle TV1:ssä. Uudella kaudella sarjan keskushahmot Matti, Mika, Tuomas ja Pete jatkavat miehuuden haasteiden parissa. Matti tasapainoilee uusperheen ja deittailun välillä, Mika perustaa podcastin, Tuomas opettelee yksinhuoltajuutta ja Pete päivittää ystäväpiiriään nuorempiin. Ylen alkuperäissarjan viidennen kauden ovat käsikirjoittaneet Jarno Lindemark, Olga Palo ja Tuukka Vartiainen. Kauden on ohjannut Jäppi Savolainen.

Sekunnit, 2. kausi

Yle Areena 16.4.2026, TV1 19.4.2026

Jännityssarjan kakkoskaudella rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä. Loukkuun jää rakennustyöläisten lisäksi ulkopuolinen vierailuryhmä. Onnettomuustutkija Marita Kailan tiimi on uuden haasteen edessä: heidän on tutkittava käynnissä olevaa katastrofia. Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta ja jonka aikana paljastuu rakennusalan valheiden ja väärinkäytösten verkosto. Rooleissa nähdään mm. Leena Pöysti, Mikko Kauppila, Juho Milonoff, Meri Nenonen, Jasir Osman, Teijo Eloranta, Ronja Orasta, Antti Virmavirta. Käsikirjoitus Laura Suhonen, ohjaus Mikko Kuparinen.

Pohjoisen draamakevät: raakaa tunnetta ja moraalisia kuiluja

Kevään pohjoismaisten draamojen kattaus tarjoaa katsojille sekä suuria tunteita että tiukkoja moraalisia valintoja. Norjalainen sairaalasarja Yhä hengissä tempaa mukaansa nuorten lääkärien hektiseen arkeen, ja tositapahtumiin perustuva Pako Boliviasta vie vankilajännityksen ja petosten maailmaan. Tanskalainen Jokaisen miehen takana -sarjan kakkoskausi pureutuu ravintolamaailman valtataisteluihin ja ihmissuhdedraamaan, ja islantilainen Reykjavik fusion seuraa kokin selviytymistaistelua rikollisuuden varjossa. Ruotsalainen Försvararna puolestaan sukeltaa asianajajien arkeen, jossa eettiset kysymykset ja jännittävät käänteet kulkevat käsi kädessä.

Teemu Nikin ohjaama palkittu draamakomedia Peluri nähdään huhtikuussa Dante Mutashar

Uusia kotimaisia elokuvaensi-iltoja ja maailman pienin elokuvakerho

Topi Borgin elokuvakerho

Yle Areena 6.2.2026

Topi Borgin elokuvakerho on Yle Areenassa huhtikuussa julkaistava kymmenenosainen, viisas, yllättävä ja oivaltava videopodcast elokuvista. Ohjelmasarjassa kerhon isäntä, leffanörtti Topi Borg, ja hänen kutsumansa vieras katsovat yhden elokuvan ja keskustelevat siitä – sekä elämästä ylipäätään. Vieraina nähdään suomalaisia ihmisiä muusikoista, poliitikoista ja näyttelijäsuuruuksista Borgin perheenjäseniin. Elokuva on Borgin tarkkaan valitsema juuri tietylle vieraalle.

Uuden suomalaisen elokuvan viikko

Huhtikuu 2026

Uuden suomalaisen elokuvan viikko tulee keväällä 2026 jo kuudennen kerran, kun Yle Teemalla ja Yle Areenassa nähdään neljä uutta kotimaista tv-ensi-iltaa. Elokuvat tarjoavat katsojille koko tunneskaalan, niin naurua, liikutusta, ihmetystä kuin jännitystäkin.

Yksi elokuvista on Teemu Nikin ohjaama palkittu draamakomedia Peluri, joka sai teatteriensi-illan aikana myös kriitikoiden suitsutuksen. Kahdesta ruumisautobisnesmiehestä kertovan elokuvan pääosissa nähdään Pekka Strang sekä Jari Virman.

Royalty Silke Riihinen / Yle

Helmikuu on Helmi kuu – Ylen jättisatsaus nuoriin heti alkuvuodesta

Nyt on historiallisen hyvä helmikuu olla teini, sillä tällaista kattausta nuorille ei ole koskaan nähty! On urheilua, UMK:ta – ja uutta fiktiota, totta kai. Helmikuussa Yle julkaisee kolme täysin uutta nuorten draamasarjaa. Lisäksi luvassa on tuttuja kasvoja, yllätyksiä ja runsaasti sisältöä nuorille eri kanavissa. Kerromme niistä pian lisää.

Royalty

Yle Areena 13.2.2026

Royalty on esiteineille suunnattu komediasarja 13-vuotiaasta Metestä, joka käynnistää some-glow-up-projektin päästäkseen koulun suosituimpaan kaveriporukkaan. Keppihevosharrastuksensa hylännyt Mette tilaa influensseri Bella L:n kurssin tullakseen "parhaaksi versioksi itsestään". Hulvattomissa tilanteissa häntä auttaa usein bestis Siiri, joka ei luovu keppareista. Nopeatempoinen sarja käsittelee nuorten aitouden dilemmaa ja somen luomia paineita. Lopulta Mette joutuu valitsemaan aidon ystävyyden ja feimillä hankitun suosion välillä.

Päärooleissa nähdään näyttelijädebyyttinsä tekevät Anni Nousiainen ja Elsa Eronen. Muissa rooleissa mm. Kimiya Eskandari, Enna Rytkölä, Diego Korpelainen ja Elena Leeve. Sarjan on ohjannut Elin Grönblom ja pääkäsikirjoittaja on Tiina Tanskanen.

Sneakermania

Yle Areena 24.2.2026

Sneakerit ovat ELÄMÄ! Ainakin 17-vuotiaalle sneakerheadille Olalle ja hänen parhaalle ystävälleen Beelle, jotka haluavat Suomen kovimmiksi sneakervaikuttajiksi. Menestyksen tielle nousee kuitenkin odottamaton este, Lontoosta kotiin palannut arkkivihollinen Jay. Mukaan cloutin metsästykseen liittyy mystinen resellaaja Sulo, ja yhdessä kolmikko alkaa vimmalla uida katumuotikulttuurin sisäpiiriin. Viekö voiton raha vai aitous?

Pääosia sarjassa näyttelevät Mohamed El-Waber, Ada Mustonen, Yose Nousiainen ja Jasir Osman. Muissa rooleissa nähdään mm. Adja Wader ja Mitra Matouf. Sneakermanian pääkäsikirjoittaja on Vilja Keskimäki ja ohjaaja Ima Iduozee.

Justimus esittää: Suomi, missä menet?

Yle Areena 3.3.2026

Mikä ihme on brainrot? Voiko suomea enää ymmärtää, kun kaikki puhuvat Finglishiä? Tekoäly, dopamiinikoukku, liian aikuiset lapset ja somen sekamelska – tohtori Oskari Runttujärvi yrittää selvittää, mistä tässä kaikessa on kyse. Tässä fiktiivisessä dokkarisarjassa Justimus pistää ilmiöt testiin ja vääntää kaiken naurettavuuden tappiin. Jokainen jakso tarjoaa yllättäviä tutkimustuloksia, kummallisia tyyppejä ja aitoa mokumenttifiilistä. Hyppää mukaan tutkimusretkelle, jossa todellisuus ja komedia sekoittuvat – ja naura itsesi pihalle!

Sori siitä 2

Yle Areena 1.4.2026

Uudelle paikkakunnalle kotiutuneen 14-vuotiaan Senjan elämä mullistuu, kun paras ystävä muuttaa pois ja kiusaaja Miisa kääntyy taas häntä vastaan. Senja ystävystyy uuden oppilaan Tyynen kanssa, mutta joutuu samalla huolehtimaan masentuneesta äidistään. Sarjassa seurataan myös kiusaaja Miisan perheen muuttuvia olosuhteita.

Sori siitä 2 on tunteita herättävä 12-osainen jatkokausi suosittuun nuortensarjaan. Sarjaa on käsikirjoittanut Katariina Romppainen, ohjannut Johanna Smith ja tuottanut Juuso Räsänen. Rooleissa nähdään Varpu Laakkonen, Linnea Leino, Iida Majaus, Maria Jaskari, Molla Rantamäki, Taneli Aho, Petteri Summanen, Susanna Laine ja Vesa Vierikko.

Topi ja Sointu lomalla Pasi Rytkönen, Grafiikka Ville Vase / Yle

Seurantarealityt vievät Lappiin, deittikentille ja Gran Canarialle

Topi ja Sointu lomalla

Yle Areena 2.1.2026, Yle TV2 alk. ma 13.1.2026

Topi ja Sointu lomalla on reality-sarja sisarusparin reissusta suomalaisille tyypillisimpään lomailun muotoon – matka aurinkoon Gran Canarialle. Topi ei kaipaa lomaa rutiineistaan, mutta haluaa kokeilla, miten suuri osa suomalaisista rentoutuu. Sointu puolestaan kaipaa kiihkeästi lomaa, ja haluaa selvittää, mikä juuri kyseisessä saaressa suomalaisia viehättää. Riemukas tutkimusmatka pakottaa kokemisen kautta puntaroimaan myös turismiin liittyviä dilemmoja. Kaksikon havainnot ovat suoria ja sivulliset saavat kommenteista osansa. Sisarusrakkaus on vahvaa, mutta kinastelultakaan ei vältytä. Mitä matkailusta vuonna 2026 pitäisi ajatella?

Unelma Lapista, kausi 2

Yle Areena 9.2.2026, TV1 13.2.2026 klo 20.00

Unelma Lapista 2 on jatkoa Venla-palkitulle dokumenttisarjalle, jossa seurataan Lappiin muuttavien suuria elämänmuutoksia. Millaista on jättää ystävät ja ura taakse ja aloittaa kaikki alusta? Entä onko perheen jättäminen tuhannen kilometrin päähän oman unelman tavoittelun arvoista?

Srilankalainen juristi perheineen etsii uutta alkua Rovaniemellä kohdaten työllistymishaasteita ja kaarinalainen pariskunta hyppää tuntemattomaan muuttaessaan Ivaloon ilman aiempaa kokemusta pohjoisesta tai omakotitaloasumisesta. Tamperelainen nainen rakentaa uutta elämää Rovaniemellä poikaystävänsä vanhempien naapurissa, ja keittiömestari tavoittelee unelmaansa perustamalla ravintolan Ylläsjärvelle perheen jäädessä Helsinkiin.

Deittaavat daamit, 2. kausi

Helmikuu 2026

Deittaavat daamit ovat täällä taas! Neljän ihanan seniorinaisen joukko lähtee jälleen rakkauden etsintään – ja uusi kausi tarjoaa entistä enemmän vauhtia, vipinää ja hyvää mieltä. Luvassa on treffien vuoristorataa, johon kuuluu kaikkea veneajeluista ja stand upista mummodiskoihin ja tuktuk-ajeluihin. Tutustumme kolmeen uuteen naiseen: Annemarieen, Camillaan ja Ninaan. Ja tietenkin yleisön suosikki Erja on taas mukana – valmiina uusiin seikkailuihin!

Äidiltä tyttärelle Anders Lönnfeldt / Five Corners Production Oy / Yle

Dokumentit paljastavat yhteiskunnan kipupisteet ja naisten taistelut

Äidiltä tyttärelle, 2. kausi

Yle Areena ja Yle Fem 29.12.2026

Dokumenttisarjassa Eva Kela tutkii naisellista perintöä sukupolvien välillä. Miten äitiemme katseet ja ihanteet ovat muovanneet omaa minäkuvaamme, ja mitä me siirrämme eteenpäin omille tyttärillemme? Eri-ikäisten naisten henkilökohtaiset tarinat kehosta, kauneudesta ja identiteetistä kietoutuvat yhteen Evan kokemusten kanssa teini-ikäisen tyttären äitinä.

Vihatut naiset

Yle Areena 2.3.2026, Yle TV1 alk. 5.3.2026

Kahdeksanosainen lähihistoriasarja Vihatut naiset käy läpi aloitteita, taisteluja ja aktivismia, joilla naisten asemaa on parannettu Suomessa. Sarja tarkastelee kehitystä runsaan arkistomateriaalin kautta ja sisältää yli 20 haastattelua edelläkävijöistä aktivisteihin. Teemat kattavat politiikan, perheen, työmarkkinat, terveyden, armeijan, kirkon, sukupuolistuneen väkivallan ja populaarikulttuurin. Mukana ovat mm. Elisabeth Rehn, Riikka Purra, Rosa Meriläinen, Katariina Souri, Sanna Ukkola, Emilia Kujala, Kaisa Tammi ja Leena-Maija Rossi. Sarjan on ohjannut Ninni Rokosa.

Kieksi S2

Yle Areena 13.4.2026, Yle TV2 alk 13.4.2026

Kieksi-dokumenttisarjan toinen kausi jatkaa nuorten kanssa vaikeisiin ja kipeisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin syventymistä. Palkittu dokumentaristi Sami Kieksi vie katsojat raakojen ja intiimien aiheiden äärelle. Tällä kaudella aiheina ovat muun muassa raju rappiostriimaaminen, hallitsematon kiusaaminen ja leimaantuneet romaninuoret.

Tarratoimikunta

Yle Areena 20.4.2026

Neliosaisessa Tarratoimikunta -dokumenttisarjassa palataan Suviseuroihin. Kesällä 2025 ryhmä entisiä ja nykyisiä vanhoillislestadiolaisia nuoria lähtevät Suviseuroihin mukanaan 20 000 pastellinsävyistä tarraa. Nuoret haluavat luoda yhteisössä avoimempaa keskustelua muun muassa ehkäisystä ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Tarroja levitetään innostuksella ja unelma muutoksesta herää henkiin. Tarrat irrotetaan kuitenkin nopeasti ja yhteisön vastareaktio alkaa piirtyä vankkumattomana. Voiko muutamalla tarralla muuttaa maailmaa?

Hengaillaan Sari Soininen / Yle

Suorat viihteen ja musiikin tapahtumat tuovat tähdet kotisohville alkuvuodesta

Hengaillaan kausi 4

Yle Areena ja Yle TV1 alk. 10.1.2026

Ylen lauantai-iltojen suora tietovisa palaa ruutuun tammikuussa. Tuomarina toimiva Matti Rönkä saa uudeksi juontajaparikseen Mervi Kallion.



Kisaajissa nähdään tulevalla kaudella toivottuja vieraita ja yllättäviä pareja. Näyttelijä Mikko Nousiainen ja kirjailija Juha Itkonen, meteorologi Anniina Valtonen ja toimittaja Annastiina Heikkilä, näyttelijät Leea Klemola ja Kaarina Hazard sekä Mikko Penttilä ja Lina Schiffer, toimittaja-kirjailija Kimmo Ohtonheimo ja urheilutoimittaja Teemu Niikko, koomikko Eve Kulmala ja talousasiantuntija Jasmin Hamid, muusikko ja näyttelijä Timo Kahilainen ja artisti Dosdela eli Hanad Hassan sekä kielitieteilijä Janne Saarikivi ja kirjailija Tuomas Kyrö.

Kultainen Venla

Yle TV1 ja Yle Areena 23.1.2026

Suomalaisen television loistokkainta iltaa vietetään jälleen tammikuussa, kun Kultainen Venla -gaala kokoaa alan kirkkaimmat tähdet juhlimaan vuoden 2025 parhaita ohjelmia ja tekijöitä. Televisioakatemian jäsenistö on äänestänyt Kultainen Venla -palkintojen saajista ja myös yleisö pääsee vaikuttamaan siihen, kuka on Vuoden esiintyjä, ja mikä on Vuoden ohjelma. Juhlatunnelmaan pääsee mukaan jo klo 20.00 alkavassa Kultainen Venla - punainen matto -ohjelmassa.

Melodifestivalen 2026

Yle Areena ja Yle TV1 alk. 31.1.2026

Ruotsin värikkäät Mellot 2026 järjestetään kuutena peräkkäisenä lauantaina 31. tammikuuta ja 7. maaliskuuta välisenä aikana. Kiertue alkaa Linköpingistä, ja finaali järjestetään Tukholmassa 7. maaliskuuta. Yle Areenassa show lähetetään suorana klo 21, ruotsinkielisellä alkuperäisäänellä ja suomenkielisellä selostuksella. Melodifestivalenin suomenkielisestä selostuksesta vastaa Christian "Kike" Bertell.

Uuden Musiikin Kilpailu 2026

Yle TV1, Yle Areena, Ylen radiokanavat 28.2.2026

Suomen suurin musiikkishow, Uuden Musiikin Kilpailu tulee taas! Helmikuun 28. päivänä nähdään Tampereella seitsemän upeaa UMK-kilpailunumeroa sekä avaus- ja väliaikanumerot Suomen huippuartisteilta. UMK26-artistit julkistetaan 14.1.2026.

UMK on saavuttanut vankan aseman suomalaisessa pop-kulttuurissa kiinnostavien musiikki-ilmiöiden esittelijänä, uuden musiikin alustana ja tähtien tekijänä. UMK:ta seuraa vuosittain television välityksellä n. 2 miljoonaa suomalaista ja Tampereen UMK-tapahtumaan odotetaan n. 20 000 fania kotimaasta ja ulkomailta. Kansainvälisesti UMK on yksi arvostetuimmista paikallisista kilpailuista, jota seurataan ympäri maailman.

Suomen Urheilugaala

Yle Areena ja Yle TV2 15.1.2026

Urheilugaala kokoaa jälleen suomalaisen urheiluväen juhlimaan vuoden 2025 parhaita urheiluhetkiä ja palkitsemaan menestyneitä urheilijoita ja taustajoukkoja. Suorassa lähetyksessä palkitaan mm. vuoden urheilija, valmentaja ja joukkue. Yleisö pääsee jälleen äänestämään omaa suosikkiaan vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi. Viihdyttävän illan täydentävät huippuartistit. Gaalatunnelmaan virittäydytään Yle Areenan lähetyksessä punaiselta matolta, ensimmäiset palkinnot jaetaan Yle Areenan Alkuilta-lähetyksessä klo 18.00 alkaen. Yle TV2:n lähetys Urheilugaalasta alkaa klo 20.00 ja huipentuu vuoden urheilijan valintaan. Urheilugaalan juontavat Laura Arffman, Riku Salminen ja Antti-Jussi Sipilä.

Nuori Sorjonen Marek Sabogal, Graafinen suunnittelu: Miikko Oikkonen / Yle

Sorjonen palaa audiodraamana ja Veitola jatkaa suosittua podcastia

Nuori Sorjonen – hiljainen uhri

Yle Areena 13.1.2026

Kuuntele, mistä kaikki alkoi! Suosittu Sorjonen palaa audiodraaman muodossa, kun kahdeksanosainen Nuori Sorjonen julkaistaan Yle Areenassa tammikuussa. Sarja vie kuulijat tv-sarjaa edeltävään aikaan ja kertoo, kuinka Kari Sorjosesta (Elias Gould) kehittyi tuntemamme persoonallinen rikostutkija. Juoni seuraa kriminaalipsykologiaa opiskelevaa Sorjosta hänen ensimmäisen murhatutkimuksensa äärellä, jossa hän kohtaa sekä rikoksen monimutkaisuuden että omat kommunikaatiovaikeutensa. Päärooleissa nähdään Gouldin lisäksi Maria Sid, Anna Böhm ja Kristo Salminen.

Veitolan kanssa S2

Yle Areena maaliskuu 2026

Nyt mennään henkilökohtaisuuksiin! Lämmöllä vastaanotettu Veitolan kanssa -podcast saa jatkoa keväällä 2026. Kuten odottaa saattaa, uusi kausi tuo mukanaan uusia aiheita – kuitenkin samalla tutulla, lämpöisen havainnoivalla otteella. Podcastissa Maria Veitola tarttuu elämän iloihin ja kolhuihin sekä havainnoi meitä kaikkia koskevia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja epäkohtia; rehellisesti, raa'asti, ennen kaikkea rakkaudella.

Ylen maaliskuussa julkaistava henkilövetoinen audiodraama tulee ensimmäistä kertaa urheilun maailmasta ja kertoo omaperäisestä NHL-tähdestämme Ville Leinosta. Audiodraamasarja on tarina poikkeuksellisesta taiteilijasielusta jääkiekon maailmassa ja jääkiekkoilijasta vaatebisneksen maailmassa. Kyseessä ei ole pelkästään kertomus menestyksestä – vaan myös epäonnistumisista ja identiteetin etsimisestä.

Jussi Jokinen, Riku Salminen ja Anni Jämsä luotsaavat Ylen jääkiekkostudiota. Jukka Lintinen, visualisti: Joonas Haverinen / Yle

Talven urheilujuhlaa Italiasta – olympialaiset ja paralympialaiset kaikilla alustoilla

Talviolympialaiset Milano Cortina 2026

6.–22.2. Yle Areena, Yle TV1, Yle TV2, Yle Radio Suomi

Talven odotetuimmat viikot vietetään Ylen kanavilla, kun Milanon ja Cortinan talviolympialaiset pyörähtävät käyntiin helmikuussa. Yle välittää kisatapahtumia aamusta yli puolen yön Yle Areenassa, Yle TV2:ssa ja Yle TV1:ssä sekä Yle Radio Suomessa. Myös Ylen verkkosivuilla ja Yle-sovelluksessa pääsee läpi päivän kisatunnelmaan.

Milanossa kisattavan jääkiekon ja taitoluistelun lisäksi suomalaisittain suurta mielenkiintoa suuntautuu Val di Fiemmeen, jossa kisataan pohjoismaiset hiihtolajit. Ensimmäiset lajit käynnistyvät jo pari päivää ennen virallista starttia, mutta avajaisia vietetään 6. helmikuuta Milanossa San Siron stadionilla. Yle Urheilun toimittajat ja asiantuntijat elävät suomalaisten tunteessa mukana koko kisojen ajan.

Paralympialaiset Milano Cortina 2026

6.–15.3. Yle Areena ja Yle TV2

Pian olympialaisten jälkeen Milanossa ja Cortinassa kisataan järjestyksessään 14. kerran talviparalympialaisten merkeissä. Yle näyttää kisojen huippuhetket ja suomalaisten suoritukset kanavillaan joka päivä aamupäivästä alkaen. Kisoihin kokoontuu yli 650 paraurheilijaa, jotka kilpailevat kuudessa lajissa: para-alppihiihto, para-ampumahiihto, para-maastohiihto, para-jääkiekko, para-lumilautailu ja pyörätuolicurling. Kisojen loistavaa tunnelmaa yleisölle välittävät Yle Urheilun toimittajat ja asiantuntijat.

100 toive-elokuvaa Ville Mennander / Yle

Ylen satavuotisjuhla näkyy ja kuuluu

100 toive-elokuvaa.

1.1.2026 alkaen Yle Areena ja Yle Teema

Ylen juhlavuonna 2026 Yle Teemalla ja Yle Areenassa nähdään sata suomalaisten toivomaa kotimaista elokuvaa sadan vuoden ajalta. Katsojat ovat toivoneet elokuvia lahjaksi itselleen ja toisilleen, ja näistä toiveista on koottu koko vuoden kestävä sarja. Tämä on kaikkien aikojen suurin katsojien kuratoima ohjelmakokonaisuus Ylellä.



Elokuvia esitetään Yle Teemalla läpi vuoden joka viikko. Uudenvuoden leffoina nähdään perinteiset komisario Palmut, ja sekä ne että monta muuta sadasta toive-elokuvasta ovat katsottavissa Areenassa jo tammikuun ensimmäisenä päivänä. Tervetuloa viettämään suomalaisen elokuvan juhlaa yhdessä Ylen kanssa!

Olipa kerran televisio

Yle Areenassa 5.1.2026, Yle TV1 alk. 8.1., Yle TV2 alk. 12.1.

Kuusiosainen dokumenttisarja Olipa kerran televisio vie katsojat aikamatkalle suomalaisen television historiaan ja näyttää, kuinka tv on mullistanut arkemme ja yhdistänyt kansan ruutujen äärelle. Sarja esittelee legendaarisia tv-tapahtumia urheilusta viihdeohjelmiin ja politiikkaan. Muistojaan jakavat sekä katsojat että tekijät, kuten Neil Hardwick ja Jenni Pääskysaari, juontajanaan Joonas Nordman.

Yle 100 vuotta -juhlakonsertti

23.1. Yle Areena, Yle Radio 1, Yle Teema

Radion sinfoniaorkesteri juhlistaa 100-vuotiasta Yleisradiota esittämällä neljä teosta, jotka kaikki on sävelletty Ylen syntymävuonna 1926. Ohjelmassa on Albert Rousselin sarja F-duuri, Béla Bartókin pianokonsertto nro 1, Väinö Raition Puistokuja sopraanolle ja orkesterille sekä Leoš Janáčekin Sinfonietta. Konsertin johtaa ylikapellimestari Nicholas Collon, pianosolistina esiintyy Francesco Piemontesi ja laulusolistina sopraano Anu Komsi.

Suuri Muumit-lukumaraton

30.1.–1.2.2026

Tammi–helmikuun vaihde vietetään muumikirjojen parissa. Koko viikonlopun kestävässä Muumit-lukumaratonissa luetaan kaikki Tove Janssonin yhdeksän muumiromaania sadan lukijan voimin yli 30 tunnin suorassa lähetyksessä. Lukijoiden joukossa ovat mm. Alma Pöysti, Sophia Jansson ja Marko "Mörkö" Anttila. Ensimmäinen teos luetaan ruotsiksi, muut suomeksi. Tapahtuma nähdään kokonaisuudessaan Yle Areenassa ja Teemalla, ja yleisö voi osallistua livechatissa.Lukumaraton on teko lukemisen puolesta – yhteisöllinen ja lämmin tapahtuma, jossa lukijat lukevat toisilleen ja yleisölle: lukiessa kukaan ei ole yksin.

Yle 100 -bussi jatkaa kierrostaan Suomen kaikissa maakunnissa

Varaslähdön vuosisadan juhlintaan on ottanut jo toukokuussa 2025 matkansa startannut Yle 100 -bussi, joka on kiertänyt tähän mennessä yli kolmessakymmenessä tapahtumassa ympäri Suomen. Alkutalven aikana bussi vierailee esimerkiksi Helsingin Studia-messuilla, Tuomaan markkinoilla ja ensi vuoden puolella SM-hiihdoissa Kuopiossa. Bussilla käydään keskusteluita, kisaillaan erilaisissa peleissä ja Yle 100 -visassa sekä seurataan joskus myös ohjelmasisältöjen tekemistä. Bussissa matkaa mukana aina vähintään yksi tunnettu Yle-kasvo tai -radioääni. Tutustu aikatauluun bussin aikataulusivulla.

