MARI-kauppapaikan käyttöönottoaikataulu tarkentunut

17.11.2025 15:34:35 EET | Fingrid Oyj | Tiedote

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat päättäneet yhteisen liittymisaikataulun eurooppalaiselle mFRR-energian kauppapaikalle (MARI). Liittymisen tavoiteaika on vuoden 2027 ensimmäisellä kvartaalilla.

Aikataulu mahdollistaa Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöiden yhdenaikaisen liittymisen MARI-kauppapaikalle sekä antaa riittävästi aikaa tarvittavien uusien pohjoismaisten markkinaominaisuuksien toteuttamiseksi eurooppalaiselle kauppapaikalle.  

Asetettu tavoiteaikataulu tarkentuu projektin edetessä. Aikataulu on riippuvainen pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden tietojärjestelmien kehittämisen ja integroinnin etenemisestä, jotka muodostavat kokonaisuutena laajan ja vaativan hankkeen.

Linkki pohjoismaiseen tiedotteeseen: Update to the timeline for the Nordic accession to the MARI platform – nordicbalancingmodel

Lisätietoja 

Karri Mäkelä, puh. 030 395 5204  

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Tietoja julkaisijasta

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Fingrid välittää. Varmasti. 
www.fingrid.fi

