MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen maratonpäivystys muistuttaa lapsen oikeudesta tulla kuulluksi

Tänä vuonna Lapsen oikeuksien viikon teemana on lapsen oikeus tulla kuulluksi. MLL:n auttavissa palveluissa tämä oikeus toteutuu konkreettisesti joka päivä, mutta Lapsen oikeuksien päivän maratonpäivystyksellä halutaan muistuttaa, kuinka tärkeää lapselle aikuisen läsnäolo, kuuntelu ja keskustelu on.

- Lapset ja nuoret tarvitsevat turvallista aikuista kuuntelijaksi ja avuksi esimerkiksi silloin, kun kotona on turvatonta tai heitä kiusataan koulussa tai netissä. Usein lapset haluavat jakaa myös omaan mielenterveyteen liittyviä huolia. Tarpeen mukaan palveluistamme autetaan lapsi tai nuori aina eteenpäin konkreettisen avun piiriin, MLL:n auttavien palveluiden vastaava asiantuntija Anna Weckström kertoo.

Viime vuonna Lasten ja nuorten puhelimessa, chatissa ja nettikirjepalvelussa vastattiin lähes 20 000 yhteydenottoon. Koulutetut vapaaehtoiset päivystäjät ja ammattilaiset ovat valmiina kuuntelemaan ja keskustelemaan kaikista nuorten elämään liittyvistä aiheista.

Nuoret voivat myös varata maksuttoman ja anonyymin henkilökohtaisen keskusteluajan MLL:n työntekijän kanssa puhelimitse tai chatissa.

Lasten ja nuorten puhelin ja chat päivystävät vuoden jokaisena päivänä

Lasten ja nuorten puhelin, chat ja nettikirjepalvelu ovat maksuttomia, ja niihin voi ottaa yhteyttä nimettömästi.

Lasten ja nuorten puhelin päivystää vuoden jokaisena päivänä numerossa 116 111.

Nuorten tukilinjalla 116 111 päivystävät ammattilaiset joka ilta klo 24 saakka.

Chat päivystää jokaisena päivänä ja myös juhlapyhinä klo 17-20. Chat-ajan ammattilaisten kanssa voi myös varata etukäteen. Nettikirjepalveluun voi kirjoittaa itselle parhaiten sopivana aikana. Chat ja nettikirjepalvelu löytyvät osoitteesta nuortennetti.fi.

Puhelin päivystää myös ruotsiksi maanantaisin ja tiistaisin kello 14–17 sekä keskiviikkoisin ja torstaisin kello 14–20 numerossa 0800 96 116.

Lasten ja nuorten puhelin on auttanut ja kuunnellut lapsia ja nuoria Suomessa vuodesta 1980 lähtien.

Lisätietoja